Еще 153 модели попали в список слишком дорогих для россиян

Список составляет Минпромторг.

Список роскошных автомобилей, который ведет Министерство промышленности и торговли, стал длиннее: в него внесли еще 153 машины. Теперь транспортным налогом с повышенным коэффициентом облагается не 1040, а 1193 модели автомобилей.

Напомним, что так называемым «налогом на роскошь» облагаются легковые транспортные средства стоимостью более 3 млн рублей. Падение курса рубля и инфляция привели не только к тому, что автомобили Lada стали стоить более миллиона рублей, но и к тому, что повышенным налогом теперь облагаются достаточно скромные по прежним меркам автомобили. Например, Chevrolet Traverse, Nissan Murano и Pathfinder. Есть в списке и автомобили Kia и Hyundai.

Nissan Murano

Если автомобиль стоит от 3 до 5 млн рублей, то повышающий коэффициент транспортного налога для него составляет 1,5. Если при этом он не новый, а, скажем, 2-летний, то коэффициент снижается до 1,3, если 3-летний, то до 1,1. Для автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей предусмотрен коэффициент 2, который остается неизменным, пока возраст машины не составит более пяти лет. Если же цена машины равняется сумме от 10 до 15 млн рублей, то транспортный налог для нее рассчитывается с применением коэффициента 3.

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Фото: depositphotos.com, Nissan