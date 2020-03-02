Автопрогноз на год: у покупателей заканчиваются деньги

Необъяснимый, с точки зрения экономической ситуации в стране, рост продаж новых автомобилей в течение двух лет сменился реалистичным спадом. Судя по всему, это надолго.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) по итогам 2019 года зафиксировала падение продаж новых машин в России на 2,3%. Результат мог быть и хуже. На конец ноября было минус 2,8%. Но в последний месяц года, узнав об очередном повышении утильсбора с 1 января, россияне пошли в автосалоны и вывели продажи в небольшой плюс (+2,3%). Это и помогло слегка выправить общегодовой показатель.

Плавно вниз

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На первый взгляд, не такое уж большое падение. К примеру, европейский рынок в целом считается стабильным, при этом отдельные страны демонстрируют разнонаправленное движение: в 2019‑м продажи в Германии выросли на 5%, а в Испании упали на 4,8%. Но там о кризисе не говорят. Дело в том, что в Старом Свете уровень автомобилизации гораздо выше, рынок насыщен и в значительной степени живет за счет обновления парка.

В России же есть огромный потенциал для роста: за год легко разойдется и вдвое больше автомобилей. Мешает этому низкая покупательская способность. Нет денег — нет роста. Обвалы экономики в 1998 и 2008 годах были резкими, но сравнительно короткими по времени. После них наступал быстрый и уверенный подъем.

В 2014‑м «тряхнуло» тоже сильно, но последовавшая рецессия превратилась в медленную и затяжную. Рост авторынка в 2017–2018 годах, с точки зрения экономической ситуации, объяснить трудно. Многие выкладывали последнее, отчаявшись дождаться возврата к прежним ценам. Другие же меняли на новые автомобили те, что удачно приобрели по старому курсу под занавес 2014‑го.

Ушедший год показал реальную картину: деньги у населения заканчиваются. Все больше машин берут в кредит. Доля таких сделок в сегменте новых автомобилей перевалила за 50%, а у некоторых дилеров и брендов достигает 60%.

АЕБ прогнозирует дальнейшее снижение продаж — на 2,1% в 2020 году, до 1,72 млн автомобилей. На наш взгляд, минус может оказаться и большим — до 5%.

Кому жить хорошо

Еще один звоночек о том, что россияне стали более рачительно тратить деньги на автомобили, - динамика отдельных марок. При снижении общих продаж на 2,3% недорогие Лады раскупали на 1% лучше. Hyundai с бюджетными бестселлерами Creta и Solaris сохранил реализацию на уровне прошлого года. Благодаря самым дешевым среди иномарок предложениям на 6% выросли продажи у Renault и на 9% у Датсуна. При том, что у французов так и не стала по-настоящему популярной Arkana, а японская марка вообще не выпустила ничего нового. Наконец, +9% показала Skoda, которая всегда дает «больше автомобиля за те же деньги».

По-настоящему пессимистичная картина в лидирующей группе только у Ниссана, который показал минус 20% за год. В топ‑25 по моделям остался только Qashqai, более крупный X‑Trail список наиболее востребованных машин покинул. Ушли с рынка Juke и Almera. GT-R погоды не делал, но тоже скоро станет недоступен. Murano и Terrano продаются фактически штучно. Дилеры сетуют, что торговать нечем, и уже поползли слухи об уходе марки из России. Официально это опровергают.

Схожая ситуация и у премиального подразделения Infiniti. Свежая модель только одна: кроссовер QX50, и он «не вытягивает». Бренд растерял четверть покупателей за год.

Серьезное падение и у Chevrolet (-27%). «Шнива» планомерно проседала в статистике: восьмое место в 2016 году, 11‑е в 2017‑м и 19‑е в 2018‑м. А теперь она и вовсе не значится в топ‑25. Но поводы для оптимизма есть. Внедорожник вернулся под родительское крыло АВТОВАЗа. Появилась надежда на развитие модели и, как следствие, на рост продаж.

При стабилизировавшемся курсе рубля и отсутствии естественных макроэкономических минусов их с успехом создает российское правительство увеличением финансовой и нефинансовой нагрузки на автомобильный сектор.

Премиум с остротой

Острейшая борьба с неожиданным финалом развернулась в премиальном сегменте. Бессменный обладатель «золотой» позиции Mercedes-Benz три года показывал примерно одни и те же цифры. За это время BMW сократил отставание с 9000 до 2000 автомобилей. В 2019‑м баварцы с первого же месяца вышли вперед и сохраняли преимущество до ноября. Казалось бы, историческая победа в кармане, но — не сложилось.

Показав фантастический рост продаж на 45% в декабре, Mercedes финишным спуртом вернул себе первую строчку с мизерным перевесом: 42 046 машин против 41 520. Однако если тренд сохранится, в 2020‑м он на вершине может и не удержаться. Хотя Mercedes — единственный из премиума, кто вписался в топ‑10 марок российского рынка.

Остальные представители класса держатся друга от друга на приличном расстоянии: Lexus (22 395 машин), Audi (16 333), Volvo (8846).

С учетом объема рынка требования по локализации автопроизводители считают чрезмерными: инвестиции в высокотехнологичное производство не рентабельны. Яркий пример: идею строительства собственного завода заморозил концерн BMW.

Китай рулит?

