Как модернизируют Chevrolet Niva

Познакомившись с Winter Edition — новой модификацией вседорожника Chevrolet Niva, Вадим Крючков решил разузнать, как инженеры СП GM-АВТОВАЗ улучшают старую добрую «шниву». Заодно вспомнил историю модели. Итог его изысканий — топ-25 обновлений и 10 интересных фактов о Шевроле Ниве.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

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Эволюция

Привет, добрая знакомая! Сколько же мы не виделись? Вроде бы совсем недавно учился величать тебя не «новой Нивой» и не ВАЗ‑2123, а Chevrolet Niva, а с момента пуска конвейера совместного предприятия GM-АВТОВАЗ прошло уже больше тринадцати лет! Казалось, еще вчера любовался рестайлингом от итальянского ателье Bertone — и вот семь лет позади. С тех пор «шнива» внешне не менялась. А внутри?

Шоссе с поземкой, потом заснеженный проселок — мы снова вместе в зимнем Поволжье. Как всё привычно и узнаваемо, когда я за рулем Нивы: удивительное сочетание легковых повадок на асфальте с завидной проходимостью на грунте! Но техническая составляющая не законсервирована — автомобиль развивается.

Это не ностальгия и не идеализация. Знаете, по какому алгоритму улучшают «шниву»? Инженеры устраняют топ‑10 часто встречающихся проблем. Потом берутся за вторую десятку — и так далее. Обязательная часть программы — соответствие требованиям свежих правил сертификации и технических регламентов. Так, за последние два года набралось 25 изменений, причем часть из них внедрили уже после ухода марки Opel и народных Chevrolet с российского рынка. Руководство GM сразу заверило, что Chevrolet Niva бури обойдут стороной, и пока держит слово.

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06-shniva-best_zr-02_16Winter Edition — практичная модификация. Неизбежные при зимней эксплуатации мелкие царапины черным бамперам не страшны.
Winter Edition — практичная модификация. Неизбежные при зимней эксплуатации мелкие царапины черным бамперам не страшны.
Главное новшество в салоне — передние сиденья с усиленным каркасом, доработанными сепаратором салазок и механизмом регулировки наклона спинки. Изменены подголовник, облицовки, крой, набивка, стала выразительнее боковая поддержка. Сидеть удобнее, чем раньше! Заднее сиденье прежнее, но с кармашками для замков ремней безопасности.

Отныне Нива вписывается в эконормы Евро‑5. В конце 2015 года внедрены электронная педаль газа, дроссельная заслонка без механического привода и контроллер управления Bosch последнего поколения (кстати, его настройкой занимались немцы). Требования к октановому числу не стали жестче: завод рекомендует АИ‑95, но допускает использование и бензина АИ‑92.

При том что нормам токсичности двигатель соответствует, его разгонно-мощностные характеристики не пострадали, хотя расход топлива уменьшился на 200–400 г/100 км. А главное — благодаря новой дроссельной заслонке снижена «пульсация» трансмиссии.

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01-shniva-best_zr-02_16Chevrolet Niva Winter Edition. Диагональное вывешивание. Из этой ситуации Нива выбралась без посторонней помощи. Быть хорошим «проходимцем» можно и без мощной рамы — Нива тому лучший пример.
Chevrolet Niva Winter Edition. Диагональное вывешивание. Из этой ситуации Нива выбралась без посторонней помощи. Быть хорошим «проходимцем» можно и без мощной рамы — Нива тому лучший пример.
Нива теперь лучше управляется, повысилась курсовая устойчивость. Подвеска стала плотнее, но вместе с тем комфортнее — во многом благодаря газонаполненным амортизаторам СААЗ с полусинтетической жидкостью, импортными сальниками штоков, модернизированными нижними шарнирами. Такие амортизаторы надежнее прежних, меньше дубеют на морозе, у них выше ресурс и нет характерного сипения при работе.

И в целом «шнива» стала заметно тише — нет больше надоедливых «сверчков». Спасибо пакету «Антишум»: оплетки жгутов электропроводки задних дверей и центрального плафона освещения заменены мягкими, установлены дополнительные буферы между обивкой потолка и крышей, при сборке кожуха рулевой колонки и панели приборов используется противоскрипная лента, усилена полка багажника. А с внедрением пакета «Антипыль» изменена схема герметизации кузова.

Удивительно, но даже тормоза работают тише! В передние тормозные колодки «вкололи» антискрипный фрикционный состав. Бензонасос и тот с пониженным уровнем шума.

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10-shniva-best_zr-02_16Chevrolet Niva Winter Edition. Аудиосистема.
Chevrolet Niva Winter Edition. Аудиосистема.

Более мощный генератор Bosch способен выдать максимальный ток 110 А. Изменена технология натяжения ремня вспомогательных агрегатов при установке генератора на двигатель. В электродвигателе вентилятора отопителя вместо подшипников скольжения установлены подшипники качения. Изменен алгоритм работы вентиляторов охлаждения двигателя: им уравняли ресурсы. Раньше один работал на полную мощность, а второй включался в случае необходимости. Теперь оба дуют вполовину мощности, — а если надо охлаждать интенсивнее, так же парой добавляют оборотов.

Как модернизируют Chevrolet Niva

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Отзывы о Chevrolet Niva (14)

Chevrolet 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Много!

Недостатки:

Двигателю не хватает не столько кобыл,сколько момента.

Комментарий:

Были 2003,2010 и сейчас 2017-го года выпуска. По её возможностям,характеристикам и стоимости владения,конкурентов даже близко нет.

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