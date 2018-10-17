Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения.
Досье
Имя: Дмитрий Пензин
Возраст: 24 года
Город: Воронеж
Должность: бренд-менеджер
Автомобиль: Hyundai Creta, 2016 г.в., кроссовер, 1.6 (123 л.с.) 2WD MT, комплектация Active
Пробег: 89 тыс. км
Прошлый опыт
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До Креты я ездил на Hyundai Solaris первого поколения (1.6 л, 123 л.с. — Прим. ред.
). Нареканий к нему не было, но на пробеге 60 тыс. км решил сменить автомобиль — захотелось немного большего, так что я продал Solaris знакомому. Выбирая новую машину, мы с женой рассматривали разные варианты, например, Chevrolet Cruze и Kia Ceed. Решили остановиться на компактном кроссовере Hyundai Creta
. На тот момент модель была новой на рынке. Помню, мы даже ждали ее около месяца. Внешне Creta выглядит супер, некапризная в обслуживании, да и цена приемлемая — не пришлось влезать в кредит. В 2016 году покупка обошлась нам в один миллион рублей.
Сейчас, когда одометр показывает 89 тысяч километров, могу сказать: в целом машина неплохая, я бы даже сказал, «боевая». Эксплуатировал ее в разных условиях — ездил в длительные командировки, с женой в Москву, в Питер, на юг. На трассе ни разу не было неприятных сюрпризов. Есть с чем сравнивать: в разное время доводилось ездить за рулем и Hyundai Elantra, и Hyuindai Sonata, и нового Соляриса. На мой взгляд, Creta среди них — самый сбалансированный по цене и качеству автомобиль.
Поправимые мелочи
Hyundai Creta — очень удобный автомобиль. Для двоих — самое то! Я при моем росте 192 см и достаточно крупном телосложении за рулем чувствую себя комфортно. Во время дальних поездок задний ряд сидений можно сложить и положить на них матрац. Тогда вам даже не придется искать место для ночлега. К функционалу автомобиля у меня вообще никаких претензий. Есть мелочи, но все они легко поправимы. Например, не так давно я проклеил машину — заводская шумоизоляция оставляла желать лучшего. После этих нехитрых манипуляций с дополнительной шумоизоляцией улучшилось и качество звучания аудиосистемы. Теперь оно меня полностью устраивает.
В год на техобслуживание автомобиля уходит примерно 15 тысяч рублей. Машина на гарантии, но все расходники я меняю сам, ибо не вижу смысла втридорога платить официалам. Тем более что меня не устраивает то масло, которое они заливают. Я работаю в этой сфере, а потому предпочитаю проверенное масло Mobil 3000 FE 5W-30, которое доставляют из Финляндии. Замена у меня в среднем через каждые 8–10 тысяч километров. Плюс где-то раз в полгода я загоняю машину на подъемник, делаю диагностику — мне внезапные неприятности в дороге не нужны.
Расход топлива
Расход бензина стандартный — порядка 10 литров на сотню. Когда я только купил машину, первые десять тысяч километров заливал исключительно Shell АИ-95 V-Power. Затем решил поэкспериментировать с другой заправкой и октановым числом, а потому стал заправляться на «Лукойле» АИ-92 (минимально допустимое октановое число для Creta. — Прим. ред.). В результате разницы в расходе я не заметил, заправляю всегда полный бак. Только после посещения Shell мне удается проехать в среднем на 100 км больше, чем после «Лукойла».
Два реальных недостатка
Теперь переходим к минусам. Их всего два, но мне, как говорится, хватило. Машину я купил в сентябре 2016 года и благополучно отъездил на ней до апреля 2017-го. Заметил, что вздулось ЛКП на крышке багажника.
Первый дефект, пробег 15 000 —18 000 км, машине примерно полгода.
Первый дефект, пробег 15 000 —18 000 км, машине примерно полгода.
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Некритично, подумал я, и с этим нюансом проездил еще полгода. На 28 тысячах пробега начались первые проблемы со сцеплением: оно буксовало и издавало какой-то странный звук. Приехал к официальному дилеру Hyundai «Ринг Авто» в Воронеже. Покрасить крышку согласились сразу, а вот со сцеплением пришлось помучиться. Машину осматривали три раза, и каждый раз компетенция мастеров-приемщиков вызывала у меня сомнения. Доходило чуть ли не до того, что в выхлопную трубу светили фонариком — вот вам и диагностика. Я решил не сдаваться и позвонил в техподдержку Hyundai, оставил специалистам жалобу на качество обслуживания в сервисном центре.
Спустя какое-то время мне перезвонили и попросили приехать в сервис. На этот раз ко мне вышел начальник ремзоны, и мы смогли произвести осмотр автомобиля — причем со всем официозом, под видеозапись. Претензий ко мне по эксплуатации уже не было, неисправность обязались устранить. Выяснилось, что проблема была с корзиной сцепления — заводской брак. В детали я не вдавался. Знаю только, что демпфер стучал, как детская погремушка.
В итоге машину мне отремонтировали, хоть и пришлось немного поругаться. Все было хорошо до мая 2019 года (пробег к тому моменту составил 70 тыс. км. — Прим. ред.), когда покрытие на багажнике опять вздулось. Мне не хотелось еще раз тратить время и нервы в сервисном центре, поэтому я закрывал на проблему глаза еще 10 тысяч километров пробега. Но когда снова «накрылось» сцепление, я понял, что терпению моему пришел конец.
Проблемы со сцеплением возникли на пробеге примерно 28 000 км, а потом и на 70 000 км.
Проблемы со сцеплением возникли на пробеге примерно 28 000 км, а потом и на 70 000 км.
Во второй раз я отделался сравнительно легко: без лишних слов поменяли сцепление и поставили новую крышку багажника. Сказали, мол, краска заводская, наносится по технологии — больше проблем быть не должно. На дворе март 2020 года. И я снова собираюсь к официальному дилеру. О причинах, думаю, догадаться несложно — снова вздутие ЛКП. Есть у меня ощущение, что официальный дилер не хочет делать ничего, что помогло бы владельцу. Любые действия по гарантии совершаются из-под палки с видом: «Вы зачем отвлекаете людей от важной работы? Был бы ремонт платный — другой разговор».
Моя оценка
По десятибалльной шкале я бы поставил Крете твердую «семерку». Автомобиль действительно хороший, но в моем случае работа дилера «съела» три балла. К тому же я не слышал, чтобы у владельцев Креты моложе 2018 года выпуска были подобные проблемы. То есть производитель все же устранил детские болезни машины.
Мой совет: если очень хочется именно эту машину, смело приобретайте. Но если есть возможность — ищите что-то поинтереснее. Я уже присматриваюсь к Volvo XC70 либо XC60. Для меня в машине главное не интерьер или внешний вид, а качество сборки. Движок в норме, коробка в порядке — значит, будет ездить долго.
Две большие проблемы Hyundai Creta — рассказ владельца
Дмитрий Пензин из Воронежа купил кроссовер, когда модель только-только появилась в России. Спустя четыре года он не разочаровался в машине, хотя обнаружил два досадных момента... Две большие проблемы Hyundai Creta — рассказ владельца
Фото: из архива автора и «За рулем»