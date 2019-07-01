Chevrolet Niva после обновления: улучшены динамика и тяга

В автомобиле обновлено программное обеспечение электронного блока управления двигателем.

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«Джи Эм-АВТОВАЗ» постоянно работает над улучшением Chevrolet Niva, что позволяет автомобилю удерживаться на рынке. Стало известно, что проведены испытания и обновлено программное обеспечение электронного блока управления двигателем, призванное улучшить потребительские свойства внедорожника.

Обновление не влияет на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5, при этом обеспечит улучшенную динамику, уверенный разгон и дополнительный комфорт при езде в городе и на трассах при сохранении оптимального расхода топлива, говорится в пресс-релизе. В ходе тестирования удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя.

Автомобили с новым программным обеспечением уже поступают в салоны официальных дилеров.

Chevrolet Niva на российском рынке стоит от 680 000 до 810 000 рублей. Согласно статистике АЕБ, за пять месяцев этого года на российском рынке было продано 8975 автомобилей этой модели (-25%).

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В марте GM-АВТОВАЗ представил заводскую мультимедийную систему для своей единственной модели.

С начала года Chevrolet Niva выпускают с ABS, одной подушкой безопасности и системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.



Фото: «Джи Эм-АВТОВАЗ»