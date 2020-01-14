В апреле ждите скачка цен, утверждает Комитет автопроизводителей

В 2019 году в России было продано 1,76 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 41 тыс. штук, или 2,3%, меньше, чем в 2018 году.
Да? Ну и пусть уходит
2019-й оказался более трудным, чем поначалу казалось, хотя спад продаж в первой половине года был ожидаем после увеличения НДС. Но если в начале года Ассоциация европейского бизнеса еще рассчитывала на восстановление рынка и годовой рост на 3,6%, то после июня прогноз пришлось скорректировать под «минус». Спрос оставался слабым весь год, несмотря на усилия дистрибьюторов и дилеров.
Ожидается, что рынок продолжит сжиматься, и в 2020 году его объем не превысит 1,72 млн штук (—2,1% к 2019-му).
Комитет автопроизводителей выразил беспокойство, что, с одной стороны, правительство ратует за развитие экспортного направления, а с другой — принимает меры по усилению нетарифной защиты рынка и созданию непрозрачных условий для локализованных производств. Продолжает расти финансовая и нефинансовая нагрузка на бизнес. С января повысился утилизационный сбор, что не только мешает приходу на рынок новых игроков, но и тормозит развитие локальных производств. Конечно, локальным производителям утильсбор частично компенсируют, но механизм компенсации тоже непрозрачен. Даже автоконцерны ничего не знают друг про друга, сколько и кто получает денег обратно, — это закрытая информация.
При этом конструктивного и прозрачного диалога с правительством не получается. Странно, на взгляд председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, выглядит позиция руководства России, когда об уходе с рынка объявляет та или иная иностранная марка. Реакция приблизительно такая: «Да? Ну и пусть уходит». Кажется, что авторынок выпал из списка приоритетных направлений.
Коснулись на пресс-конференции и темы дальнейшего удорожания автомобилей. Йорг Шрайбер отметил, что уже несколько лет рост цен на них не достигает уровня инфляции. Сейчас она около 5%, автомобили подорожали в среднем на 2–3%.
Глобальных причин для дальнейшего удорожания пока нет, но есть причины навязанные, такие как утилизационный сбор, налоги. Он отметил, что сбор налогов работает в России «действительно хорошо». С учетом того, что до начала апреля будут реализовываться прошлогодние машины, серьезного повышения не ожидается, а вот с апреля скачок цен неминуем, хотя чрезмерным он не будет. В любом случае, в этом году снова потребуется активная господдержка спроса.
Лидеры продаж
Первое место по итогам года по-прежнему с большим отрывом у АВТОВАЗа — 362,4 тыс. штук, рост на 1%. На втором месте Kia с результатом 225,9 тыс. авто (-1%). Замыкает тройку лидеров Renault — компания продемонстрировала рост на 6%, до 145 тыс. штук.
В пятерке марок, показавших самую большую динамику по итогам года, оказались Haval (12 284 шт.; +282%), Geely (9602 шт.; +186%) и Changan (2805 шт.; 86%). А существеннее всего продажи сократились у Лифана (на 74%, до 3960 шт.), Форда (-57%; до 17 717 шт.) и Хонды (-64%, до 1836 шт.).
Последний месяц года ожидаемо показал небольшой рост продаж, на 2,3%, до 179 тыс. штук, что объяснимо: игроки рынка «закрывают год» и не исключены небольшие приписки, когда в итоги попала часть машин, которые будут проданы лишь в этом году. Однако общие продажи за 4-й квартал упали на 3% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
И наконец, по итогам продаж прошлого года Россия заняла пятое место на рынке Европы, опередив Испанию (1,26 млн; —4,8%) и расположившись за Германией (3,61 млн; +5%), Великобританией (2,31 млн; —2,4%), Францией (2,21 млн; +1,9%) и Италией (1,91 млн; +0,3%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГГ. И ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГГ.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГГ. И ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГГ.
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