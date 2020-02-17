Chevrolet возвращается в Россию с бюджетными моделями

Правда, через марку Ravon, которая прекратит свое существование в середине 2020 года.

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В сентябре марка Ravon торжественно вернулась в Россию после небольшой паузы, однако не прошло и полгода, как выяснилось, что продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии будут прекращены к середине 2020 года. Компания UzAuto Motors договорилась с General Motors о продаже на рынках трех стран автомобилей, произведенных в Узбекистане, под брендом Chevrolet.

Модели, которые мы раньше знали под маркой Ravon, теперь станут Chevrolet, и первыми на российском рынке мы увидим Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt — их UzAuto Motors начинает экспортировать в Россию, Казахстан и Белоруссию. В будущем модельный ряд планируется расширить.

Таким образом, UzAuto Motors решила использовать популярность мирового бренда Chevrolet для усиления своих продаж на экспортных рынках. Кстати, на внутреннем рынке Республики Узбекистан автомобили продаются именно под этим брендом. GM и UzAuto Motors, партнеры по альянсу в Узбекистане, производят автомобили и двигатели по лицензии от GM.

Получается, что средства, вложенные в раскрутку бренда Ravon, оказались выброшенными на ветер: марка так и не смогла дотянуться до популярности Chevrolet, хотя все покупатели прекрасно знали, что это за автомобили.

Дистрибьютором марки Chevrolet на территории России станет компания UzAuto Motors, она же будет управлять продажами в Казахстане и Белоруссии.

В состав вновь формируемой дилерской сети войдет несколько текущих дилеров «Дженерал Моторс Россия» и часть существующих дилеров Ravon, а также авторизованные сервисные центры Chevrolet, с учетом их местонахождения и соответствия стандартам бренда Chevrolet.

В «Дженерал Моторс Россия» сообщили, что продолжат фокусироваться на импорте люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet. Для существующих дилеров компании расширение предложения за счет популярных моделей станет возможностью получить дополнительный доход, но обязывать их никто не будет, это станет их собственным независимым решением.

Что касается гарантийного обслуживания, то дилерская сеть «Дженерал Моторс Россия» продолжит предоставлять послепродажный сервис для клиентов Cadillac и Chevrolet NAV, а владельцы автомобилей марки Ravon смогут и дальше обслуживаться в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.

Новые клиенты, которые приобретут автомобили Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, смогут получать сервисные услуги, обслуживаться по гарантии и приобретать запчасти через дилерскую сеть компании UzAuto Motors.

Сейчас в России распродают остатки автомобилей Ravon 2019 г. в. с хорошими скидками. Так, за Ravon R2 (Chevrolet Spark) просят 586 000 рублей, Nexia R3 — 550 000 рублей и Ravon R4 (Cobalt) — 603 000 рублей.

В 2018-м марка Ravon тихо покинула российский рынок по причине смены стратегии компании, после этого стратегию меняли еще два раза.



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