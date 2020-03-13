Самая доступная версия Skoda Karoq: уже можно заказывать

Кроссовер в комплектации Active с двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обойдется в 1 387 000 рублей.

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В стандартное оснащение Skoda Karoq Active входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с возможностью управления радио и телефоном. В холодное время года будет актуальна функция подогрева передних сидений и наружных зеркал.

Для комплектации Active доступен пакет First Edition, который в случае с базовой версией включает двухзонный климат-контроль, задние датчики парковки, систему автоматического управления головным светом, датчик дождя/света, передние противотуманные фары, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой и макияжные зеркала со светодиодной подсветкой. Напомним, для каждой из трех предложенных комплектаций пакет First Edition имеет свое наполнение, и на старте продаж модели он входит в бесплатное оснащение.

За доплату покупателям кроссовера в комплектации Active также доступны круиз-контроль с ограничителем скорости и система контроля дистанции Front Assist. Платформа SmartLink позволит подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями.

Автомобиль в начальной версии предложат в восьми цветах кузова: белый Pure, черный Deep перламутр, синий Reef металлик, зеленый Emerald металлик, серый Platinum металлик, бежевый Cappuccino металлик, коричневый Topaz металлик и серебристый Brilliant металлик.

Автомобиль в комплектации Active оснащен двигателем 1.4 TSI, мощностью 150 л.с., который сочетается с 8-диапазонным автоматом. Максимальная скорость такого автомобиля 199 км/ч, до «сотни» автомобиль разгоняется за 8,8 с, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,3 л на 100 км.

Цена Skoda Karoq в комплектации Active составит 1 387 000 рублей. Автомобиль предлагают также в версиях Ambition и Style за 1 499 000 рублей и 1 673 000 рублей соответственно.