Hyundai Creta: все ее неисправности

По прошествии трех лет с начала продаж уже можно точно сказать, какие слабые места были у самого маленького кроссовера Hyundai на первых этапах производства. Интересно это прежде всего для тех, кто собирается приобрести Крету с пробегом. Вот на что вам следует обратить внимание при осмотре приглянувшейся машины.

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Кроссовер Hyundai Creta стремительно ворвался на наш рынок в 2016 году. И первым показал, что «4х4 для всех» может быть не только практичным, но и красивым. Модель понравилась и мужской, и женской аудитории, а вскоре стала бестселлером. Но в «восходящей звезде» вскоре обнаружились некоторыми неполадками.

Сейчас народ уже начинает продавать автомобили — не только по причине аварий или каких-то финансовых трудностей, но и в стремлении просто обновить автопарк. Гарантия у трехлеток, правда, осталась лишь на очень ограниченный круг основных агрегатов, но это лучше, чем ничего. Главное, чтобы пробег машины не превышал 150 000 км.

Крета из самых первых выпусков прошла испытания в редакции нашего журнала, причем дороги выпадали ей разные. Машина проявила себя достойно.

Кузов и интерьер

Любой автолюбитель, хоть иногда просматривающий автомобильные журналы, видеоролики в Сети и тематические телепередачи, знает, что у автомобиля Hyundai Creta есть проблемы с окраской. Чаще всего они затрагивают дверь багажного отделения. На ней появляются вспучивания краски, а затем и очаги коррозии.

В некоторых случаях дефекты окраски проявлялись и на других кузовных деталях. Но, справедливости ради, следует отметить, что не каждая первая дверь багажника ржавела. Да и дилеры в большинстве случаев с пониманием относились к проблеме и без лишних разговоров перекрашивали дефектные панели. И качество дилерской окраски, и «попадание в цвет» почти всегда отличные. Главное — как можно раньше принять меры, чтобы не дать коррозии разгуляться.

Уже в середине 2017 года дефект практически исчез на новых автомобилях.

Вспучивания краски на двери багажного отделения не миновали и нашу машину. И это при том, что толщина лакокрасочного покрытия вполне достойная — 102 мкм.

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Были и другие проблемы с кузовом. Повредить тонкое лакокрасочное покрытие и мягкий слой защитного лака легче легкого, причем не только тележками из супермаркетов на парковке. Зачастую сами владельцы при попытке отчистить какое-либо въевшееся загрязнение ненароком царапали покрытие.

А еще при проезде неровностей побрякивал замок пятой двери. Чего только не делали владельцы Крет, чтобы избавиться от этого недостатка кузова. Регулировали замок, требовали от дилера его замены. Самый простой способ: обмотать скобу, торчащую из порога багажника, изолентой. Неэстетично, зато действенно. К слову, Крета, которая была произведена в 2016 году и проходила длительный тест в редакции нашего журнала, наполнилась «сверчками» в салоне к пробегу 28 000 км. На более свежих автомобилях сборка стала плотнее, и акустические недостатки вылезают реже и к большим пробегам.

Что касается деталей салона, то и здесь у Креты были характерные «детские болезни». Обшивка руля начинала облезать на ранних партиях автомобилей уже к первому ТО. Кроме того, начинал досаждать громким завыванием моторчик отопителя салона. Год-полтора спустя подобные дефекты постепенно ликвидировались.

Силовой агрегат

Двигатели с рабочим объемом 1,6 и 2 л, которые устанавливают на Крету, были хорошо известны и раньше. Первый — по моделям Kia Rio и Hyundai Solaris, а второй — по Kia Sportage, Hyundai Tucson и другим более крупным автомобилям концерна Hyundai/Kia.

Двухлитровый мотор придает Крете достойную разгонную динамику и вместе с тем служит дольше, чем на более тяжелом Kia Sportage, к примеру, из-за меньших нагрузок.

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У Креты иногда проявляется плавающий дефект, когда двигатель просто не пускается: стартер крутит, а мотор не заводится. Проблема в том, что иммобилайзер «не признает» свой ключ зажигания. Эту неисправность редко удавалось продемонстрировать мастеру-приемщику дилерского сервиса.

Сцепление на автомобилях первых выпусков (до середины 2017 года) зачастую выходило из строя к 15 000 — 20 000 пробега. Дилеры заменяли ведущий и ведомый диски сцепления без особых претензий. Также к 30 000 км начинал шуметь выжимной подшипник. Такие дефекты также устраняли по гарантии, а на более свежих автомобилях они почти не встречаются.

Автоматической коробке передач важна возможно более частая замена рабочей жидкости. Для достижения оптимальной долговечности — не реже чем раз в 60 000 км. Поэтому поинтересуйтесь у владельца, менял ли он рабочую жидкость в автомате своей Креты. Если нет, а пробег уже за 100 000 км, то лучше от покупки такой машины отказаться, иначе ресурс агрегата может быть сильно снижен.

Амортизаторы Креты выдерживают не меньше 60 000 — 80 000 километров. Приблизительно таков же ресурс опорных подшипников и подшипников, установленных в передних ступицах. Так что, если подержанная Крета имеет меньший пробег, то за эти узлы пока беспокоиться не следует. Но если владелец машины часто съезжал с асфальта, на состояние ходовой стоит обратить пристальное внимание при покупке.

Ходовая часть и полноприводная трансмиссия

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У полноприводных версий дополнительные болячки. Так, у редакционной Креты были обнаружены запотевание межосевой муфты и подтекание сальника привода заднего левого колеса.

Кстати, с полноприводными Кретами была связана отзывная кампания в 2016–2017 годах. Причина: перетиралась топливная трубка в районе бензобака. Ее задевал кронштейн крепления жгута проводов, который достаточно было отогнуть, чтобы избежать неприятностей.

Рулевая рейка начинала стучать при пробеге всего несколько тысяч километров, но дилеры меняли ее по гарантии без разговоров. Были случаи неисправности электроусилителя рулевого управления, которые официалы устраняли порой заменой почти всех узлов системы. А еще часто встречались глючащие датчики давления в шинах.

Покупать или нет?

Для своего класса Крета имеет богатое оснащение. Есть все: от обогрева руля до системы помощи при спуске с горы. На вторичном рынке такое тоже ценится.

Машина заслужила народную любовь недаром. Ведь о неисправностях на форумах рассказывают лишь единицы, те, кому не очень повезло с автомобилем. А подавляющее большинство никогда не слышало ни о неисправностях, ни даже о форумах, на которых эти темы обсуждают. Так что найти достойный экземпляр Креты с пробегом не так уж и сложно.

Конечно, моноприводные автомобили объективно имеют меньше проблем. Проще конструкция трансмиссии и задней подвески, соответственно, неисправностей будет меньше. Двигатель и коробка передач на моноприводе тоже прослужат дольше, так что прежде всего решите, нужен ли вам полный привод. Чем машина свежее, тем меньше у нее будет «детских болезней»: большинство проблем ушли к концу 2017 года. Кроссоверы помоложе не имеют серьезных технических проблем. Если, конечно, прежний владелец правильно обслуживал свою Крету и не попадал в серьезное ДТП.