Renault испытывает новый Duster

В Бразилии на тестах был замечен обновленный Duster, который компания Renault может представить как модель второго поколения.

Материалы по теме Новая версия Renault Duster — еще более внедорожная

В Бразилии начались испытания обновленного Renault Duster, продажи которого должны стартовать в следующем году. Несмотря на то, что кроссовер использует все ту же платформу В0, пусть и несколько модифицированную, Renault может представить его нам как второе поколение модели Duster.

Очертания кузова остались неизменными, но внешность автомобиля получила ряд доработок. Капот округлился еще сильнее и стал рельефнее, а фары сузились, перестав быть почти квадратными. Решетка радиатора получила более сложную форму, а защитный пластик бампера, имитирующий кенгурин, теперь шире.

Бока модели лишились продольного ребра, проходящего прежде под дверными ручками, а передние крылья обзавелись черными пластиковыми декоративными накладками, имитирующими «жабры» вентиляции колесных ниш.

Задние фонари Duster стали квадратными и врезаются в совершенно новую дверь багажника с элегантной хромированной полосой над номерным знаком. Главный элемент заднего бампера — защитный пластик в форме кенгурина, а выемка в нем под дверь багажника исчезла.

Назвать обновленный Duster новым компания Renault может по двум причинам — это новые моторы и коробки передач. Кроссовер получит новый 1,3-литровый 170-сильный двигатель TCe, который будет оснащаться роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Это сочетание заменит устаревший 2-литровый мотор и 4-ступенчатый автомат. Атмосферный 1,6-литровый бензиновый двигатель, а также 1,5-литровый турбодизель, оснащаемые механическими коробками, останутся, как и возможность оснащения кроссовера системой полного привода.

В России начались продажи нового автомобиля Renault — кросс-купе Arkana, подробности о котором вы найдете здесь.

У Renault есть несколько моделей стоимостью до 900 тыс. рублей, но какую из них лучше предпочесть?

Фото: Renault, autossegredos.com.br