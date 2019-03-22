Такое мнение выразил один из народных избранников, член партии «Единая Россия» Александр Максимов.

Накануне Госдума отклонила законопроект об ограничении максимальной стоимости автомобилей для чиновников и госкомпаний двумя миллионами рублей. В качестве основного аргумента был использован отзыв профильного комитета парламента, в котором говорится о том, что законом не предусмотрено регулирование стоимости таких машин.

Но некоторые депутаты не удержались от комментариев. Так, депутат Александр Максимов (фракция «Единая Россия») заявил, что чиновники имеют полное право ездить на дорогих автомобилях. И сделал вывод, почему возникла сама идея ограничить стоимость автомобилей для чиновников.

«Давайте, знаете, на секундочку задумаемся вот о чем. А кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью — людей богатых и людей умных и образованных. Вы знаете, нередко, когда мы с этой трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага», — цитирует РИА Новости Максимова.

По его словам, чиновники и главы госкомпаний являются «маяками, потому что они — двигатели прогресса», люди, которые сделали себя сами. По мнению парламентария, «нельзя регулировать все подряд: автомобили, туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные принадлежности». Нужно говорить о воспитании человека.

В «Единой России» поспешили откреститься от слов Максимова. Зампред фракции Андрей Исаев заявил журналистам, что его высказывание неаккуратное и неудачная фигура речи, а сама фракция и партия этого мнения не разделяют. Тем не менее законопроект был отклонен благодаря большинству голосов «Единой России» в Госдуме: оппозиционные партии поддержали ограничение стоимости машин для чиновников.

В Татарстане чиновница отказалась от подаренного ей Porsche и рекомендовала своему поклоннику вложить деньги в экономику республики.

В начале февраля прокуратура Якутии добилась отмены закупки чиновниками дорогих иномарок на 5,3 млн руб.

Фото: из архива «За рулем»