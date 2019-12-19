Свежая Lada 4x4 — стала известна стоимость обновлений — журнал За рулем

Свежая Lada 4x4 — стала известна стоимость обновлений

Первые обновленные автомобили начали поступать дилерам. Внедорожник получил гораздо больше полезных доработок, чем сообщались изначально.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Обновленная Lada 4x4 — производство началось

В дилерских центрах Lada начали появляться первые обновленные внедорожники Lada 4x4. В ходе осмотра машин можно заметить, что они получили гораздо больше доработок, чем ожидалось.

Помимо новых передник кресел, потолка, центральной консоли и панели приборов, а также центрального тоннеля и климатической системы автомобиль получил штатную защиту двигателя, устанавливающуюся на все версии, заводскую антигравийную защиту, новые предохранители в салоне и силовые предохранители, размещаемые теперь под капотом.

В своем видеообзоре обновленной Лады 4х4 канал MrKoss174 отмечает хорошее качество сборки автомобиля: противосолнечные козырьки, 12-вольтовые розетки, кресла, тихая климатическая установка. Впечатления портит только старое рулевое колесо, которое не имеет регулировок, и старый набор ключей. Недоумение вызвала и боковая подушка безопасности, расположенная в левой части кресла водителя. Надо полагать, что в скором времени руль заменят и подушка безопасности будет располагаться в нем.

Также следует отметить, что, в зависимости от уровня комплектации, автомобили получают разный набор заявленных обновлений. Напремер, представленный в видео автомобиль не имеет задних подголовников, подогрева передних сидений и противотуманных фар.

Обновленная Lada 4x4, как сообщили блогерам представители дилерского центра «Сатурн», стоит дороже дорестайлинговой на 40 тыс. рублей. Таким образом, цена автомобиля должна составлять от 563 900 рублей за 3-дверную версию и от 602 900 рублей за 5-дверную.

Фото, видео: Youtube

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Отзывы о LADA 4x4 (24)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ИХ ЗНАЮТ ВСЕ, ПОВТОРЯТЬ НЕТ СМЫСЛА

Недостатки:

МАЛО МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ; ШИРИНА АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 186 СМ, А НЕ 168 СМ; ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКОЙ, ЧТОБЫ НА ОДНОЙ ЗАПРАВКЕ МОЖНО БЫЛО ПО ШОССЕ ПРОЕХАТЬ 1500 КМ.

Комментарий:

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОЖАЛУЙСТА, ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ НА АВТОВАЗ, ЧТОБЫ ЗАВОД НАЧАЛ СТАВИТЬ ДВИЖОК 1.8 Л 122 Л.С.. СКОЛЬКО МОЖНО КУДАХТАТЬ, КАК КУРИЦЫ В КУРЯТНИКЕ, НА ФОРУМАХ ПО ВОПРОСУ НЕХВАТКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ? ДВИГАТЕЛЬ ЕСТЬ, ВЫПУСКАЕТСЯ АВТОВАЗОМ — 1.8 Л 122 Л.С. ПОЖАЛУЙСТА ЗВОНИТЕ НА АВТОВАЗ, ПИШИ...

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