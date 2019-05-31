Новый Renault Duster: стали известны его сильные и слабые стороны

Renault Duster, второе поколение которого должно рано или поздно прибыть в Россию, уже продается в Европе, и мы узнали все про его достоинства и недостатки.

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Вчера стало известно, что Renault приступил к дорожным испытаниям Дастера второго поколения, оснащенного новым мотором и рядом других доработок. Можно предположить, что этот автомобиль, который все ждали еще год назад, в скором времени появится и на российском рынке.

В компании заявляют, что это второе поколение кроссовера, несмотря на то что в его основе лежит все та же платформа В0. Следует отметить, что ее несколько модернизировали, что позволило сэкономить разработчикам и время, и деньги, а значит новинка не должна быть слишком дорогой.

Габариты Duster остались прежними, и только длина увеличилась на 26 мм благодаря новым бамперам. Следует отметить ряд важных перемен, которые все же сделали автомобиль просторнее, улучшили обзор с мест водителя и переднего пассажира, а также усилили ощущение защищенности пассажиров. Нижняя линия окон теперь проходит выше, а сидящие в салоне люди лучше защищены за металлом дверей. Нижняя часть передних стоек нового Дастера смещена вперед на 10 см. Благодаря этому лобовое стекло получило больший наклон, обзорность и аэродинамика улучшились, а пространства перед водителем и сидящим справа от него пассажиром прибавилось, что делает кроссовер безопаснее в случае аварии. При этом дверные ручки у автомобиля остались прежними, с неудобным хватом снизу, от которого уже отказались практически все автопроизводители.

Новое поколение модели Duster заметно комфортнее, что, кстати, может отразиться на цене автомобиля. Это, например, электроусилитель рулевого управления и само рулевое колесо, которое получило регулировку не только по высоте, но и по вылету, причем на существенные 5 см. Управлять системами автомобиля стало удобнее благодаря легкому повороту центральной консоли в сторону водителя. Экран мультимедиа расположен выше, и при взгляде на него дорога остается в зоне периферийного зрения. Ниже экрана — управление климатической системой, причем в топовых комплектациях кроссовер оснащается не просто кондиционером, а более дорогим климат-контролем.

Но все это хорошо только на картинках. Привыкшие к мягкому полиуретану европейцы часто жалуются на дешевизну и жесткость пластика в Дастере. То есть здесь ничего не изменилось, и кроссовер, хорошо это или плохо, остается бюджетным. По той же причине во втором поколении не появилось ни обогрева руля, ни секвентальных электростеклоподъемников. Кстати, кнопки обогрева передних кресел по-прежнему не видны и нажимаются вслепую, имея только два состояния: вкл. и выкл. Зато сами кресла прибавили комфорта.

Разработчики салона нового Duster, видимо, забыли, какой год на дворе, и не установили на заднем ряду ни одной розетки или порта USB для гаджетов. Более того, на задних дверях исчезли классические ручки, а их функции теперь выполняют специальные углубления в пластике. Ужасной осталась и шумоизоляция. Зато безопасность автомобиля улучшилась благодаря смещению передних стоек и появлению шторок безопасности.

Как мы уже писали, 2-литровый двигатель из гаммы моторов исчезнет, а вместо него предложат 1,33-литровый турбированный агрегат, разработанный в сотрудничестве с Mercedes—Benz, которым также оснащается Renault Arkana. В Европе его мощность составляет 170 л.с., но для России мотор дефорсируют до 150 л.с., чтобы владельцы не разорились на транспортном налоге. Старый автомат тоже исчезнет и, скорее всего, будет заменен в нашей стране на вариатор, который устанавливается и на Аркану. Для Европы в компании припасли роботизированную коробку с двумя сцеплениями.

В России новый Renault Duster появится не раньше, чем продажи кросс-купе Arkana развернутся в полную силу. Эта модель поддержит продажи, пока на московском «Автофрамосе» будут перенастраивать конвейер под второе поколение Duster. Можно предположить, что произойдет это в 2020 году.

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Фото: Renault