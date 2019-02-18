Дорогие автомобили не дают чиновникам покоя

Власти Ростовской области хотят приобрести три седана бизнес-класса с мощными моторами и кожаными салонами, стоимость которых составит почти 7 млн рублей.

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На сайте Единой системы государственных и коммерческих закупок в России появился новый тендер на поставку трех автомобилей общей стоимостью 6 648 000 рублей (номер закупки в системе — 8628642). Предположительно, в администрации Ростовской области, создавшей тендер, хотят седаны Toyota Camry в максимальной комплектации.

Напомним, что не так давно за подобное желание были обвинены прокуратурой в неэффективном использовании бюджетных средств чиновники Якутии, которым очень понадобились подобные машины. В итоге тендер был аннулирован. И вот снова слуги народа, но уже в другом регионе, сели на иглу иномарок бизнес-класса.

Чтобы участники тендера не подумали, будто речь идет, например, о Ладах или УАЗах, чиновники достаточно подробно описали характеристики желаемых машин. Это должны быть модели 2019 года выпуска, оснащенные 2,5-литровыми моторами мощностью 181 л.с. Также чиновники указали на обязательное наличие у автомобилей круиз-контроля, русифицированного навигатора с закачанными картами, трехзонного климат-контроля, камеры заднего вида и, конечно же, черного кожаного салона. Чтобы Лады или УАЗы уж точно не просочились в гараж администрации, заказчик, распоряжающийся народными деньгами, указал даже габариты автомобилей.

Управделами президента тоже закупает иномарки, тратя на это 400 млн рублей, но, чтобы не расходовать средства неэффективно, закупать в организации решили не немецкие, а корейские седаны, которые немного дешевле.

У госкомпаний аппетиты гораздо больше. Их работники с неохотой ездят на том, что дешевле 4–5 млн рублей.

Фото: Bruce Mars on Unsplash