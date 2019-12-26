Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»

Обновленные Лада 4x4 и Chevrolet Niva, новые Renault Duster, Volkswagen Jetta, Skoda Karoq... — в наступившем году нас ожидает множество премьер.

Минувший год выдался скупым на премьеры в массовом сегменте. Порадовала только Renault Arkana — первое доступное кросс-купе на нашем рынке.

Остальные новинки — из числа недешевых. Toyota RAV4 сильно скакнула в цене, и пока неясно, сможет ли она отыграть отставание от Спортиджа и Тигуана. Кроссовер Haval F7 тульской сборки выстрелил очень хорошо по меркам китайских автомобилей; продажи пошли активно, но до топ‑25 ему пока далеко.

Наступивший год обещает быть более ­урожайным — и на бюджетные модели, и на дорогие.

Наши в городе

Для Лады год начнется с запуска продаж обновленного внедорожника 4×4, который мы по-прежнему называем Нивой. Новая приборная панель, сиденья и отделка потолка, а еще — подушки безопасности (!) и бампер с интегрированными противотуманками. На момент публикации материала ни цен, ни другой официальной информации о внедорожнике еще не было.

На остаток года планы АВТОВАЗа пока неясны. Но очевидно, что громких премьер ждать не стоит. Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.

УАЗ с апреля начинает ставить автомат Punch на Пикап. Маркетологи увидели потенциал, и завод отвечает на запросы клиентов. Патриот к концу года собирается примерить турбомотор ЗМЗ мощностью около 180 л.с. (по состоянию на ноябрь двигатель проходил стендовые испытания). В коммерческом сегменте плодятся версии Профи, самая интересная из которых — удлиненная, более грузоподъемная машина с двускатным задним мостом.

УАЗ Пикап получит автоматическую коробку передач: рынок просит! А если в двухпедальном исполнении начнут продаваться Газели (к этому всё идет), в Ульяновске наверняка предложат коробки Punch и для Профи.

Еще год назад, когда АВТОВАЗ подавал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт, промелькнуло название одной из будущих моделей — Lada Van. Предполагается, что в Тольятти под своим брендом локализуют Renault Dokker (на фото). В этом случае Ларгус могут похоронить, хотя семи посадочных мест Dokker не имеет. Замена если и случится, то вряд ли в 2020 году.

По сведениям из наших источников, GM-АВТОВАЗ сделал долгожданный рестайлинг внедорожника Chevrolet Niva. Изменили только переднюю часть кузова. Будущее предприятия туманно. Американцы избавились от своей доли в СП, а это означает, что машина лишится эмблемы с крестом. Самый очевидный (хотя и неподтвержденный) покупатель — альянс Renault-Nissan. И тогда Niva сможет примерить любую из его эмблем. Вплоть до Датсуна. Главное же в том, что смена собственника способна задержать выход обновленного автомобиля на неопределенный срок. Так что наше предположение о втором полугодии — оптимистичное.

Не дождетесь!

Обзор массовых иномарок начнем со знака минус — с тех, кого мы точно не увидим. Volkswagen Tharu, субкомпактный кроссовер классом ниже Тигуана, в России прописаться не успеет, ждем 2021 года. В Kia раздумывают о перспективах модели XCeed на нашем рынке. Но уж если локализованы и продаются даже Picanto и имиджевый шутинг-брейк ProCeed, то псевдокроссоверу вряд ли откажут в «визе».

Перспективные Volkswagen Tharu и Kia XCeed к нам не спешат. Странно: оба — из сегмента кроссоверов и принадлежат к числу марок-лидеров рынка.

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Узбекский Ravon в сентябре провел презентацию новых-старых моделей в честь перезапуска в России после полуторалетнего отсутствия. Прямо на мероприятии объявили о результатах продаж первых дней, однако в статистике АЕБ даже за ноябрь значатся нули. Так что не ждите скорого прихода обещанных новинок — перелицованных кроссоверов и седана Chevrolet.

Haval бодро начал со стильными кроссоверами F7 и F7x, перенес в Россию сборку рамного внедорожника Н9, но о будущем молчит. Будь обстановка на китайском рынке для нас более открытой, можно было бы строить предположения. Логичной выглядит локализация паркетника Haval H6 второго поколения, хотя сроки предположить сложно.

Сгущаются тучи над брендом Datsun. После низвержения Карлоса Гона в Ниссане затеяли смену стратегии и ценностей. Марка, возрожденная для бюджетников в разных странах, ожидаемых барышей не принесла. Поползли разговоры о ее конце. И Россия тут вряд ли станет исключением, если решение ­примут на самом верху.

Выход в народ

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В Европе осенью ожидают дебют Sandero и Логана нового поколения. Под брендом Dacia их планируют показать на Парижском автосалоне. Пора! И дело даже не в приевшемся дизайне и сомнительной эргономике — экологи давят. Для дешевой модели готовят даже гибридное исполнение. А для этого нужно сменить древнюю платформу В0/Global Access на модульную CMF-B. Нас эта метаморфоза мало волнует. Как и в случае с Каптюром, новинки по пути в Россию избавятся от современной платформы в пользу проверенной ­временем.

В 2019 году российское подразделение Renault бросило все силы на запуск Арканы. Какая модель станет приоритетной в нынешнем? Скорее всего, это будет не рестайлинговый Kaptur, а новый Duster: он старше и лучше ­продается.

