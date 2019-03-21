Депутаты разрешили чиновникам покупать дорогие иномарки

Законопроект об ограничении максимальной стоимости автомобиля, покупаемого в рамках госзакупок, был отклонен Госдумой.

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Пока владельцы автомобилей премиум-сегмента вынуждены платить «налог на роскошь», то есть повышенный транспортный налог, чиновники различного уровня ни в чем себе не отказывают. Практически никто не хочет ездить на отечественных Ладах и УАЗах, всем подавай иномарки, причем чем дороже, тем лучше.

Прокуратуре порой удается добиться отмены конкурсов на закупки дорогих иномарок, но чаще всего гаражи различных ведомств пополняются разномастными иномарками, самая дешевая из которых — это Toyota Camry, а к самым дорогим можно отнести Mercedes-Maybach S-класса или Toyota Land Cruiser 200.

Очередная попытка загнать чиновников в рамки приличия окончилась неудачей. Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, ограничивающий стоимость автомобиля, покупаемого для государственных и муниципальных служащих, а также для руководства госкомпаний, двумя миллионами рублей. Исключение было предложено сделать лишь для машин, которые закупаются для «спеццелей», передает агентство «Москва».

Профильный комитет Госдумы в своем отзыве на законопроект пояснил, что законом не предусмотрены инструменты регулирования стоимости автомобилей, закупаемых для чиновников и госкомпаний. Поэтому законопроект и было рекомендовано отклонить.

В Татарстане чиновница отказалась от подаренного ей Porsche и рекомендовала своему поклоннику вложить деньги в экономику республики.

В начале февраля прокуратура Якутии добилась отмены закупки чиновниками дорогих иномарок на 5,3 млн руб.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Госдумы РФ/ТАСС