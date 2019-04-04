Мэрия Екатеринбурга потратит 18 млн на бизнес-седаны

Администрация города назначила аукцион, на котором намерена приобрести 10 автомобилей стоимостью по 1,8 млн рублей каждый.

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На сайте госзакупок появился новый тендер на покупку автомобилей для автопарка мэрии Екатеринбурга. Чиновники намерены потратить 18 млн рублей бюджетных денег на автомобили для главы города и его заместителей.

Предположительно, речь идет о Toyota Camry, стоимость которых в России составляет от 1 573 000 рублей. В условиях тендера указано, что автомобили должны быть серебристого цвета, а также иметь передний привод и мощность двигателей от 181 л.с. Кроме того, машины для администрации должны быть оснащены 6-ступенчатыми автоматическими коробками передач, двухзонным климат-контролем и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Тендер был объявлен в связи с тем, что имеющиеся в автопарке мэрии автомобили отслужили уже 10 лет и нуждаются в замене.

Не так давно из бюджета Свердловской области на покупку 19 автомобилей для чиновников было изъято еще 40 млн рублей.

Единоросс Александр Максимов уверен, что чиновники, будучи неординарными людьми, имеют право на дорогие автомобили.

Так это или нет, но депутаты разрешили чиновникам покупать дорогие иномарки.

Фото: Toyota