Chevrolet Niva после обновления: улучшены динамика и тяга — журнал За рулем

Chevrolet Niva после обновления: улучшены динамика и тяга

В автомобиле обновлено программное обеспечение электронного блока управления двигателем.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Материалы по теме
Chevrolet Niva: полный список ее косяков

«Джи Эм-АВТОВАЗ» постоянно работает над улучшением Chevrolet Niva, что позволяет автомобилю удерживаться на рынке. Стало известно, что проведены испытания и обновлено программное обеспечение электронного блока управления двигателем, призванное улучшить потребительские свойства внедорожника.

Обновление не влияет на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5, при этом обеспечит улучшенную динамику, уверенный разгон и дополнительный комфорт при езде в городе и на трассах при сохранении оптимального расхода топлива, говорится в пресс-релизе. В ходе тестирования удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя.

Автомобили с новым программным обеспечением уже поступают в салоны официальных дилеров.

Chevrolet Niva на российском рынке стоит от 680 000 до 810 000 рублей. Согласно статистике АЕБ, за пять месяцев этого года на российском рынке было продано 8975 автомобилей этой модели (-25%).

Эксклюзивный тест-драйв обновленной Шевроле Нивы — скоро у нас на сайте. Не пропустите!

Фото: «Джи Эм-АВТОВАЗ»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Chevrolet Niva (15)

Chevrolet 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

дорожный просвет,компактный автомобиль

Недостатки:

маломощный двигатель,сборка печки отвратительная,обдув ног не регулируется,зимой ноги замерзают,всевозможные сальники не так просто менять и дорого это и часто,раздатка включается не всегда.

Комментарий:

Увеличить контроль со стороны руководства за сборкой данного автомобиля.Установить двигатель объёмом 1,8 л.с.мощностью 122 л.с.

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые