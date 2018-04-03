Какая автомобильная держава самая великая?

На каком месте находится Россия в мировом рейтинге продаж новых автомобилей и в какой стране автопарк обновляется наиболее активно? Статистика авторынка заставляет задуматься о многом.

Между Бразилией и Венгрией

В лидерах мирового рейтинга продаж новых автомобилей прочно утвердился Китай, стремительно рвущийся к отметке «30 млн машин в год», а Россия с 1,6 млн даже в масштабах Европы занимает лишь пятое место. Если же ввести поправку на количество жителей страны, то активнее всех обновляет автопарк… крошечный Люксембург: в прошлом году здесь продали 91 автомобиль на 1000 жителей.

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Исландия, население которой на 45% меньше, чем в Люксембурге, тоже сумела опередить великие автомобильные державы.

Далее предсказуемо расположились США и Канада (Штаты являются вторым крупнейшим рынком после Китая). Австралия и Бельгия оказались выше Германии.

Россия по этому показателю (11 машин на 1000 жителей) — на уровне Бразилии, ЮАР и Венгрии. В Китае продажи гигантские, но и населения больше, чем в любой другой стране. Так что его результат — всего 18 машин. В Индии населения ненамного меньше, местный рынок относится к наиболее перспективным. Но в стране процветает нищета, а потому ее результат, всего две машины, - на уровне измученной нестабильностью Украины.

При взгляде на карту ясно видна общая картина: в развитых странах продается не менее 30 новых автомобилей на 1000 человек.

Продажи автомобилей на тысячу жителей на мировых рынках*, шт.

*По данным Автостата.

Конец монополии

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Долгое время российские покупатели предпочитали выбирать то, что подешевле. Неудивительно, что в течение 13 лет из последних двадцати лидировали самые доступные на рынке машины — «классика», а позже Гранта. Ока не в счет — полноценным автомобилем ее у нас не считали. Еще пять раз первыми оказывались не самые дешевые, но всё же недорогие тольяттинские модели: Самара, Калина, Приора. Можно сказать, что это были отдельные прорывы на фоне традиционного лидерства машин начального уровня.А вот в последние кризисные годы Лады пали под натиском «корейцев». Мы стали лучше жить? Вовсе нет. Всё дело в доступности кредитов и подходе «чтобы не хуже, чем у соседа».

Обратите внимание, как стремительно уступает свою долю рынка машина (вне зависимости от марки), занимающая верхнюю строчку. Двадцать лет назад ее продажи составляли почти треть всего рынка, а в 2017 году — всего 6,6%. Это объясняется ростом объема продаж и разнообразием доступных моделей. Теперь первое место не достается «монополии», а завоевывается в острой конкурентной борьбе. Кстати, по итогам января (эта статистика оказалась самой свежей на момент подготовки материала) на вершину взобралась Лада Веста. По одному месяцу судить о перспективах нельзя, однако у вазовского флагмана действительно есть шансы закрепиться наверху.

Меня это не коснётся

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Результаты опроса на нашем сайте показали: подавляющее большинство не считает результаты краш-тестов весомым аргументом при выборе конкретной модели автомобиля. С одной стороны, это демонстрирует, сколь мало внимания у нас уделяют безопасности. В порядке вещей перевозить ребенка без детского кресла и не пристегиваться самому. Между тем тестам по европейской и американской методикам (о них пишут чаще всего) можно доверять в полной мере. В них все автомобили находятся в равных условиях, и сразу видно, кто лучше. Однако сравнивать результаты разных лет (например, пока­занные машинами двух поколений одной модели) нужно осторожно: набор требований и система оценок постоянно дорабатываются.

С другой стороны, понятна логика тех, кто этим результатам не доверяет. Программа испытаний отлично известна автоконцернам, так что доработать новинку под ее требования не составляет труда. Может случиться, что заработавший высшую оценку автомобиль не защитит пассажиров, если реальная авария пойдет по другому сценарию, нежели лабораторный краш-тест.