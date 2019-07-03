Обновленная Chevrolet Niva: тест на шум и расход

Один из самых популярных российских внедорожников обновили. В машине 2019 модельного года — три важных изменения, и «За рулем» оценил их в деле.

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Толкучка на плотине через Волгу и на серпантинах Жигулевских гор позади. На первых же километрах долгой дороги из Тольятти в Москву понимаю — эта Нива едет не так, как предшественницы.

Заводчане не предупредили, но обновленный норов двигателя трудно не заметить. Тем более, есть с чем сравнить. Эту дорогу за четверть века я одолел не один десяток раз. В том числе на предшественнике Нивы ВАЗ-2123 и на разных модификациях полноприводников СП Джи Эм-АВТОВАЗ.

Аппетит эпохи Евро-5

Нынешний экземпляр для тестирования — люксовая комплектация LEM. Полный фарш с внедорожным уклоном. Что означает — потяжелевший относительно базовой модели автомобиль с зубастыми шинами для бездорожья. Плюс современные экологические нормы, что душат и без того не богатырский двигатель. Здесь особой прыти ждать не стоит. Ее и нет — борьба с шустрыми фурами по-прежнему дается нелегко.

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Но в одних моментах стало чуть легче, в других — чуть тяжелее.

Приноровился довольно быстро. Дабы совсем уж не затягивать разгон, подгадываю переключения так, чтобы при переходе на высшую передачу обороты падали не ниже 3200 об/мин. Тогда «просадки» при наборе скорости получаются минимальными.

Весь набор ощущений, связанный с откликом на педаль газа, говорит о новой программе управления двигателем. Почему не предупредили на заводе? Сложилась у нас за много лет знакомства с заводскими специалистами негласная договоренность: по некоторым позициям делиться впечатлениями уже после тест-драйва. В ряде случаев новшества легче воспринять на не замутненную лишними знаниями голову. Программа так программа!

Торможу на ближайшей бензоколонке, заправляюсь «под пробку» и делаю пометки в бортжурнале — пора прикинуть расход топлива доливом до полного бака.

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Что получилось по загруженной «Челябинке» с ремонтами, сложным рельефом и обгонами фур? Вполне достойные 8,8 литров на «сотню». Это трасса в чистом виде со скоростями 85–110 км/ч. Смешанный режим с ползаньем по бездорожью, включенным кондиционером, холодными пусками и долгой работой на холостом ходу во время фотосъемок дал 9,5 — 10 л/100 км, что для Нивы вполне экономично.

Но основной сюрприз Нива преподнесла чуть позже на автодороге «Балтия». Есть у меня на М9 участок для прикидок по топливу, где можно подгадать время суток и день недели, чтобы вывести среднюю скорость под девяносто с пиковыми значениями не более ста десяти километров в час. Там, на Новой Риге, Нива и выдала рекордные 8 л/100 км. Причем нудной «пилкой» ради передовых показателей я не занимался. Ехал 100–105 км/ч, а на узких участках обгонял, не стесняясь нажимать на газ.

Общее впечатление от модернизированной программы? В городской пробке никаких проблем она не доставляет. А на трассе те мелкие неудобства, что заметит лишь поклонник Нивы со стажем, с лихвой окупит недоступная доселе топливная экономичность. И, похоже, это максимум, что можно извлечь из пожилого мотора в заводских условиях с учетом экологических норм.

С новой программой управления двигателем Нива не растеряла вездеходные качества.

В подкапотном пространстве за расширительным бачком изолирующий материал. И таких приятных мелочей в Ниве много. В потолке модернизированный блок освещения салона, совмещенный с кнопками системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Бас без пластикового зуда

О новой шумоизоляции я знал заранее. И заготовил тайное оружие — флешку с записями скандинавского рока.

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Есть такой грешок у недорогих автомобилей — зуд пластиковых панелей салона при громком прослушивании музыки с рельефным басом. С этим мини-тестом Шевроле Нива справилась на отлично. Врубил от души. Уже больно ушам, уже искажают звук весьма неплохие динамики Иволга, что устанавливают на заводе, а обивки молчат. И это хорошо.

А еще приглушен звук двигателя, не докучает шумом трансмиссия, на разбитых дорогах почти не слышно подвеску, и даже зубастые покрышки не сильно давят на психику. Все познается в сравнении. Из шумового набора, что раньше был слышен отчетливо, на нынешней Ниве остался только приглушенный посвист раздаточной коробки. И он не докучает.

Был удивлен, когда на сравнительном тесте пересел из Нивы в Дастер внедорожной модификации. По шуму подвески и шин он нынче уступает Ниве.

