Chevrolet Niva: полный список ее косяков

В России продано около 700 тысяч «шнив», и на вторичном рынке можно найти очень бодрые экземпляры. Сделать правильный выбор помогает эксперт «За рулем».

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

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Новая Шевроле Нива — ЗР выяснил, какой она будет

Машина разработана АВТОВАЗом, продажи начались в 2002 году. Выпускается на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Изначально предлагали с двигателями 1.7 ВАЗ‑2123 и опелевским 1.8 (ставили в основном на экспортные машины), затем оставили только российский мотор.

Глубокая модернизация — в 2009 году. В этот же период капризные карданы с крестовинами, требовавшие постоянного обслуживания, заменили валами с шарнирами. Но завод ежегодно «втихую» модернизировал десятки деталей и узлов с целью повышения надежности. По оценкам экспертов «За рулем», Нива‑2009 и Нива‑2018 — очень разные машины.

Chevrolet Niva: 2009–2019
Chevrolet Niva: 2009–2019

ДОСТОИНСТВА

  • Низкая цена.
  • Выдающаяся проходимость: большой клиренс, малые углы свеса, энергоемкая подвеска, постоянный полный привод, понижающая передача, межосевой блокируемый дифференциал.
  • Запчасти недорогие и есть везде.

НЕДОСТАТКИ

Для машины, заточенной на активный отдых и вылазок на дикую природу, тесный багажник — концептуальный недостаток.
Для машины, заточенной на активный отдых и вылазок на дикую природу, тесный багажник — концептуальный недостаток.

МОТОРЫ

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Chevrolet Niva из парка ЗР: 102 000 км на одометре

Бензиновый восьмиклапанный мотор 1.7 (80 л.с.) является модернизацией древнего ВАЗ‑21213. Его перманентно улучшали и частично избавились от врожденных недостатков: шумности, вибраций, склонности к перегреву и масложору. Со временем поменялись практически все составляющие — от шатунно-поршневой группы до навесного оборудования. Системы впуска и выпуска также дорабатывали. Иными словами, чем позже год рождения, тем совершеннее конструкция. Но полностью все проблемы изжить не удалось. Например, стук гидрокомпенсаторов никуда не делся.

Особо надежным мотор назвать нельзя, но при тщательном обслуживании он ходит по 200 000 км без капремонта. Цепь ГРМ непредсказуемая, может потребовать замены после 50 000 км, а может прожить и 150 тысяч.

Опелевский мотор 1.8 детально рассматривать нет смысла — в России сохранились единичные экземпляры.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Пятиступенчатая механика такая же архаичная, как мотор. Досконально изучена не только сервисменами, но и многими автовладельцами. Список характерных неисправностей длинен, а начинается с течи сальников. Такая же слабость — у мостов и раздатки, но с 2011 года ставят улучшенные сальники, а к ним претензий значительно меньше.

Срок службы узлов трансмиссии сильно зависит от режимов эксплуатации. Коробка нежная, не любит перегрузок. Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45 000–50 000 км.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

  • Всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок.
  • Все агрегаты, где есть рабочие жидкости, включая ГУР, требуют постоянного контроля утечек и уровня.
  • Нейтрализатор недолговечен и чувствителен к качеству топлива.
  • При эксплуатации на разбитых дорогах быстро сдаются шаровые, ступичные подшипники, втулки, сайлент-блоки, детали рулевой трапеции.
  • Нередко капризничает и отказывает электрика: генератор, модуль зажигания, стеклоподъемники, резистор печки.
  • Резиновые чехлы шарнирных соединений требуют повышенного внимания.

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Euro NCAP: тест не проводился.

Самое массовое предложение на вторичке: автомобиль 2012 года выпуска.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: машины после 2011 года выпуска, с пробегом до 100 000 км.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Лада 4×4, УАЗ Патриот, Renault Duster, Suzuki Jimny.

  • Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).

Фото: GM-AVTOVAZ
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Отзывы о Chevrolet Niva (15)

Chevrolet 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

дорожный просвет,компактный автомобиль

Недостатки:

маломощный двигатель,сборка печки отвратительная,обдув ног не регулируется,зимой ноги замерзают,всевозможные сальники не так просто менять и дорого это и часто,раздатка включается не всегда.

Комментарий:

Увеличить контроль со стороны руководства за сборкой данного автомобиля.Установить двигатель объёмом 1,8 л.с.мощностью 122 л.с.

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