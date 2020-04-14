5 главных вопросов к новому Skoda Karoq

Он стоит от 1,4 млн. И для компактного переднеприводного кроссовера В-класса это дороговато.

Материалы по теме Skoda Karoq: тест-драйв по следам Йети

Два года Skoda Karoq ехал к нам из Европы. И наконец доехал!

Российский Карок внутри совсем не отличается от европейского: та же панель приборов, то же оснащение, та же мультимедийная система. Пространство внутри салона организовано безупречно, эргономика просчитана до миллиметра. Сиденья с оптимальным профилем и плотной набивкой имеют впечатляющий диапазон регулировок, как и руль.

На интерьере не экономили?

В салоне нет и намека на экономию, и этим Skoda Karoq выгодно отличается от конкурентов — Арканы и Селтоса. Верхняя часть передней панели, например, отделана мягким пластиком, а климат-контроль у Карока в максимальной комплектации двухзонный. Другие кроссоверы B-класса этим похвастать не могут.

Сначала Карок был доступен в двух версиях: Ambition и Style, а сейчас можно заказать и начальную Active.

На втором ряду удобно?

Skoda Karoq — компактный кроссовер, но его просторный второй ряд приятно удивляет. Если сесть за водителем, то ноги можно спокойно убрать под переднее кресло, а между спинкой водительского сиденья и вашими коленями останется расстояние примерно в ширину ладони. Да и посадка во втором ряду удачная: сиденья правильные по форме и наклону спинки. Есть и центральный подлокотник. А еще имеются обогрев задних сидений, дефлекторы для пассажиров второго ряда, лючок для длинномеров и даже розетка на 220 В. Словом, пассажирам будет очень комфортно.

В багажник много поместится?

Тестовый Karoq оснащен электроприводом багажника. Заявленный производителем объем багажного отсека в 500 л еще предстоит подтвердить в ходе замеров, но литров 400 точно будет. Кстати, багажники во всех Шкодах удачные, и Карок — не исключение. Трюм здесь правильной формы, пол расположен максимально низко, а в подполье докатка. В багажнике много характерных для Шкоды приспособлений: крючки, сетка, дополнительные ниши. Всё хорошо продумано.

Едет-то нормально?

Материалы по теме Skoda объявила российские цены на Karoq

У нас на тесте Skoda Karoq в переднеприводной версии с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 8-ступенчатым автоматом Aisin. Коробка надежная, передаточный ряд подобран хорошо, и при езде в спокойном режиме автомат работает безупречно. Но если ехать активно, то автомат начинает задумываться. На утопленную в пол педаль акселератора он реагирует с явной задержкой, а при разгоне излишне долго подвисает на низшей передаче. Итог: повышенные обороты, высокие уровень шума и расход топлива. В общем, по сравнению с DSG 8-ступенчатый автомат работает ощутимо медленнее. К слову, робот на Кароке останется, но только в сочетании с полным приводом, и такие версии появятся позже.

Российская версия отличается от европейской лишь настройками ходовой части. Клиренс составляет 175 мм — не очень много для кроссовера. Мелкие неровности подвеска отрабатывает жестковато, но не критично. Тем более что с ямами покрупнее подвеска справляется достойно, да и управляемость традиционно для машин на этой платформе отменная.

По реакциям на поворот руля Karoq предсказуем, понятен и надежен. То, что нужно для компактного массового кроссовера. При этом в поворотах автомобиль великолепно держит траекторию, нет излишней валкости.

А есть альтернатива?

Skoda Karoq с турбомотором 1,4 л и 8-ступенчатым автоматом в максимальной комплектации Style и с достаточно большим набором дополнительных опций, включая ассистенты парковки и движения, обойдется в 1,8 млн рублей. Такой же автомобиль в версии Ambition, с двухзонным климат-контролем и мультирулем с кожаной обивкой, доступен за 1,5 млн рублей, Active — за 1,4 млн. С одной стороны, это дешевле, чем Тигуан, но для компактного переднеприводного кроссовера В-класса все-таки дороговато. И тут вся надежда на более простые комплектации и версии с иными моторами и коробками. С другой стороны, по стоимости Карок сопоставим с конкурентами и на их фоне выглядит достойно.