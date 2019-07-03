Обновленная Chevrolet Niva: тест на шум и расход

Толкучка на плотине через Волгу и на серпантинах Жигулевских гор позади. На первых же километрах долгой дороги из Тольятти в Москву понимаю — эта Нива едет не так, как предшественницы.
Заводчане не предупредили, но обновленный норов двигателя трудно не заметить. Тем более, есть с чем сравнить. Эту дорогу за четверть века я одолел не один десяток раз. В том числе на предшественнике Нивы ВАЗ-2123 и на разных модификациях полноприводников СП Джи Эм-АВТОВАЗ.
Аппетит эпохи Евро-5
Нынешний экземпляр для тестирования — люксовая комплектация LEM. Полный фарш с внедорожным уклоном. Что означает — потяжелевший относительно базовой модели автомобиль с зубастыми шинами для бездорожья. Плюс современные экологические нормы, что душат и без того не богатырский двигатель. Здесь особой прыти ждать не стоит. Ее и нет — борьба с шустрыми фурами по-прежнему дается нелегко.
Но в одних моментах стало чуть легче, в других — чуть тяжелее.
Приноровился довольно быстро. Дабы совсем уж не затягивать разгон, подгадываю переключения так, чтобы при переходе на высшую передачу обороты падали не ниже 3200 об/мин. Тогда «просадки» при наборе скорости получаются минимальными.
Весь набор ощущений, связанный с откликом на педаль газа, говорит о новой программе управления двигателем. Почему не предупредили на заводе? Сложилась у нас за много лет знакомства с заводскими специалистами негласная договоренность: по некоторым позициям делиться впечатлениями уже после тест-драйва. В ряде случаев новшества легче воспринять на не замутненную лишними знаниями голову. Программа так программа!
Торможу на ближайшей бензоколонке, заправляюсь «под пробку» и делаю пометки в бортжурнале — пора прикинуть расход топлива доливом до полного бака.
Что получилось по загруженной «Челябинке» с ремонтами, сложным рельефом и обгонами фур? Вполне достойные 8,8 литров на «сотню». Это трасса в чистом виде со скоростями 85–110 км/ч. Смешанный режим с ползаньем по бездорожью, включенным кондиционером, холодными пусками и долгой работой на холостом ходу во время фотосъемок дал 9,5 — 10 л/100 км, что для Нивы вполне экономично.
Но основной сюрприз Нива преподнесла чуть позже на автодороге «Балтия». Есть у меня на М9 участок для прикидок по топливу, где можно подгадать время суток и день недели, чтобы вывести среднюю скорость под девяносто с пиковыми значениями не более ста десяти километров в час. Там, на Новой Риге, Нива и выдала рекордные 8 л/100 км. Причем нудной «пилкой» ради передовых показателей я не занимался. Ехал 100–105 км/ч, а на узких участках обгонял, не стесняясь нажимать на газ.
Общее впечатление от модернизированной программы? В городской пробке никаких проблем она не доставляет. А на трассе те мелкие неудобства, что заметит лишь поклонник Нивы со стажем, с лихвой окупит недоступная доселе топливная экономичность. И, похоже, это максимум, что можно извлечь из пожилого мотора в заводских условиях с учетом экологических норм.
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В подкапотном пространстве за расширительным бачком изолирующий материал. И таких приятных мелочей в Ниве много.
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В потолке модернизированный блок освещения салона, совмещенный с кнопками системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Бас без пластикового зуда
О новой шумоизоляции я знал заранее. И заготовил тайное оружие — флешку с записями скандинавского рока.
Есть такой грешок у недорогих автомобилей — зуд пластиковых панелей салона при громком прослушивании музыки с рельефным басом. С этим мини-тестом Шевроле Нива справилась на отлично. Врубил от души. Уже больно ушам, уже искажают звук весьма неплохие динамики Иволга, что устанавливают на заводе, а обивки молчат. И это хорошо.
А еще приглушен звук двигателя, не докучает шумом трансмиссия, на разбитых дорогах почти не слышно подвеску, и даже зубастые покрышки не сильно давят на психику. Все познается в сравнении. Из шумового набора, что раньше был слышен отчетливо, на нынешней Ниве остался только приглушенный посвист раздаточной коробки. И он не докучает.
