В МВД назвали самые угоняемые марки машин и способы угона

За 11 месяцев в Москве зарегистрировано 1754 кражи автомобилей, сообщает столичное МВД.

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Угонять автомобили в столице стали реже: за 11 месяцев краж автомобилей зарегистрировано меньше на 25% или на 588 случаев, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Самые популярные у столичных угонщиков марки — это Toyota, Kia, Hyundai и Lada.

Чаще всего при краже автомобили вскрывают специальными приспособлениями и отключают сигнализацию с помощью электронных сканеров. Одно из наиболее распространенных у преступников приспособлений на сленге носит название «длинная рука» или «удочка», рассказали в Главном управлении МВД по Москве.

На втором по популярности месте — вскрытие двери механическим способом. На третьем — угон с подменой второго ключа во время просмотра автомобиля «покупателем». Из объявления о продаже в интернете преступники узнают, какими противоугонными устройствами оборудована машина, просят у владельца показать наличие обязательно двух ключей, при осмотре авто отвлекают его внимание и тайно меняют один оригинальный ключ на дубликат.

Распространенным способом угона также является эвакуатор — при этом злоумышленники предъявляют водителю поддельные документы на автомобиль.

Чаще всего, подчеркивают в МВД, преступление не является спонтанным, ему предшествует серьезная подготовительная работа.

Столичная прокуратура недавно опубликовала свою статистику, по которой выходит, что самыми угоняемыми являются автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia.



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