Редчайшее для России событие произошло в Татарстане.

Материалы по теме Сотрудница ГИБДД потеряла работу из-за дорогих подарков своего любовника

Мы все уже давно привыкли, что обычно чиновники и силовики оказываются в центре скандалов с дорогостоящими подарками, коими являются и автомобили. У задержанных по коррупционным делам зачастую оказываются целые автопарки роскошных автомобилей.

Но, бывают и обратные ситуации. Хотя случай, произошедший в Татарстане, иначе как исключением назвать нельзя.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана отвергла подарок возлюбленного на 8 марта. Талии Минуллиной преподнесли не что иное, как автомобиль Porsche (модель не уточняется).

Вначале молодая чиновница даже растерялась и поведала о подарке Леониду Якубовичу, который прилетел в республику поздравить сотрудниц правительства Татарстана с Международным женским днем. Известному шоу-мену Талия пожаловалась, что не знает, что делать с таким щедрым подарком. Но затем решительным образом отвергла презент.

«Подарили — да. Но я не взяла. Зачем мне личная машина сейчас? Я же работаю постоянно, столько командировок. Это экономически нецелесообразно! Велела ему продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок», — заявила Минуллина агентству «Татар-информ».

Будем надеяться, что это не единичный случай, а начинающаяся тенденция, когда чиновники отказываются от дорогостоящих подарков, призывая инвестировать средства в экономику страны.

В середине февраля власти Ростовской области решили закупить дорогостоящие иномарки.

У госкомпаний аппетиты гораздо больше. Их работники с неохотой ездят на том, что дешевле 4–5 млн рублей.

Фото: Porsche