Что мы покупали в феврале: Granta, Rio, Vesta...

Комитет автопроизводителей AEB опубликовал результаты февральских продаж. Автомобильный рынок сократился на 2,2%. Правда, не все бренды раскрыли данные о продажах.

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Согласно статистике AEB, в феврале продажи на российском рынке сократились на 2,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и составили 119 073 легковых и легких коммерческих автомобилей.

Правда, есть одно но: в этом месяце из статистики исчезли не только данные по маркам BMW и Mini (как в январе), но еще и Mercedes-Benz, в связи с решением штаб-квартир BMW и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации с ежемесячной на ежеквартальную. Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж марок BMW, Mini и Mercedes-Benz (включая коммерческие Мерседесы и smart) в 2019 году в отчете не приводятся.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что сокращение рынка на 2% соответствовало ожиданиям. Однако общая картина не является полной из-за отсутствия ряда брендов. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, в котором будут учтены все марки, и ситуация станет яснее.

Пока же расскажем, какие модели оказались самыми популярными в феврале 2020 года.

Лидирует, как обычно, Lada Granta с результатом 9559 автомобилей (-9,6%), на втором месте Kia Rio — 8367 (+17,8%), Lada Vesta спустилась на ступеньку ниже с результатом 8107 (+1,8%), в пятерке также оказались Hyundai Creta — 6636 шт. (+9%) и Hyundai Solaris — 4453 шт. (+0,09%).

Пятерку наиболее успешных на российском рынке брендов составили: Lada — 25 002 шт. (-7%), Kia — 17 107 шт. (-4%), Hyundai — 14 368 шт. (+1%), Renault — 10 123 шт. (+19%) и Toyota — 8239 шт. (+17%).

Из тех марок, чьи продажи составили более 1000 экз. в прошлом месяце, наиболее высокую динамику показал китайский Haval: +127% к февралю 2019 года.

Из 16 марок- «тысячников» только семь показали рост продаж в феврале.

Необъяснимый, с точки зрения экономической ситуации в стране, рост продаж новых автомобилей в течение двух лет сменился реалистичным спадом. Судя по всему, это надолго, полагает наш автор.

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