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Так что сделано с полноприводником из Тольятти?

Сначала — общее для всех комплектаций. Снаружи кузов автомобиля получил шумовибропоглощающие накладки в зоне рычага коробки передач и раздаточной коробки. В салоне уложены новые маты. Они укрывают щит передка, центральный тоннель и пол вплоть до задних сидений. Любопытно, что за тишину в салоне отвечают и внедренные недавно заглушки технологических отверстий кузова. Первоначально они должны были обеспечить герметичность и защиту от пыли, но дали и дополнительные дивиденды.

Расширенный пакет шумоизоляции устанавливают на люкс-версии Нивы с обозначением LEM и GLC. На панелях крыши и дверей накатаны прокладки из битумного алюминизированного вибропоглощающего материала ВИЗОМАТ. Есть дополнительные изоляционные материалы на внутренних поверхностях арок колес. А в самих арках установлены формованные шумопоглощающие подкрылки. Доработана противошумная накладка с внутренней стороны капота.

В салоне и багажнике уложены новые ковровые покрытия с улучшенными поглощающими свойствами. Этого добились, внедрив в них дополнительный полимерный «тяжелый» слой. И, наконец, появились новые уплотнительные элементы моторного отсека, передних крыльев и тоннеля.

Экран, камера, розетка

Вообще говоря, Нива приехала из Тольятти на тест мультимедийных систем отечественных полноприводников. Да-да, в ней появился цветной экран и сопутствующая электроника. Подробный отчет вы найдете в августовском выпуске журнала «За рулем». Но как человек, в силу возраста склонный относиться к новомодным игрушкам скептически, поделюсь впечатлениями.

Главное — на экране и камере заднего вида не экономили: все работает полноценно. Но есть и очень любопытные мелочи. Мультимедиа вписали в старый интерьер, и вынужденное решение получилось удачным. Представьте размещение монитора в центральной консоли. Поставишь его высоко — внизу окажутся важные кнопки. Отдашь верхний ряд органам управления — смещенный к рычагу коробки передач экран вообще потеряет смысл. В Ниве его разместили справа от козырька комбинации приборов. Получилось хорошо — и кнопки в нужном месте, и экран. Блок управления мультимедиа вписан в однодиновое отверстие для магнитолы. Тоже удачно. Мало того, система доступна не только владельцам новых Нив: заводчане обещают договориться с дилерами и обеспечить установку мультимедиа на любые Нивы, выпущенные после 2015 года.

Экран мультимедийной системы внедрен в интерьер удачно.

Музыкальный экран. Особенности системы — треки выводятся в алфавитном порядке, независимо от первичного разбиения по папкам. Меню интуитивно понятно. Пользователь быстро разберется со всеми функциями системы.

важная функция — возможность отключения экрана (но не системы) в один клик.

Еще однаДля этого достаточно ткнуть по большой правой «крутилке» на блоке управления. Очень удобно ночью. Скажем, погасили экран, чтобы не отвлекал. Команды системы навигации воспринимаете только на слух. Понадобилась карта — ткнул пальцем, посмотрел и выключил снова.

Порадовала система и интуитивно понятным управлением. Разбирался с ней на ходу — спешил на тест. Так вот, инструкция не понадобилась ни разу. Да и отвлекаться от дороги особо не пришлось — для запуска тех или иных функций хватало периферийного зрения.

Блок управления мультимедиа расположен на месте магнитолы. Его USB-разъем под напряжением, независимо от положения ключа в замке зажигания. USB-разъем в лотке между передними сиденьями обесточивается при выключении зажигания.

Экран навигации. Здесь установлен Навитель. Работает корректно. Проекция с камеры заднего вида. Парковаться удобно, фаркоп обзор не перекрывает. Сама камера заднего вида расположена в заднем бампере над номерным знаком.

И, наконец, зарядка гаджетов. Вопрос принципиальный. Сейчас появилась мода — с выключением зажигания обесточивать все розетки и USB-разъемы. Мол, пошел в магазин, телефон в машине не оставишь. Но Нива — внедорожник и используется для долгого пребывания на природе. В лесу розеток нет — подзаряжать гаджеты надо только от автомобильного аккумулятора. И это куда удобнее делать, когда розетка запитана всегда. То есть существует возможность заряжаться, когда машина на охранной сигнализации, а ключ в кармане у владельца. В этом плане Нива сделана правильно. Внедрение мультимедиа не отразилось на разумной запитке розеток. Та, что между передними сиденьями, обесточивается по выключению зажигания, а та, что на блоке управления в центральной консоли, запитана всегда.