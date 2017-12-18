Большинство фирм проигнорируют ММАС-2018. Будем смотреть на Лады!

Несмотря на впечатляющий рост российского авторынка, Московский международный автосалон будет в этом году таким же «жидким», как и в кризисном 2016-м. Зато АВТОВАЗ на нем развернется по полной программе!

Отказ ведущих автопроизводителей от участия в ММАС — это не санкционный демарш, как могли бы подумать некоторые читатели, а общемировой тренд: крупные выставки постепенно теряют свое влияние, и компании все чаще предпочитают устраивать собственные целевые презентации, а не вариться в общем котле с конкурентами в окружении праздношатающейся публики.

На данный момент, по информации газеты «Известия», свое участие в московской выставке, которая пройдет с 29 августа по 9 сентября в «Крокус Экспо», подтвердили только восемь автомобильных марок: Лада, УАЗ, Haval, Hyundai, Kia, Lifan, Renault и Volkswagen.

В раздумьях пока находятся Brilliance, Dongfeng, FAW, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Foton, Genesis, Mitsubishi и Zotye. Все остальные автомобильные компании мероприятие пропустят.

Выходит, что интерес к ММАС практически полностью утратили производители автомобилей сегментов премиум и лакшери. Оно и понятно: их клиент по выставкам не ходит, ему нужны спецмероприятия и подобающее VIP-обслуживание.

Представители массовых брендов, отказавшихся от участия, объясняют свое решение высокими расценками на аренду площадей, которые не покроет отдача от выставки.

Тем не менее лидеры российского авторынка денег на ММАС не пожалеют и покажут несколько важных премьер, которые ввиду отсутствия дефицита площадей можно будет расставить в залах «Крокуса» в достаточным количестве, чтобы посетители смогли их как следует обтереть (в самом широком смысле этого слова).

Главной новинкой, безусловно, станет обновленная Лада Гранта. Также публика должна жадно накинуться на серийный седан Lada Vesta Cross и концепткар новой Лады 4×4. Дико интересно, что за таинственный новый паркетник на базе Дастера сделала фирма Renault.

Hyundai, Kia и Volkswagen устроят несколько локальных премьер, а вот с чем на ММАС пожалует УАЗ — пока загадка: российскому производителю внедорожников остро нужны новинки на фоне неумолимо падающих продаж.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС