Прокуратура Якутии лишила чиновников дорогих иномарок

Прокуратура Вилюйского района расстроила планы местных чиновников по покупке двух иномарок за 5,3 млн рублей, указав работникам администрации на неэффективное использование бюджетных средств.

Прокуратура Вилюйского района Республики Саха (Якутия) заинтересовалась одним из тендеров, объявленных местной администрацией, согласно которому чиновники хотели приобрести два автомобиля Toyota Camry стоимостью 2 652 000 рублей каждый. Следует отметить, что это стоимость модели в максимальной комплектации Executive Safety с 3,5-литровым двигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой, плюс 12 дополнительных опций, таких как датчик давления воздуха в шинах и особые коврики в салон и багажник.

« Установлено, что в конце декабря 2018 года в Единой информационной системе размещено извещение о проведении электронного аукциона на приобретение 2 автомашин для нужд администрации МР „Вилюйский улус (район)“» , — говорится в сообщении пресс-служб ы прокуратуры Республики Саха ( Якутия ) .

Выяснилось, что в рамках объявленного аукциона была рассмотрена лишь одна заявка, которая была признана соответствующей требованиям документации об аукционе. После недолгого разбирательства прокуратура выявила, что администрацией были допущены нарушения закона.

«Д анная закупка не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, согласно которому участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости экономности и результативности. При этом при проведении аукциона допущены нарушения Федерального закона „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“ в части недопустимости ограничения конкуренции, поскольку аукционная документация оформлена с ограничением прав иных потенциальных участников торгов », — сделали заключение работники п рокуратур ы Вилюйского района.

В результате в адрес главы Вилюйского района Сергея Винокурова было направлено представление об устранении нарушений закона, а сделка на покупку двух дорогих иномарок признана недействительной.

В Управделами президента уже переходят на закупки более доступных по цене автомобилей корейских брендов. На деле же стоимость закупаемых чиновниками немецких и корейских автомобилей вполне сопоставима и почти не отличается.

С результатами ежегодного «Индекса расточительности» с данными о закупке и лизинге дорогих автомобилей госкомпаниями можно ознакомиться здесь.

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