Был удивлен, когда на сравнительном тесте пересел из Нивы в Дастер внедорожной модификации. По шуму подвески и шин он нынче уступает Ниве.
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Так что сделано с полноприводником из Тольятти?
Сначала — общее для всех комплектаций. Снаружи кузов автомобиля получил шумовибропоглощающие накладки в зоне рычага коробки передач и раздаточной коробки. В салоне уложены новые маты. Они укрывают щит передка, центральный тоннель и пол вплоть до задних сидений. Любопытно, что за тишину в салоне отвечают и внедренные недавно заглушки технологических отверстий кузова. Первоначально они должны были обеспечить герметичность и защиту от пыли, но дали и дополнительные дивиденды.
Расширенный пакет шумоизоляции устанавливают на люкс-версии Нивы с обозначением LEM и GLC. На панелях крыши и дверей накатаны прокладки из битумного алюминизированного вибропоглощающего материала ВИЗОМАТ. Есть дополнительные изоляционные материалы на внутренних поверхностях арок колес. А в самих арках установлены формованные шумопоглощающие подкрылки. Доработана противошумная накладка с внутренней стороны капота.
В салоне и багажнике уложены новые ковровые покрытия с улучшенными поглощающими свойствами. Этого добились, внедрив в них дополнительный полимерный «тяжелый» слой. И, наконец, появились новые уплотнительные элементы моторного отсека, передних крыльев и тоннеля.
Экран, камера, розетка
Вообще говоря, Нива приехала из Тольятти на тест мультимедийных систем отечественных полноприводников. Да-да, в ней появился цветной экран и сопутствующая электроника. Подробный отчет вы найдете в августовском выпуске журнала «За рулем». Но как человек, в силу возраста склонный относиться к новомодным игрушкам скептически, поделюсь впечатлениями.
Главное — на экране и камере заднего вида не экономили: все работает полноценно. Но есть и очень любопытные мелочи. Мультимедиа вписали в старый интерьер, и вынужденное решение получилось удачным. Представьте размещение монитора в центральной консоли. Поставишь его высоко — внизу окажутся важные кнопки. Отдашь верхний ряд органам управления — смещенный к рычагу коробки передач экран вообще потеряет смысл. В Ниве его разместили справа от козырька комбинации приборов. Получилось хорошо — и кнопки в нужном месте, и экран. Блок управления мультимедиа вписан в однодиновое отверстие для магнитолы. Тоже удачно. Мало того, система доступна не только владельцам новых Нив: заводчане обещают договориться с дилерами и обеспечить установку мультимедиа на любые Нивы, выпущенные после 2015 года.
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Музыкальный экран. Особенности системы — треки выводятся в алфавитном порядке, независимо от первичного разбиения по папкам.
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Меню интуитивно понятно. Пользователь быстро разберется со всеми функциями системы.
Порадовала система и интуитивно понятным управлением. Разбирался с ней на ходу — спешил на тест. Так вот, инструкция не понадобилась ни разу. Да и отвлекаться от дороги особо не пришлось — для запуска тех или иных функций хватало периферийного зрения.
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Блок управления мультимедиа расположен на месте магнитолы. Его USB-разъем под напряжением, независимо от положения ключа в замке зажигания.
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USB-разъем в лотке между передними сиденьями обесточивается при выключении зажигания.
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Экран навигации. Здесь установлен Навитель. Работает корректно.
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Проекция с камеры заднего вида. Парковаться удобно, фаркоп обзор не перекрывает.
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Сама камера заднего вида расположена в заднем бампере над номерным знаком.
И, наконец, зарядка гаджетов. Вопрос принципиальный. Сейчас появилась мода — с выключением зажигания обесточивать все розетки и USB-разъемы. Мол, пошел в магазин, телефон в машине не оставишь. Но Нива — внедорожник и используется для долгого пребывания на природе. В лесу розеток нет — подзаряжать гаджеты надо только от автомобильного аккумулятора. И это куда удобнее делать, когда розетка запитана всегда. То есть существует возможность заряжаться, когда машина на охранной сигнализации, а ключ в кармане у владельца. В этом плане Нива сделана правильно. Внедрение мультимедиа не отразилось на разумной запитке розеток. Та, что между передними сиденьями, обесточивается по выключению зажигания, а та, что на блоке управления в центральной консоли, запитана всегда.
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