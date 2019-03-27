У Renault широкая гамма моделей. В обозначенный бюджет вписываются не только седаны, хэтчбеки и их лифтованные версии Stepway, но и полноприводный кроссовер. ЗР помогает с правильным выбором.

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Классика

Начнем с городских машин Renault. Это хорошо известные российским покупателям седан Logan и одноплатформенный хэтчбек Sandero. Обе модели славятся надежностью и неубиваемой ходовой. Отметим и всеядную подвеску. Так что обе подходят на роль недорогого семейного автомобиля, не доставляющего излишних забот и при этом незатратного в обслуживании.

Седан Renault Logan в базовой версии продают за 564 000 рублей.

Имея в кармане 900 000 рублей на покупку Логана, можно не мелочиться. В эту сумму укладывается седан в самой богатой комплектации Style за 825 990 рублей с 1,6-литровым мотором в 102 л.с. и 4-ступенчатым автоматом. У такой машины руль обшит кожей, имеются климат-контроль, система дистанционного пуска Renault Start, система стабилизации, задние датчики парковки, обогрев лобового стекла и другие полезные в повседневной эксплуатации опции. Можно доплатить еще 14 990 рублей за цвет металлик и 17 990 рублей за мультимедиасистему с 7-дюймовым сенсорным экраном. В итоге цена «богатого» Логана составит 858 970 рублей.

Базовая цена хэтчбека Renault Sandero стартует от 564 000 рублей.

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в оснащении Drive, кстати, опять же самом богатом для этой модели, обойдется в 802 990 рублей. Силовой агрегат такой же, как у Логана, — бензиновый мотор рабочим объемом 1,6 л и автомат.

Для хэтчбека можно также выбрать цвет металлик за 14 990 рублей и дополнить системами ESP, помощи при троганье на подъеме и задними датчиками парковки (плюс 15 990 рублей). А за 17 990 рублей появится такая же, как на Логане, мультимедиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. В 7990 рублей обойдется обогрев лобового стекла. В списке есть и система ЭРА-ГЛОНАСС, за которую просят 11 990 рублей (она же есть и у Логана). В итоге за хэтчбек с опциями придется выложить 871 940 рублей. То есть на 12 970 рублей дороже седана. Разница мизерная. Потому выбор между Логаном и Sandero при схожем оснащении — это дело вкуса покупателя. Правда, если для будущего владельца важна вместительность багажника, тут Logan предпочтительнее. Объем его хозблока — 510 литров. Против 320 литров у Sandero.

Серия Stepway

У Логана и Sandero есть также лифтованные версии Stepway. Они отличаются пластиковым обвесом по периметру кузова и увеличенным дорожным просветом. Это, конечно же, не внедорожники, и в серьезную грязь на них соваться бессмысленно. Но высокий дорожный просвет у нас ценят. Потому как на таких машинах и по грунтовке можно ехать без опаски зацепить днищем, и в городе не бояться притереть бампер о высокий бордюр.

Основное достоинство «приподнятого» Renault Logan Stepway — дорожный просвет в 195 мм против 172 мм у обычной версии.

Logan Stepway продают как с механической коробкой передач, так и с автоматом. Двигатели бензиновые, объемом 1,6 литра. Мощность: 82, 102 и 113 л.с.

Базовая цена автомобиля — 675 990 рублей. Но в наш ценовой диапазон укладывается самая дорогая комплектация Stepway Drive c мотором мощностью 102 л.с. и классическим автоматом — 836 990 рублей. Машину можно дополнить обогревом лобового стекла за 7990 рублей и пакетом «Безопасность» (включает ESP, систему троганья на подъеме и задние парктроники) за 15 990 рублей. В итоге цена составит 860 970 рублей.

Бесступенчатый вариатор CVT X-Tronic доступен на Renault Logan Stepway в особом исполнении City, и работает он только в паре с самым мощным в линейке 113-сильным двигателем.

Можно обратить внимание и на Renault Logan Stepway в комплектации Drive City. От других модификаций он отличается эксклюзивным красным цветом кузова, особой тканевой отделкой кресел, глянцевыми черными накладками на зеркала и двухцветными 16-дюймовыми колесами. Но главная его особенность — вариатор CVT X-Tronic. С ним автомобиль обладает неплохой разгонной динамикой и умеренным расходом топлива. К тому же вариатор неплохо имитирует 6-ступенчатый автомат: он переключает виртуальные передачи, избавляя двигатель от зависаний на одних оборотах. Цена лифтованного седана с вариатором — 871 990 рублей.

Базовая цена Renault Sandero Stepway — 722 990 рублей. А Sandero Stepway в исполнении City (на фото) обойдется минимум в 814 990 рублей.

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такой же список комплектаций, как и у обычного хэтчбека, — Life и Drive, и такой же набор силовых агрегатов. Так что сразу выбираем хэтчбек в оснащении Drive с автоматом за 875 990 рублей. Уже упомянутый в статье пакет «Безопасность» прибавляет 15 990 рублей. Таким образом, мы почти подходим к выбранной нами планке. В итоге хэтч обойдется в

Так же, как и у седана, можно выбрать лифтованный Sandero с вариатором. И вот тут самая богатая комплектация Drive окажется уже дороже 900 тысяч — заявленная цена 910 990 рублей. Поэтому выбираем версию попроще — Life City за 828 990 рублей. Дополняем его обогревом лобового стекла и топовой мультимедийкой. В итоге получаем 863 970 рублей.

Из всех Stepway-версий мы рекомендуем остановить свой выбор на седане Logan Stepway с вариатором за 871 990 рублей: в отличие от такого же хэтчбека комплектация у седана побогаче, а все остальные достоинства — вроде обвеса, высокого клиренса и вариатора — остаются.

Кроссовер

За 900 000 рублей можно купить и кроссовер Renault Duster. Базовая цена — 709 000 рублей.

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Renault Duster за эти деньги может быть как переднеприводным, так и полноприводным. Правда, версия 4х4 за 829 990 рублей окажется уж очень скудной. Ведь это начальная версия Access. Такая машина оснащена бензиновым мотором 1.6 мощностью 114 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Моноприводный Duster можно купить в более дорогой версии Life за 859 990 рублей. Под капотом окажется тот же мотор и 5-ступенчатая механика. Однако комфорта такому Дастеру недостает: нет даже кондиционера. Он доступен только с более мощным 2-литровым мотором или дизелем.

В итоге, если сравнивать кроссовер с лифтованными легковушками, естественно, в заданном нами ценовом диапазоне, то выигрышнее выглядят именно последние. Так что наш выбор автомобиля Renault при бюджете 900 000 рублей — седан Logan Stepway Drive City с вариатором за 871 990 рублей.

Фото: Renault