Volkswagen начинает год с запуска свежей Джетты. Цены обещают интересные, но демпинга не ждите. Машины везут к нам из Мексики, куда предварительно отправляют с калужского завода моторы 1.6. Вот это логистика! Правда, есть завлекалочка: помимо 5-ступенчатой механики предлагается не привычный преселектив DSG, а классический 6-ступенчатый автомат.

К середине года в гамме Фольксвагена будет два свежих седана — Polo и Jetta. Новому Polo (на левом фото) по силам изменить расклад сил в пятерке лидеров российского рынка.

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По-настоящему интересное немцы приберегли на конец весны. Наконец-то рассекретят седан Volkswagen Polo следующего поколения! Широкая локализация, интересные нам силовые агрегаты, большой выбор опций — всё останется при нем. Если не случится сильного подорожания, новый Polo калужской сборки может сожрать питерский Solaris, с которым его предшественник борется за пятое место в статистике продаж. А может, и подавится: в этом году Solaris и Rio переживут рестайлинг.

Skoda не отстает: в битву за покупателя бюджетных легковушек вступит новый Rapid. На подходе и свежая Octavia, чей дебют у нас запланирован на четвертый квартал. Ну а первой ласточкой 2020 года станет кроссовер Karoq — подросший преемник Yeti и более доступная альтернатива модели Kodiaq.

В середине года ждем запуск кроссовера Kia Seltos. Он будет дороже Креты при тех же агрегатах, но интереснее внешне, лучше по оснащению и моложе, что играет роль и в сегменте недорогих машин. Потенциальный лидер в своем классе!

Kia Seltos способен прорваться на верхние строчки рейтинга продаж, потеснив Крету. Выхода на наш рынок ожидаем в середине года.

На ступень выше

Этим премьеры из топ‑25 рынка не исчерпываются. Kia Optima в новой генерации удивила дизайном. Она и прежде тяготела к фастбеку, а теперь седан стал похож на него еще больше. У новой Оптимы больше опций и солидная прибавка в габаритах. Берегись, Toyota Camry! В октябре старая Optima проиграла ей лишь чуть-чуть (2685 проданных Camry против 2658 Оптим), а новая наверняка пойдет в рост. Вкупе с низвержением RAV4 для японцев это будет провал.

В первом полугодии до российских дилеров должен добраться обновленный в очередной раз долгожитель Mitsubishi ASX. В Женеве в марте показали паркетник с измененной внешностью, а в Гуанчжоу в ноябре — и с другим салоном. Надеемся, нам машина достанется с обеими обновками.

За неполный год Mitsubishi ASX успел освежиться как снаружи, так и внутри. Десятилетний возраст уже не столь заметен, и это поможет машине продержаться на плаву еще пару лет.

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К концу года ждем новый Outlander на платформе альянса Renault-Nissan. Осенью Nissan может показать следующую итерацию кроссовера Qashqai. Нынешнему Кашкаю уже семь лет — пора задуматься об отставке. Но мы поживем с ним еще некоторое время: к нам новые машины поступают с серьезной ­задержкой.

Из машин подороже можно с большой долей уверенности предположить мировые дебюты нового седана Mazda 6 и кроссовера Kia Sorento Prime. Под знаком вопроса — следующие поколения Ситроена C4 и Hyundai Tucson. А вот первый кроссовер Genesis GV80 поставили на конвейер в декабре, и в первом квартале 2020‑го он уже поступает в продажу.

Когда ждать свежий Land Cruiser 300? Toyota отмалчивается. По нашим прикидкам — в четвертом квартале, вместе с люксовым соплатформенником Лексусом LX.

И примкнувший Китай

В 2019 году на автомобили родом из Китая пришлась пятая часть новинок российского рынка! Набранный темп китайцы сбавлять не собираются. Наверняка премьер окажется даже больше, чем известно сейчас.

Chery собирается выстрелить дуплетом дорогих соплатформенных кроссоверов — Tiggо 8 и его вариацией под премиальным суббрендом Exeed TXL. А вот седан Arrizo GX под вопросом: в представительстве понимают, что спрос на него будет ограниченным, не сравнимым с интересом к паркетникам. Впрочем, не всех это пугает: FAW попытает счастья с седаном В30.

Exeed — очередная попытка Chery запустить премиальный суббренд. Теперь в пилотный проект попала и Россия. На фото — модель TXL, процедура сертификации которой уже запущена.

Любителей минивэнов в России немного. Но в отсутствие разнообразия и ярко выраженного монополиста у однообъемника GAC GM8 есть шанс не потеряться.

Еще один эксперимент провернет GAC. В его линейке вслед за флагманским кроссовером GS8 появится минивэн GM8. Точнее, бизнесвэн — с особо комфортными сиденьями второго ряда и в богатой комплектации. Посмотрим, примет ли рынок китайскую, более доступную альтернативу Мультивэну, Альфарду и V‑классу. Остальные марки рисковать не склонны. Geely, Changan, JAC и DFM анонсируют только кроссоверы.

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Таков наш прогноз. Безусловно, в течение года произойдет много событий, у компаний изменятся планы и некоторые наши предположения не сбудутся. Но бóльшая часть премьер состоится в указанный срок.

Все автоновинки-2020: календарь «За рулем» Обновленные Лада 4x4 и Chevrolet Niva, новые Renault Duster, Volkswagen Jetta, Skoda Karoq... — в наступившем году нас ожидает множество премьер. Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»

Фото: фирмы-производители