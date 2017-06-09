Выбор российских богачей: Lexus LX, BMW X7, Range Rover

Продажи премиальных автомобилей в 2019 году выросли, несмотря на общий спад рынка. Что же предпочитают покупать обеспеченные граждане?

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В 2019 году сегмент премиальных автомобилей показал рост продаж на 5,1%, подсчитали в «Автостате». И это при том, что спрос на авторынке в целом снизился на 2,3% (по данным АЕБ). Всего же за год в России было продано 159 400 автомобилей премиального класса.

Среди марок лидерами стали Mercedes-Benz, дилеры которого реализовали 42 046 машин, BMW, продавший 41 520 машин, и Lexus, чьи автомобили предпочли купить 22 395 человек. В пятерку лидеров также вошли Audi (16 333 реализованных автомобиля) и Volvo (8846 машин). Вторая пятерка выглядит следующим образом: Land Rover (8663 шт.), Porsche (6023 шт.), Infiniti (3479 шт.), MINI (2524 шт.) и Genesis (2276 шт.).

Но гораздо интереснее, какие именно модели премиальных автомобилей сегодня ценятся состоятельными людьми в России.

Лидером рейтинга стал внедорожник Lexus LX, который купили 3657 человек. Стоимость этого автомобиля сегодня составляет от 8 399 000 рублей. На втором месте — новинка BMW X7. Продано 3019 этих кроссоверов по цене от 6 310 000 рублей. Замыкает тройку Land Rover Range Rover с результатом 2713 реализованных экземпляров и ценой на сегодняшний день от 6 864 000 рублей.

На четвертом месте по популярности оказался Mercedes-Benz S-класса (от 7 990 000 рублей), который купили 1438 человек. Пятое место досталось внедорожнику Mercedes-Benz G—класса (от 7 940 млн рублей), распроданному в количестве 1391 шт.

Шестое место занял BMW 7-й серии (от 6 110 000 рублей) с результатом 1149 проданных машин. На седьмом месте — Cadillac Escalade (от 5 290 000 рублей), который предпочли купить 625 человек. Восьмое место досталось Mercedes-Maybach S-класса (от 9 500 000 рублей), проданному в количестве 528 штук.

Замыкают десятку лидеров Porsche Panamera, актуальная стоимость которого на сегодняшний день составляет от 6 651 000 рублей и который купили 455 человек, и совершенно новый Mercedes-AMG GT, проданный в количестве 438 штук по цене от 13 066 000 рублей.

Дорогие премиальные автомобили очень любят служащие некоторых госкомпаний, рейтинг аппетитов которых вы найдете здесь.

Фото: Daimler AG