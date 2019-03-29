Chevrolet Niva получила мультимедийную систему. Но это ее не спасет

GM-АВТОВАЗ представил заводскую мультимедийную систему для своей единственной модели.

Материалы по теме Премьера новинки от Seat — уже скоро на автосалоне в Женеве

Спрос на внедорожник Chevrolet Niva неуклонно падает: машина морально и технически устарела, но менять ее на новое поколение в Тольятти не будут. Проект Chevrolet Niva-II закрыт, так как американский концерн General Motors фактически ушел с российского рынка и практически не участвует в жизни совместного предприятия. При этом GM сохраняет все права на имя и фактически не дает СП развиваться: продавать свою долю американцы не собираются.

В этих условиях GM-АВТОВАЗ пытается сохранить интерес покупателей к своей единственной модели всеми возможными способами. Спецверсии, мелкие доработки (по сути, устранение болезней) не особо помогают.

Видимо, взяв пример с Ульяновского автозавода, на СП решили ударить по оснащенности машины, дополнив Chevrolet Niva мультимедийной системой. Сегодня завод официально ее представил, но дилеры уже имеют новые машины в наличии.

Заводскую мультимедийную систему получили две комплектации — GLC Multimedia и LEM. Последняя создана на базе внедорожной версии со шноркелем. Любопытно, что для обеих версий рекомендованная цена, судя по официальному сайту, одинаковая и составляет 810 000 руб.

Для установки мультимедийной системы с 7-дюймовым экраном потребовалось переработать переднюю панель: экран системы возвышается над центральной консолью, а блок управления ей размещен на центральной консоли, на месте, где раньше находилась магнитола. Система может проигрывать файлы (включая видео, но только с поднятым стояночным тормозом) с USB-накопителей и карт памяти. Также в оснащение входит камера заднего вида, картинка с которой выводится на экран в салоне (разметка статичная).

В отличие от современных решений, большинство которых построено на базе операционной системы Android, в GM-АВТОВАЗ сделали заводскую мультимедиа на базе ОС Windows CE. Ее последнюю версию Microsoft представила в 2013 году. Во время презентации представители завода затруднились ответить на вопрос, кто является поставщиком мультимедийной системы.

Представители завода говорят о том, что на машины, выпущенные после 2015 года, можно установить мультимедийную систему в качестве дополнительного оборудования. Правда, представители GM-АВТОВАЗ пока не готовы сказать, во сколько обойдется доработка машины.

Встроенной навигации система не имеет. Однако покупатели могут самостоятельно приобрести как программу навигации, так и карты к ней. Сейчас на рынке для Windows CE присутствует только Navitel. В компании говорят, что остановили свой выбор именно на Windows CE, как на наиболее надежном решении для мультимедийных систем.

Также мультимедия оснащена Bleutooth, что дает возможность подключить к ней смартфон для громкой связи, а сама операционная система имеет приложение E-Link, позволяющее подключить смартфон с помощью провода и выводить на экран мультимедийной системы приложения с него (приложение поддерживает Android). Естественно, ни о какой поддержке Apple CarPlay, Android Auto или MirrorLink речи не идет.

В январе этого года резко GM-АВТОВАЗ резко поднял цены на Chevrolet Niva.

С начала года Chevrolet Niva выпускается с ABS, одной подушкой безопасности и системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Фото: GM-АВТОВАЗ