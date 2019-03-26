Проверьте тормоза: Renault отзывает Duster и Dokker

В рамках сервисной кампании будут проверены уплотнительные мембраны в усилителе тормозов.

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Российское отделение компании Renault направило в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве 19 218 автомобилей моделей Duster и Dokker, которые были проданы на нашем рынке с ноября 2017 года по настоящее время.

В сообщении говорится о том, что на отзываемых автомобилях может быть неправильно размещена уплотнительная мембрана усилителя тормозов. Нарушения были допущены заводом-поставщиком в процессе сборки.

На всех отзываемых автомобилях будет проверен вакуумный усилитель тормозов и, при необходимости, будет выполнена его замена. Все работы для владельцев отзываемых автомобилей будут бесплатными.

Дилеры известят владельцев автомобилей о необходимости посетить сервис для проверки и возможного ремонта путем рассылки уведомлений по почте или по телефону. Впрочем, можно самостоятельно свериться со списком VIN-кодов отзываемых автомобилей (pdf) и записаться на сервис не дожидаясь уведомления от дилера.

В конце января Renault отзывала Логаны и Сандеро для проверки подушек безопасности.

До этого под сервисную кампанию попали 10 тысяч кроссоверов Renault Kaptur.

Фото: Renault