Составляя каталог новинок ушедшего года для Гран-при «За рулем», мы подметили необычайно много премьер из Китая — почти 20% от общего числа. И небезосновательно!

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Haval с запуском собственного завода и серии F7 взлетел на 282%, продав 12 284 автомобиля. Компания Geely показала рост на 186% (9602 машины). Третьей оказалась марка Chery со скромным плюсом в 13% (6358 машин).

Почти вдвое вырос спрос на Чанганы (до 2805 машин). FAW и DFM на их фоне, можно сказать, топчутся на месте (у обоих +7%). Lifan и Zotye, по нашим сведениям, испытывают серьезные проблемы на домашнем рынке и из России в наступившем году могут уйти. Продажи автомобилей HTM, Brilliance и Foton суммарно едва перевалили за 500 экземпляров. GAC и JAC данные о проданных машинах Ассоциации европейского бизнеса пока не предоставляли, но их позиции скромны.

Непонятная ситуация складывается вокруг узбекского Равона. Марка возобновила деятельность в России еще в сентябре, в дилерских шоу-румах стоят машины, но в таблице со статистикой — ноль. А вот перезапустившийся в середине декабря под крылом альянса PSA Opel успел передать в АЕБ первые результаты. За пару недель декабря дилеры собрали заказы на 13 автомобилей.

Автоконцерны исчерпали собственные ресурсы по стимулированию спроса. В 2020 году снова необходима существенная поддержка государства.

Стабильность!

В модельном зачете у нас четвертый лидер за четыре года. На вершине были Hyundai Solaris (2016), Kia Rio (2017), Лада Веста (2018), а теперь — Лада Гранта. Она взяла хороший темп сразу после рестайлинга и первую строчку рейтинга так никому и не отдала.

Вообще, пятерка наиболее продаваемых моделей как сформировалась в январе, так не менялась до декабря. Единственным намеком на интригу были попытки Фольксвагена Поло навязать борьбу Солярису за пятое место, но — не дотянулся.

Доля импорти­руемых в Россию машин упала ниже 20%.

В топ‑25 произошли две замены. На место выбывших «Шнивы» и Ниссана X‑Trail заступили Kia Optima и Skoda Kodiaq. Спрос на корейский седан вырос без малого на четверть. И это в эпоху засилья кроссоверов и с учетом возраста модели! В октябре было зафиксировано историческое событие: Kia Optima и Toyota Camry разошлись за месяц почти одинаковым тиражом. А ведь через пару месяцев у нас появится новое поколение Оптимы.

Доля кроссоверов в структуре спроса превысила 42%.

Toyota RAV4 еще в 2018 году утратила лидерство в классе среднеразмерых кроссоверов. По итогам 2019‑го снова впереди оказались Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. Однако свежий «рафик» зашел так, что выстрелил в декабре аж до пятого места в абсолюте. И это несмотря на нескромный для российской сборки ценник. Любят все-таки в России Тойоту! Такими темпами машина может вернуть себе первую строчку в сегменте.

Да и в целом борьба в наступившем году ожидается интересной. Выходят рестайлинговые Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid. Сменит поколения Volkswagen Polo, обновится Renault Kaptur. Группа легковушек покрупнее усилится новыми моделями — это новые Volkswagen Jetta, Skoda Octavia и Kia Optima. В стане паркетников есть Skoda Karoq и несколько интересных «китайцев».

Рынок выдавил из топ‑25 кроссоверы Chevrolet Niva и Nissan X‑Trail, приняв вместо них модели Skoda Kodiaq и Kia Optima. У Kia периодически в лучшие выбиваются Ceed и Soul, а Skoda усилилась паркетником Karoq.

Кто виноват?

В январе АЕБ по традиции проводит отчетную пресс-конференцию по итогам ушедшего года. Риторика главы комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера в адрес российских властей год от года становится жестче. Сейчас в его голосе чувствуется нескрываемое раздражение.

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Поводы есть. Правила игры в локальное производство меняются на ходу. Разумеется, в сторону ужесточения. Условия подписания специнвестконтрактов (СПИК), по которым концерны берут на себя обязательства по инвестициям в Россию, непрозрачны для остальных участников рынка. Утилизационный сбор снова подняли, вынудив повысить цены на автомобили (и сократить продажи). А скоро его, вдобавок ко всему, станут компенсировать местным заводам не в полном объеме, а в зависимости от набранных баллов за степень локализации.

И на фоне всего этого поражает равнодушное (по крайней мере на словах) отношение главы Минпромторга Дениса Мантурова к тому, что некоторые автопроизводители, возможно, уйдут с нашего рынка. Как будто за ними не стоят смежные производства и тысячи рабочих мест! Как будто мало ушедшего от нас в 2019 году Форда, который закрыл сразу три завода! Как будто в России не разоряются ежегодно десятки дилерских центров!

Интересно, что вдруг заставило чиновников поверить в величие и значимость российского рынка? Открытие заводов Мерседеса и Хавейла с ручной сборкой? Приход Опеля и ГАКа с потенциальным спросом в несколько десятков машин в месяц? А, может, новорожденный Аурус? В нынешнем положении закручивание гаек приведет лишь к оттоку инвестиций. Конечно, совсем без автомобилей мы не останемся, но как-то не хочется иметь выбор из десяти марок, пять из которых премиальные.