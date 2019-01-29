Renault отзывает в России Логаны и Сандеро

Под сервисную кампанию подпадают 3622 автомобиля французской марки. Причиной отзыва стала возможная неисправность подушки безопасности.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о проведении отзыва 3622 автомобилей Renault марок Sandero, Logan и Dokker. Под отзыв попадают автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время, с VIN-кодами, список которых размещен на сайте ведомства.

В перечисленных автомобилях может некорректно сработать водительская подушка безопасности в случае фронтального удара. Представители ЗАО «Рено Россия» проинформируют владельцев машин, попадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы могут и сами определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с официальным перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Во время сервисной кампании на автомобилях будет бесплатно заменена водительская подушка безопасности.

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