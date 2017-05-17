Неплохой аппетит: топ-10 госкомпаний по цене служебных авто

Тяга чиновников и служащих госкомпаний к роскоши за счет налогоплательщиков не исчезает.

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Список самых расточительных компаний с участием государственного капитала обновил и опубликовал Общероссийский народный фронт. Стоимость всего десяти автомобилей, купленных в 2019 году и попавших в топ-10 самых дорогих, составила более 158 млн рублей. Всего же излишние траты на роскошь госслужащих, покупки которых отражены в опубликованном «Индексе рачительности», превысили 1,3 млрд рублей.

К роскоши следует отнести автомобили, оснащенные жизненно необходимыми чиновникам опциями. Это, например, массаж, панорамная крыша, кожаный салон, премиальная аудиосистема и тому опции.

Самой возмутительной покупкой могло стать приобретение АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», которое входит к госкорпорацию «Ростех», премиального BMW 750Li xDrive, за который чиновники были готовы заплатить 12,3 млн рублей не своих денег. Но сделка не состоялась. Тем не менее ОНФ отметил попытку и присвоил конструкторскому бюро первое место.

Второе место в рейтинге заняла госкомпания «Внешнеэкономическое объединение „Алмазювелирэкспорт“, которая скрывала условия сделки, но под представленное в заказе описание подходил Mercedes-Benz S560 стоимостью почти 11,3 млн рублей.

На третьем месте — ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», работники которого теперь ездят на роскошном внедорожнике Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography-TL6 за почти 11 млн рублей.

Роскошные машины закупаются партиями. Особенно не любит мелочиться «Газпром», который выступает сторонником того, чтобы мечты сбывались. Компания купила семь Мерседесов, отдав за них 62,5 млн рублей. Не стесняется при закупках и Новикомбанк, отдавший за пять машин 47,3 млн рублей, одной из которых оказался жизненно необходимый для работы Mercedes-Benz S450 4MATIC L FL стоимостью 8 млн рублей.

Координатор бюро расследований ОНФ и депутат Госдумы Антон Гетта уже обратился к учредителям отметившихся компаний с предложением обосновать необходимость совершенных трат:

№ Заказчик Учредители Автомобиль Цена 1 шт., руб. 1 АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» АО НПО «Высокоточные комплексы» Автомобиль легковой BMW 750Li xDrive 12 339 066 (ГК РОСТЕХ) (или эквивалент) Тульская область 2 АО «В/О „„Алмазювелирэкспорт““ Минфин России ТЗ указано в отмененной ранее закупке. Скорее всего, закупают тот же Mercedes-Benz S 560 11 270 170 г. Москва 3 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» Минземимущество Республики Татарстан Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography — TL6 10 890 000 Республика Татарстан 4 ООО «Черноморские круизы» ФГУП «Росморпорт» Под технические характеристики подходит Audi A8 60 TFSI quattro tiptronic L 9 873 850 Краснодарский край 5 ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь» ПАО «Газпром» Mercedes S560 9 684 121 Ставропольский край 6 ООО «Газпром Инвест» ПАО «Газпром» Mercedes-Benz S 560 4MATIC 9 477 106 г. Санкт-Петербург 7 АО «Аэромар» ПАО «Аэрофлот» BMW G12 LCI CBU 750Li xDrive (или эквивалент) 9 298 928 Московская область 8 ПАО «Газпром» ПАО «Газпром» Автомобили марки Mercedes-Benz 8 933 067 г. Москва 9 АО «АКБ „Новикомбанк“ АО «Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина» (ГК РОСТЕХ) Mercedes-Benz S 450 4MATIC L FL или эквивалент 8 041 000 г. Москва 10 ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края Автомобиль Lexus 570 FL Premium+ или эквивалент 7 680 000 Красноярский край

Нередко аппетитами чиновников интересуется прокуратура.

Фото: Александра Краснова/ТАСС