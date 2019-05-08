Chevrolet Niva: полный список ее косяков

Машина разработана АВТОВАЗом, продажи начались в 2002 году. Выпускается на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Изначально предлагали с двигателями 1.7 ВАЗ‑2123 и опелевским 1.8 (ставили в основном на экспортные машины), затем оставили только российский мотор.
Глубокая модернизация — в 2009 году. В этот же период капризные карданы с крестовинами, требовавшие постоянного обслуживания, заменили валами с шарнирами. Но завод ежегодно «втихую» модернизировал десятки деталей и узлов с целью повышения надежности. По оценкам экспертов «За рулем», Нива‑2009 и Нива‑2018 — очень разные машины.
ДОСТОИНСТВА
- Низкая цена.
- Выдающаяся проходимость: большой клиренс, малые углы свеса, энергоемкая подвеска, постоянный полный привод, понижающая передача, межосевой блокируемый дифференциал.
- Запчасти недорогие и есть везде.
НЕДОСТАТКИ
- Низкое качество большинства запчастей, сломаться может что угодно и когда угодно.
- Нет альтернативы для мотора и трансмиссии.
- Слабосильного двигателя не хватает ни при обгонах на трассе, ни при штурме серьезного бездорожья.
- Кузов быстро ржавеет.
- Очень скромный багажник.
- Постоянный шум и вибрации в салоне.
МОТОРЫ
Особо надежным мотор назвать нельзя, но при тщательном обслуживании он ходит по 200 000 км без капремонта. Цепь ГРМ непредсказуемая, может потребовать замены после 50 000 км, а может прожить и 150 тысяч.
Опелевский мотор 1.8 детально рассматривать нет смысла — в России сохранились единичные экземпляры.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Пятиступенчатая механика такая же архаичная, как мотор. Досконально изучена не только сервисменами, но и многими автовладельцами. Список характерных неисправностей длинен, а начинается с течи сальников. Такая же слабость — у мостов и раздатки, но с 2011 года ставят улучшенные сальники, а к ним претензий значительно меньше.
Срок службы узлов трансмиссии сильно зависит от режимов эксплуатации. Коробка нежная, не любит перегрузок. Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45 000–50 000 км.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок.
- Все агрегаты, где есть рабочие жидкости, включая ГУР, требуют постоянного контроля утечек и уровня.
- Нейтрализатор недолговечен и чувствителен к качеству топлива.
- При эксплуатации на разбитых дорогах быстро сдаются шаровые, ступичные подшипники, втулки, сайлент-блоки, детали рулевой трапеции.
- Нередко капризничает и отказывает электрика: генератор, модуль зажигания, стеклоподъемники, резистор печки.
- Резиновые чехлы шарнирных соединений требуют повышенного внимания.
Euro NCAP: тест не проводился.
Самое массовое предложение на вторичке: автомобиль 2012 года выпуска.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: машины после 2011 года выпуска, с пробегом до 100 000 км.
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Лада 4×4, УАЗ Патриот, Renault Duster, Suzuki Jimny.
- Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).
Читать комментарии (1)