Лада Веста + Яндекс.Авто: проверено «За рулем»

Редакционная Веста сменила заводскую двухдиновую магнитолу на мультимедийную «голову» Яндекс.Авто. Поездки в компании говорливой помощницы Алисы раскрыли богатые возможности новой разработки отечественного интернет-гиганта. Всплыли и несколько косяков, о чем доложено службе поддержки Яндекса.

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Российский интернет-гигант Яндекс до недавнего времени удовлетворял автомобилистов только мобильным навигатором с функцией показа пробок. Его весомое преимущество перед конкурентами — наиболее полные данные о дорожной ситуации. Хотя и Яндекс.Навигатор небезгрешен при построении маршрутов. Несколько раз, крепко просчитавшись с временем по его милости, я переходил на другие программы. Но в итоге всё равно возвращался на Яндекс.

При активном пользовании электронным поводырем приходится держать гаджет на постоянной «привязи» — без подключения к розетке аккумулятор за пару часов работы садится в ноль. Меня болтающийся провод и крепеж на стекле не раздражают, но многие не приемлют нештатных решений. Поэтому Яндекс выпустил собственную программную оболочку для автомобильной мультимедиасистемы, а затем — и сами головные устройства для популярных автомобилей.

Дорогу покажешь?

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Главная функция — навигация. Карта отображается не на экране смартфона, а на встроенном дисплее с большей диагональю. Так удобнее и безопаснее.

Голосовой помощник Алиса поможет найти адрес — водителю не нужно лишний раз отвлекаться от дороги. Отображение пробок — в том же объеме и качестве, что и на телефоне. Эти два параметра ставят Яндекс.Авто выше любой штатной автомобильной навигации. Я перепробовал многие: пробочный сервис любого производителя не выдерживает сравнения с отечественной программой. А голосовое управление пока остается привилегией топ-брендов.

Минусы тоже есть. Из-за сильно выступающей рамки приходится тщательно прицеливаться пальцем в виртуальные кнопки у границ экрана. Отклик дисплея на нажатие и функция мультитач (например, чтобы двумя пальцами увеличить или уменьшить картинку) получше, чем у некоторых мультимедиек недорогих машин, но в быстродействии установка заметно уступает смартфонам.

Выступающая рамка мешает нажимать на клавиши у краев. Возможно, этот недостаток присущ только Весте: обрамление экрана зависит от модели машины.

К Алисе претензий нет: понимает четко, кричать не заставляет. А если вам станет скучно, сможет и примитивный разговор поддержать.

Есть и серьезная претензия. В Весте мультимедийка Яндекс.Авто часто искала спутники по 5–10 минут. И даже найдя их и получив точку назначения, неоднократно вела по маршруту дискретно: точка на карте перемещалась не в режиме реального времени, а раз в 500–700 м! Постепенно система «раскачивалась» и начинала работать нормально, но на коротком маршруте оказывалась фактически бесполезной.

Доступ открыт

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Полностью возможности Яндекс.Авто раскрываются только с интернетом. В цену устройства включен доступ на полгода через встроенную сим-карту. Тариф преду­сматривает безлимитное использование сервисов Яндекса и 1 Гб трафика на всё остальное. После завершения подарочного периода придется платить 249 рублей в месяц.

Альтернатива — раздавать Wi-Fi со своего смартфона. Тут есть два нюанса. Дополнительная нагрузка увеличивает расход энергии. Батарея смартфона садится не так интенсивно, как при включенном на нём навигаторе, но к концу дня активной езды разрядится. Вдобавок Яндекс.Авто иногда жалуется на медленный интернет, получая его со смартфона.

Так что для максимального удобства лучше оплачивать отдельный тариф для головного устройства. Без интернета можно слушать FM-радио и музыку со своих внешних носителей, а чтобы прокладывать маршруты, необходимо заранее скачать карты нужного региона (и придется обходиться без пробочного сервиса).

Интернет-браузер открывается не в полный размер экрана. Шрифт мелковат — читать контент, сидя в естественной позе, трудно.

Яндекс.Авто базируется на платформе Android, но дополнительные приложения установить нельзя. Вся надежда на разработчиков, которые обещают в будущем дополнять систему функциями по запросам пользователей.

