Chevrolet Niva: полный список ее косяков

В России продано около 700 тысяч «шнив», и на вторичном рынке можно найти очень бодрые экземпляры. Сделать правильный выбор помогает эксперт «За рулем».

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Машина разработана АВТОВАЗом, продажи начались в 2002 году. Выпускается на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Изначально предлагали с двигателями 1.7 ВАЗ‑2123 и опелевским 1.8 (ставили в основном на экспортные машины), затем оставили только российский мотор.

Глубокая модернизация — в 2009 году. В этот же период капризные карданы с крестовинами, требовавшие постоянного обслуживания, заменили валами с шарнирами. Но завод ежегодно «втихую» модернизировал десятки деталей и узлов с целью повышения надежности. По оценкам экспертов «За рулем», Нива‑2009 и Нива‑2018 — очень разные машины.

Chevrolet Niva: 2009–2019

ДОСТОИНСТВА

Низкая цена.

Выдающаяся проходимость: большой клиренс, малые углы свеса, энергоемкая подвеска, постоянный полный привод, понижающая передача, межосевой блокируемый дифференциал.

Запчасти недорогие и есть везде.

НЕДОСТАТКИ

Низкое качество большинства запчастей, сломаться может что угодно и когда угодно.

Нет альтернативы для мотора и трансмиссии.

Слабосильного двигателя не хватает ни при обгонах на трассе, ни при штурме серьезного ­бездорожья.

Кузов быстро ржавеет.

Очень скромный багажник.

Посто­янный шум и вибрации в салоне.

Для машины, заточенной на активный отдых и вылазок на дикую природу, тесный багажник — концептуальный недостаток.

МОТОРЫ

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