Сотрудница ГИБДД потеряла работу из-за дорогих подарков своего любовника

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Toyota RAV4 и квартиру площадью более 250 квадратных метров получила в подарок от своего возлюбленного сотрудница Госавтоинспекции города Озерска Челябинской области. Теперь у нее нет ни подарков, ни работы.

Работать с таким щедрым мужчиной, наверное, необязательно, а вот своевременно зарегистрировать отношения со своим гражданским мужем сотруднице ГИБДД из Озерска не помешало бы. Увы, роман между женщиной-полицейским и успешным предпринимателем закрутился в тот момент, когда мужчина еще не развелся со своей первой супругой. Чтобы не делить с ней имущество в свете грядущего развода, бизнесмен записывал крупные покупки на свою новую подругу. В декларации о доходах за 2015 год она честно указала полученное от ухажера имущество на сумму 14 млн рублей, но подтвердить законность приобретений не смогла. Прокуратура подала на внезапно разбогатевшую сотрудницу ГИБДД в Озерский городской суд и добилась изъятия двух Тойот и квартиры в пользу государства, а женщину уволили со службы. Она попыталась обжаловать это решение в областном суде, но тот согласился с приговором суда первой инстанции, о чем на этой неделе сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Но любовь, тем не менее, победила. По данным газеты «Комсомольская правда», бывшая сотрудница правоохранительных органов уже расписалась со своим возлюбленным, молодожены воспитывают своего первенца, а имущество, наверное, еще наживут.

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Фото: Toyota