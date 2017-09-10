Logan 3.0, перезагрузка: первые подробности о новом бюджетнике

Новое поколение Logan выйдет на рынок только через два года, но уже появились первые подробности о нем. Модель ждут серьезные технические перемены.

В компании Renault вовсю идет работа по созданию третьего поколения Logan, которое в Европе продается под брендом Dacia, а у нас и в Латинской Америке — под французской маркой.

Машину в третьем поколении ждут серьезные перемены. Связано это с тем, что нынешнее базируется на платформе B0 Global Access, которая была представлена в 2005 году, а своими корнями уходит аж в 1998 год. Так, за основу для ее создания было взято второе (!) поколение Clio. Конечно, ее модернизировали, она обзавелась плюсиком в индексе (B0+) после представления нового Duster, но бесконечно использовать ее не удастся.

Причин для смены платформ несколько. Первая — Renault-Nissan старается максимально уменьшить количество используемых «тележек» для новых автомобилей. Это ведет к использованию одинаковых комплектующих, одинаковых производственных процессов, а значит, и к снижению себестоимости производства. Вторая причина: ужесточение в Европе требований по безопасности, например, появление на новых машинах в обязательном порядке системы автоматического торможения перед препятствием.

Зависимость размеров автомобилей на разных платформах и их цены: самые дорогие модели на CMF-B будут пересекаться по цене с недорогими комплектациями автомобилей С-класса

Так что, следующее поколение Logan будет построено уже на новой платформе. По данным французского издания L'argus, для третьего поколения будет использоваться модернизированная модульная платформа CMF-B, которую Renault планирует использовать и для следующего Clio (его представят в следующем году).

Правда, при одной архитектуре используемая платформа будет иметь два варианта. Первый, условно названный High Specification, адаптируют под большое количество электроники, современные технологии и высокий уровень комфорта. Второй, Access Specification, представляет собой упрощенный вариант с точки зрения архитектуры, оснащения, шумоизоляции т.д. Информация о двух вариантах платформ впервые появилась в презентации компании плана развития на ближайшие пять лет.

Один дизайн — разные спецификации: здесь показано, как Renault шла к созданию кроссоверов Captur и Kaptur

Впервые новая стратегия будет опробована на новом кроссовере Renault, который представят на Московском международном автосалоне в августе этого года. Следом за Россией его производство и продажи наладят в Китае, Бразилии и Южной Корее. Но для последней, где покупатель привык к современным автомобилям, будет использован более дорогой вариант платформы, а для развивающихся рынков, к коим относится и Россия, упрощенный.

Затем наступит очередь третьего поколения Logan, с генами самого свежего поколения Clio. Но назвать эти автомобили «близнецами» не получится, так как Logan получит упрощенную до максимума платформу.

Ну и, наконец, к использованию новой платформы французов подталкивают ужесточающиеся экологические требования. Если в Евро-6 нынешнее поколение вписать удастся, то требования Евро-7, которые вступают в силу в 2024 году, нет. Третье поколение бюджетника будет оснащаться 1,3-литровым турбомотором TСe и 1,5-литровым турбодизелем dCi.

По предварительным данным, новый кроссовер Renault для России будет иметь кузов кросс-купе.

По итогам 2017 года Renault входит в топ-10 самых популярных марок в России.

Фото: Renault, L'argus