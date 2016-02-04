Как модернизируют Chevrolet Niva

Познакомившись с Winter Edition — новой модификацией вседорожника Chevrolet Niva, Вадим Крючков решил разузнать, как инженеры СП GM-АВТОВАЗ улучшают старую добрую «шниву». Заодно вспомнил историю модели. Итог его изысканий — топ-25 обновлений и 10 интересных фактов о Шевроле Ниве.

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Эволюция

Привет, добрая знакомая! Сколько же мы не виделись? Вроде бы совсем недавно учился величать тебя не «новой Нивой» и не ВАЗ‑2123, а Chevrolet Niva, а с момента пуска конвейера совместного предприятия GM-АВТОВАЗ прошло уже больше тринадцати лет! Казалось, еще вчера любовался рестайлингом от итальянского ателье Bertone — и вот семь лет позади. С тех пор «шнива» внешне не менялась. А внутри?

Шоссе с поземкой, потом заснеженный проселок — мы снова вместе в зимнем Поволжье. Как всё привычно и узнаваемо, когда я за рулем Нивы: удивительное сочетание легковых повадок на асфальте с завидной проходимостью на грунте! Но техническая составляющая не законсервирована — автомобиль развивается.

Это не ностальгия и не идеализация. Знаете, по какому алгоритму улучшают «шниву»? Инженеры устраняют топ‑10 часто встречающихся проблем. Потом берутся за вторую десятку — и так далее. Обязательная часть программы — соответствие требованиям свежих правил сертификации и технических регламентов. Так, за последние два года набралось 25 изменений, причем часть из них внедрили уже после ухода марки Opel и народных Chevrolet с российского рынка. Руководство GM сразу заверило, что Chevrolet Niva бури обойдут стороной, и пока держит слово.

06-shniva-best_zr-02_16 Winter Edition — практичная модификация. Неизбежные при зимней эксплуатации мелкие царапины черным бамперам не страшны.

Главное новшество в салоне — передние сиденья с усиленным каркасом, доработанными сепаратором салазок и механизмом регулировки наклона спинки. Изменены подголовник, облицовки, крой, набивка, стала выразительнее боковая поддержка. Сидеть удобнее, чем раньше! Заднее сиденье прежнее, но с кармашками для замков ремней безопасности.

Отныне Нива вписывается в эконормы Евро‑5. В конце 2015 года внедрены электронная педаль газа, дроссельная заслонка без механического привода и контроллер управления Bosch последнего поколения (кстати, его настройкой занимались немцы). Требования к октановому числу не стали жестче: завод рекомендует АИ‑95, но допускает использование и бензина АИ‑92.

При том что нормам токсичности двигатель соответствует, его разгонно-мощностные характеристики не пострадали, хотя расход топлива уменьшился на 200–400 г/100 км. А главное — благодаря новой дроссельной заслонке снижена «пульсация» трансмиссии.

01-shniva-best_zr-02_16 Chevrolet Niva Winter Edition. Диагональное вывешивание. Из этой ситуации Нива выбралась без посторонней помощи. Быть хорошим «проходимцем» можно и без мощной рамы — Нива тому лучший пример.

Нива теперь лучше управляется, повысилась курсовая устойчивость. Подвеска стала плотнее, но вместе с тем комфортнее — во многом благодаря газонаполненным амортизаторам СААЗ с полусинтетической жидкостью, импортными сальниками штоков, модернизированными нижними шарнирами. Такие амортизаторы надежнее прежних, меньше дубеют на морозе, у них выше ресурс и нет характерного сипения при работе.

И в целом «шнива» стала заметно тише — нет больше надоедливых «сверчков». Спасибо пакету «Антишум»: оплетки жгутов электропроводки задних дверей и центрального плафона освещения заменены мягкими, установлены дополнительные буферы между обивкой потолка и крышей, при сборке кожуха рулевой колонки и панели приборов используется противоскрипная лента, усилена полка багажника. А с внедрением пакета «Антипыль» изменена схема герметизации кузова.

Удивительно, но даже тормоза работают тише! В передние тормозные колодки «вкололи» антискрипный фрикционный состав. Бензонасос и тот с пониженным уровнем шума.

10-shniva-best_zr-02_16 Chevrolet Niva Winter Edition. Аудиосистема.

Более мощный генератор Bosch способен выдать максимальный ток 110 А. Изменена технология натяжения ремня вспомогательных агрегатов при установке генератора на двигатель. В электродвигателе вентилятора отопителя вместо подшипников скольжения установлены подшипники качения. Изменен алгоритм работы вентиляторов охлаждения двигателя: им уравняли ресурсы. Раньше один работал на полную мощность, а второй включался в случае необходимости. Теперь оба дуют вполовину мощности, — а если надо охлаждать интенсивнее, так же парой добавляют оборотов.