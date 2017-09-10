Logan 3.0, перезагрузка: первые подробности о новом бюджетнике

В компании Renault вовсю идет работа по созданию третьего поколения Logan, которое в Европе продается под брендом Dacia, а у нас и в Латинской Америке — под французской маркой.
Машину в третьем поколении ждут серьезные перемены. Связано это с тем, что нынешнее базируется на платформе B0 Global Access, которая была представлена в 2005 году, а своими корнями уходит аж в 1998 год. Так, за основу для ее создания было взято второе (!) поколение Clio. Конечно, ее модернизировали, она обзавелась плюсиком в индексе (B0+) после представления нового Duster, но бесконечно использовать ее не удастся.
Причин для смены платформ несколько. Первая — Renault-Nissan старается максимально уменьшить количество используемых «тележек» для новых автомобилей. Это ведет к использованию одинаковых комплектующих, одинаковых производственных процессов, а значит, и к снижению себестоимости производства. Вторая причина: ужесточение в Европе требований по безопасности, например, появление на новых машинах в обязательном порядке системы автоматического торможения перед препятствием.
Так что, следующее поколение Logan будет построено уже на новой платформе. По данным французского издания L'argus, для третьего поколения будет использоваться модернизированная модульная платформа CMF-B, которую Renault планирует использовать и для следующего Clio (его представят в следующем году).
Правда, при одной архитектуре используемая платформа будет иметь два варианта. Первый, условно названный High Specification, адаптируют под большое количество электроники, современные технологии и высокий уровень комфорта. Второй, Access Specification, представляет собой упрощенный вариант с точки зрения архитектуры, оснащения, шумоизоляции т.д. Информация о двух вариантах платформ впервые появилась в презентации компании плана развития на ближайшие пять лет.
Впервые новая стратегия будет опробована на новом кроссовере Renault, который представят на Московском международном автосалоне в августе этого года. Следом за Россией его производство и продажи наладят в Китае, Бразилии и Южной Корее. Но для последней, где покупатель привык к современным автомобилям, будет использован более дорогой вариант платформы, а для развивающихся рынков, к коим относится и Россия, упрощенный.
Затем наступит очередь третьего поколения Logan, с генами самого свежего поколения Clio. Но назвать эти автомобили «близнецами» не получится, так как Logan получит упрощенную до максимума платформу.
Ну и, наконец, к использованию новой платформы французов подталкивают ужесточающиеся экологические требования. Если в Евро-6 нынешнее поколение вписать удастся, то требования Евро-7, которые вступают в силу в 2024 году, нет. Третье поколение бюджетника будет оснащаться 1,3-литровым турбомотором TСe и 1,5-литровым турбодизелем dCi.
- По предварительным данным, новый кроссовер Renault для России будет иметь кузов кросс-купе.
- По итогам 2017 года Renault входит в топ-10 самых популярных марок в России.
Фото: Renault, L'argus
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