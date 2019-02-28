Обновленный Renault Duster: старт продаж и цены

Цены на автомобиль в начальной комплектации начинаются от 709 000 рублей.

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В России стартовали продажи Renault Duster 2019 модельного года. Обновленный автомобиль предлагают в четырех вариантах: Access, Life, Drive и Drive Plus.

В комплектации Access кроссовер с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) предлагают за 709 000 рублей с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Тот же автомобиль с МКП6 и полным приводом обойдется уже в 829 990 рублей.

В комплектации Life Renault Duster (1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2) стоит от 859 990 рублей. С бензиновым двигателем 2,0 л (143 л.с.), МКП6 и полным приводом он обойдется в 977 990 рублей, а c турбодизелем 1,5 л (109 л.с.) — от 1 011 990 рублей.

Цены на автомобиль в версии Drive начинаются от 987 990 рублей, а в топовой Drive Plus — от 1 082 990 тыс. рублей (2-литровый мотор, 6-ступенчатая коробка передач, полный привод). Самой дорогой стала полноприводная версия с 2-литровым бензиновым мотором и автоматом. За нее попросят 1 132 990 рублей.

Выпускают кроссовер Renault Duster на заводе Renault в Москве.

Фото: Renault