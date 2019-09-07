Рекордная сумма потрачена на новые машины в 2019 году

В 2019 году российский авторынок вырос. Но не в количественном выражении, а в денежном.

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В течение прошлого года российские автомобилисты потратили на покупку новых машин 2,5 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом рынка. Это на 5% больше, чем было потрачено на новые автомобили в 2018 году, когда аналитики «Автостата» зафиксировали сумму в 2,38 трлн рублей.

Рост емкости рынка в денежном выражении объясняется просто: средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла за 2019 год на 8%, достигнув показателя 1,54 млн рублей. При этом спрос на машины снизился примерно на 3%.

Основными причинами роста средневзвешенной цены новых автомобилей стали рост ставки НДС с 18% до 20% в начале 2019 года, а также инфляция. В 2020 году цены продолжат расти, что связано с повышением утилизационного сбора: большинство автопроизводителей уже увеличили стоимость на 2–8%.

Чаще всего россияне приобретали в 2019 году автомобили стоимостью более 2 млн рублей. На подобные машины пришлось 47% спроса по итогам продаж за 10 месяцев 2019 года. Но самыми популярными оказались автомобили в ценовом диапазоне от 800 тыс. до 1,2 млн рублей. На их долю пришлось 29% всех продаж.

Самыми популярными в России комплектациями являются те, в которых есть минимальный набор комфортных опций, таких как кондиционер и подогрев сидений.

Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash