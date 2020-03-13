Kia Seltos: детальный обзор нового кроссовера

Селтос уже внешним видом заявляет о себе как о машине пусть и массовой, но не совсем бюджетной.

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Kia Seltos на фоне Креты в профиль кажется солиднее — не столько за счет разницы в габаритах (новый кроссовер превосходит ее всего на 100 мм по длине и на 40 мм по колесной базе), сколько благодаря массивной задней стойке с третьим окошком.

А еще у него есть двухцветная окраска доступна за гуманную доплату в 10 000 рублей. Впечатление «небюджетности» усиливает полностью светодиодная оптика: фары, указатели поворотов и вертикальные противотуманки. Правда, их устанавливают только в дорогих комплектациях, но Крете и этого не положено, поэтому рядом с новичком она смотрится попроще.

Он просторный?

Во втором ряду «корейца» удобно, колени в спинку водительского кресла не упираются. Правда, пассажир, оказавшийся посередине на Селтосе, скорее всего, второй раз не поедет: ширина положенного ему сиденья скромная, под ногами — большой центральный туннель. Двум же пассажирам сзади комфортно. Между ними есть подлокотник, подушки сидений подогреваются, предусмотрен USB-разъем для зарядки телефона и кармашек, куда его можно положить.

Есть у Селтоса и то, чего нет ни у кого из одноклассников, — регулировка спинок задних сидений по углу наклона. Положений два, и отличаются они всего на шесть градусов, но, откинувшись немного назад, начинаешь чувствовать себя комфортнее. Единственный нюанс: рычаг, освобождающий механизм перемещения спинки, неудобно расположен за плечом пассажира, поэтому людям в возрасте, скорее всего, понадобится помощь в регулировке.

А вот электропривода багажника Селтосу не досталось. Зато пятая дверь поднимается достаточно высоко, под шторкой — 433 л. объема. Если положить под пол не полноразмерную запаску, а докатку, можно выгадать дополнительные 35 л., но есть подозрение, что большинство наших водителей предпочтет ездить с полноценным запасным колесом.

Возникает логичный вопрос: «Почему маркетологи Kia позиционируют машину как представителя B класса?» С такими опциями Селтос можно было заявить как автомобиль покруче.

Ответ находится почти сразу.

Водителю тоже удобно?

В кресле водителя понимание, что Селтос — это класс В, приходит очень быстро. Климат-контроль здесь однозонный, салон отделан далеко не мягким пластиком, в автоматическом режиме работает только водительский стеклоподъемник, да и то не во всех комплектациях.

В то же время Kia Seltos по части высокотехнологичных опций претендует на новый уровень в классе. Дисплей мультимедийки с диагональю 10,3 дюйма в топовых комплектациях можно делить на три сегмента. В меню — множество настроек автомобиля. Есть у Селтоса пусть и бюджетная, но все же проекция на выдвижной дисплей. Этим его одноклассники тоже похвастать не могут.

В максимальной комплектации водительское кресло имеет электрорегулировки по восьми направлениям, электрическую регулировку поясничного упора по вылету, обогрев и вентиляцию. Руль перемещается в двух плоскостях в очень широком диапазоне. Комбинация приборов у Kia традиционно хороша: читаемая, толково скомпонованная и без ненужной аляповатости.

Как он едет?

Kia Seltos примечателен новым для российского рынка силовым агрегатом. В паре с хорошо известным 2-литровым атмосферником мощностью 149 л.с. работает вариатор собственной разработки. У него восемь виртуальных передач, а вместо привычного ремня — цепь. Как заявляет производитель, особенно тщательно поработали над снижением шума при работе цепи. И это удалось!

При движении коробка быстро понимает, чего от нее хотят, и меняет квазипередачи без задержек. Правда, при динамичной езде перед переходом на следующую передачу, вариатор ненадолго зависает на максимальных оборотах. Передачами он играет только при активном нажатии на педаль акселератора. Если ехать неспешно, это классический вариатор: обороты увеличиваются и уменьшаются линейно.

Kia Seltos оснащен множеством систем активной безопасности, в том числе ассистентом удержания машины в полосе.

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Корейские инженеры позаботились о российских покупателях, поработав над ходовой частью Селтоса: заменили все амортизаторы, перенастроили передние пружины и установив другой передний стабилизатор поперечной устойчивости. Для подстраховки обули машину в 17-дюймовые шины, и теперь на ней можно ходом проскакивать лежачих полицейских. Словом, настройки Селтоса хоть и без изысков, но для повседневной эксплуатации хороши.

А вот к шумоизоляции есть вопросы. Главный источник шума в салоне — шины, даже нешипованные. Похоже, без ворсовых подкрылков, которые придется устанавливать дополнительно, не обойтись. Пассажирам второго ряда достается еще больше: при интенсивном разгоне до них доносится звук от системы выпуска.

А на бездорожье можно?

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Kia Seltos в России предлагается как с передним, так и с полным приводом. И вне асфальта кроссовер отнюдь не беспомощный. Под штатной пластиковой защитой картера — 185 или 190 мм дорожного просвета в зависимости от размера колес. Есть помощник спуска с горы, который принудительно притормаживает машину на скользких склонах, и блокировка муфты, работающая на скорости до 60 км/ч.

Для тех, кто часто съезжает с асфальта — пусть даже на проселок, — больше подойдут версии с мотором рабочим объемом 1,6 л. Таким полагаются самые выносливые коробки передач: механическая или классический 6-ступенчатый автомат. Вариант же с турбодвигателем 1.6 в таком случае рассматривать не стоит: ему достался преселективный робот.

Селтос с мотором 2 л бывает передне- и полноприводным и исключительно с вариатором. Мы недолго, но активно поездили на таком по проселку — в салоне появился легкий запах горелого. Но предупреждающих пиктограмм на приборной панели не зажглось. С другой стороны, Kia Seltos — типичный кроссовер, предназначенный максимум для слегка размытых грунтовок или нечищеных дворов. Большего от него ждать не стоит.

Что с обслуживанием?

Согласно сервисной книжке, при стандартном интервале ТО в 15 000 км менять масло в двигателе нужно каждые 10 000 км, а в сложных условиях эксплуатации необходимо заезжать на сервис каждые 5000 км, или раз в полгода. Словом, владельцам Селтоса придется кататься к дилеру, как на работу. Что затратно по времени и финансам. Возможно, впоследствии производитель либо исправит рекомендацию, либо даст более подробные комментарии.

Сколько же он стоит?

Дилеры уже принимают заказы на Kia Seltos. Ценовой диапазон — от 1,1 до 2 млн рублей, ходовые комплектации стоят от 1,3 до 1,6 млн. У конкурентов, а это Крета, Аркана, Кашкай и некоторые китайские модели, цены схожие.