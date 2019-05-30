Renault испытывает новый Duster

В Бразилии на тестах был замечен обновленный Duster, который компания Renault может представить как модель второго поколения.

Renault Duster
Renault Duster

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Новая версия Renault Duster — еще более внедорожная

В Бразилии начались испытания обновленного Renault Duster, продажи которого должны стартовать в следующем году. Несмотря на то, что кроссовер использует все ту же платформу В0, пусть и несколько модифицированную, Renault может представить его нам как второе поколение модели Duster.

Очертания кузова остались неизменными, но внешность автомобиля получила ряд доработок. Капот округлился еще сильнее и стал рельефнее, а фары сузились, перестав быть почти квадратными. Решетка радиатора получила более сложную форму, а защитный пластик бампера, имитирующий кенгурин, теперь шире.


Бока модели лишились продольного ребра, проходящего прежде под дверными ручками, а передние крылья обзавелись черными пластиковыми декоративными накладками, имитирующими «жабры» вентиляции колесных ниш.


Задние фонари Duster стали квадратными и врезаются в совершенно новую дверь багажника с элегантной хромированной полосой над номерным знаком. Главный элемент заднего бампера — защитный пластик в форме кенгурина, а выемка в нем под дверь багажника исчезла.


Назвать обновленный Duster новым компания Renault может по двум причинам — это новые моторы и коробки передач. Кроссовер получит новый 1,3-литровый 170-сильный двигатель TCe, который будет оснащаться роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Это сочетание заменит устаревший 2-литровый мотор и 4-ступенчатый автомат. Атмосферный 1,6-литровый бензиновый двигатель, а также 1,5-литровый турбодизель, оснащаемые механическими коробками, останутся, как и возможность оснащения кроссовера системой полного привода.

Renault испытывает новый Duster

Фото: Renault, autossegredos.com.br

Renault испытывает новый Duster
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Отзывы о Renault Duster (15)

Renault 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

недорогие (сравнительно) запчасти,комфортная подвеска,относительно удобное (теперь) место водителя,экономичный,но при этом весьма шустрый дизель

Недостатки:

маленький багажник,никакая магнитола,грязнуля-конструктивная особенность.не регулируемый развал колёс.гремучий пластик

Комментарий:

честно признаюсь,что купил этот автомобиль,как компромисс.нужна машина универсальная-и на юг съездить и на рыбалку ,по грибы.дизель пока оставил только положительные эмоции.зимой не мёрзну-тут производитель продумал всё.подвели только хапуги нефтяники-дизель стал дороже 95го!!!очень много в этом ...

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