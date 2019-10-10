Прокуратура убедила чиновников отказаться от покупки дорогого автомобиля

Кожаный салон и двухзонный климат-контроль — это лишнее для служебного автомобиля. Так посчитали сотрудники надзорного ведомства, когда увидели на сайте госзакупок объявленный чиновниками тендер.

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Прокуратура Белореченского района Краснодарского края во время проверки выявила любопытный факт. Оказывается, представители местной власти не прочь побаловать себя машинами в топовой комплектации.

Районная администрация разместила на сайте госзакупок тендер на поставку автомобиля Toyota Camry, или эквивалента с начальной ценой контракта 1,9 млн руб. Требования к служебному авто были следующие. Заказчики указали на то, что машина должна быть оснащена двухзонным климат-контролем.

Салон должен быть обязательно кожаным, на стеклах — легкая тонировка. Обязательны обогрев руля и датчики дождя. Перечислены были и некоторые другие опции, включая датчики парковки, дистанции и света. Как будто чиновники собирались сажать за руль не опытного водителя, а начинающего, которому сложно ориентироваться по зеркалам. А требование опции «обогрев руля» свидетельствовало об особой заботе о шофере.

Меж тем в краевой прокуратуре посчитали, что все эти параметры «не способствуют повышению эффективность реализации органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями своих полномочий, исполнения ими своих обязанностей».

Инспекторы направили в местную администрацию предостережение, и свою покупку администрация сразу же отменила.

Кстати, чиновничья любовь к дорогим автомобилям является уже притчей во языцех. Еще в 2014 году ОНФ составил «индекс расточительности» госкомпаний, выяснив, что их сотрудники предпочитают Мерседесы и Лексусы.