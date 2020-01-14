В апреле ждите скачка цен, утверждает Комитет автопроизводителей

Прошлый год был непростым, сложным будет и 2020-й, считают в Комитете автопроизводителей АЕБ, где подвели итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

В 2019 году в России было продано 1,76 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 41 тыс. штук, или 2,3%, меньше, чем в 2018 году.

Да? Ну и пусть уходит

2019-й оказался более трудным, чем поначалу казалось, хотя спад продаж в первой половине года был ожидаем после увеличения НДС. Но если в начале года Ассоциация европейского бизнеса еще рассчитывала на восстановление рынка и годовой рост на 3,6%, то после июня прогноз пришлось скорректировать под «минус». Спрос оставался слабым весь год, несмотря на усилия дистрибьюторов и дилеров.

Ожидается, что рынок продолжит сжиматься, и в 2020 году его объем не превысит 1,72 млн штук (—2,1% к 2019-му).

Комитет автопроизводителей выразил беспокойство, что, с одной стороны, правительство ратует за развитие экспортного направления, а с другой — принимает меры по усилению нетарифной защиты рынка и созданию непрозрачных условий для локализованных производств. Продолжает расти финансовая и нефинансовая нагрузка на бизнес. С января повысился утилизационный сбор, что не только мешает приходу на рынок новых игроков, но и тормозит развитие локальных производств. Конечно, локальным производителям утильсбор частично компенсируют, но механизм компенсации тоже непрозрачен. Даже автоконцерны ничего не знают друг про друга, сколько и кто получает денег обратно, — это закрытая информация.

При этом конструктивного и прозрачного диалога с правительством не получается. Странно, на взгляд председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, выглядит позиция руководства России, когда об уходе с рынка объявляет та или иная иностранная марка. Реакция приблизительно такая: «Да? Ну и пусть уходит». Кажется, что авторынок выпал из списка приоритетных направлений.

Коснулись на пресс-конференции и темы дальнейшего удорожания автомобилей. Йорг Шрайбер отметил, что уже несколько лет рост цен на них не достигает уровня инфляции. Сейчас она около 5%, автомобили подорожали в среднем на 2–3%.

Глобальных причин для дальнейшего удорожания пока нет, но есть причины навязанные, такие как утилизационный сбор, налоги. Он отметил, что сбор налогов работает в России «действительно хорошо». С учетом того, что до начала апреля будут реализовываться прошлогодние машины, серьезного повышения не ожидается, а вот с апреля скачок цен неминуем, хотя чрезмерным он не будет. В любом случае, в этом году снова потребуется активная господдержка спроса.

Лидеры продаж

Первое место по итогам года по-прежнему с большим отрывом у АВТОВАЗа — 362,4 тыс. штук, рост на 1%. На втором месте Kia с результатом 225,9 тыс. авто (-1%). Замыкает тройку лидеров Renault — компания продемонстрировала рост на 6%, до 145 тыс. штук.

В пятерке марок, показавших самую большую динамику по итогам года, оказались Haval (12 284 шт.; +282%), Geely (9602 шт.; +186%) и Changan (2805 шт.; 86%). А существеннее всего продажи сократились у Лифана (на 74%, до 3960 шт.), Форда (-57%; до 17 717 шт.) и Хонды (-64%, до 1836 шт.).

Последний месяц года ожидаемо показал небольшой рост продаж, на 2,3%, до 179 тыс. штук, что объяснимо: игроки рынка «закрывают год» и не исключены небольшие приписки, когда в итоги попала часть машин, которые будут проданы лишь в этом году. Однако общие продажи за 4-й квартал упали на 3% по сравнению с таким же периодом прошлого года.