Конкурс талантов

Для прослушивания музыки можно выбрать и другой источник — Яндекс.Музыку. Подписка на нее стоит отдельных денег. Лично мне хватает радио и собственной подборки на флешке, но поклонники интернет-сервиса наверняка одобрят его приход в штатную «голову» автомобиля.

Я не меломан, но мне показалось, что играет Яндекс.Авто получше заводской магнитолы Весты. Правда, имейте в виду: никаких аудионастроек нет.

Есть и интернет-браузер. Пользоваться можно, но только при необходимости. Зафиксированный по центру передней панели экран с небольшой виртуальной клавиатурой — не самое удобное решение для изучения сайтов. А кино посмотреть можно: уж куда лучше, чем на маленьком экране смартфона. Головное устройство также поддерживает камеру заднего вида и сигналы парктроника.

Дисплей разделен на три зоны. Слева — клавиши быстрого доступа к основным разделам. Посередине — основное приложение. Справа — настраиваемая панель виджетов, которую также можно полностью свернуть.

Система анализирует передвижения и со временем начинает предлагать маршруты, не дожидаясь запросов водителя. Подсказки навигации идут в фоновом режиме вне зависимости от того, что показывает экран.

Ошибки молодости

Было бы наивно ждать, что новое устройство с первой по счету прошивкой окажется безупречным. «Косяки» есть, и о них я рассказал службе поддержки Яндекса. Например, если слушаешь музыку с флешки, после перезапуска двигателя магнитола будет молчать. Придется вновь вручную выбрать через меню аудиоисточник. С радио такой проблемы нет.

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Громкость для музыки и разговора по телефону через блютус регулируется раздельно. Это правильно. Вот только ее уровень в первом случае система запоминает, а во втором — нет. При первом звонке в каждой поездке приходится выкручивать ручку в плюс: по умолчанию выставлена минимальная громкость. Качество связи через блютус хуже, чем у штатной магнитолы.

Архив звонков отображается в правильном порядке, но почему-то для всех высвечивается одна дата — 1 января. Если нужно найти контакт не из сегодняшнего или вчерашнего дня, удобнее листать историю на смартфоне. Статистика поездок может обнулиться за пять минут парковки у магазина, а может сохраниться после ночной стоянки.

Обновить прошивку можно «по воздуху», подключившись к интернету и кликнув соответствующую клавишу в меню. Помимо исправления багов, Яндекс обещает добавлять новые функции, которые будут реализовываться в контакте с автопроизводителями и по просьбам клиентов.

В устройстве есть встроенная сим-карта. Можно раздавать интернет со своего смартфона, но при этом его аккумулятор будет быстрее разряжаться.

Характеристики головного устройства Яндекс.Авто (данные производителя)

Процессор 4-ядерный Allwinner T3, 1,2 ГГц Оперативная / ­встроенная память 2 / 16 Гб Дисплей 7″, 1024 × 600 FM-радио есть Интернет Wi-Fi, поддержка 3G/4G через модем Навигация GPS и ГЛОНАСС Управление кнопками на руле есть Громкая связь по Bluetooth есть Входы AUX, USB, microSD Форматы WMA, AAC, MP3

Цена вопроса

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Головное устройство с Яндекс.Авто сейчас доступно для почти полутора десятков популярных в России машин (все — из топ-25 рынка). Цена стандартная — 29 900 рублей с учетом установки и полугодового доступа в интернет. Исключение — последняя Toyota Camry: 44 900 рублей.

Ради одной только удобной реализации навигатора, пожалуй, дорого. Прикиньте, нужны ли вам другие доступные в Яндекс.Авто сервисы. Если да, можно и раскошелиться. И я бы подождал правок в прошивке: она еще сырая.

Присмотреться к новинке рекомендую и тем, кто собирается покупать новую машину.

Порой выгоднее выбрать комплектацию подешевле, а потребности в современной мультимедиасистеме удовлетворить за счет Яндекс.Авто. Его установка, кстати, не отменяет гарантию на электронику автомобиля. Гарантия на саму «голову» — 1 год.