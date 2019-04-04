Мэрия Екатеринбурга потратит 18 млн на бизнес-седаны

На сайте госзакупок появился новый тендер на покупку автомобилей для автопарка мэрии Екатеринбурга. Чиновники намерены потратить 18 млн рублей бюджетных денег на автомобили для главы города и его заместителей.
Предположительно, речь идет о Toyota Camry, стоимость которых в России составляет от 1 573 000 рублей. В условиях тендера указано, что автомобили должны быть серебристого цвета, а также иметь передний привод и мощность двигателей от 181 л.с. Кроме того, машины для администрации должны быть оснащены 6-ступенчатыми автоматическими коробками передач, двухзонным климат-контролем и системой ЭРА-ГЛОНАСС.
Тендер был объявлен в связи с тем, что имеющиеся в автопарке мэрии автомобили отслужили уже 10 лет и нуждаются в замене.
Не так давно из бюджета Свердловской области на покупку 19 автомобилей для чиновников было изъято еще 40 млн рублей.
- Единоросс Александр Максимов уверен, что чиновники, будучи неординарными людьми, имеют право на дорогие автомобили.
- Так это или нет, но депутаты разрешили чиновникам покупать дорогие иномарки.
Фото: Toyota
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