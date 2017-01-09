Kia раскрыла подробности о новой Оптиме

Седан получил не только яркую внешность, но и современное оснащение, а также полный привод.

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Компания Kia представила новое поколение модели К5, известной в России под названием Optima. Автомобиль получил спортивный силуэт, делающий его похожим на четырехдверное купе. Изменились и пропорции кузова. Он стал ниже на 20 мм (1445 мм) и на 50 мм длиннее (4905 мм). Кроме того, седан теперь на 25 мм шире (2850 мм). Став приземистее и устойчивее, автомобиль обзавелся и более просторным салоном благодаря увеличенной на 45 мм колесной базе (2850 мм).

Салон Оптимы ориентирован на водителя, но предоставляет максимум комфорта и пассажирам. Предусмотрены различные варианты отделки интерьера в однотонном или двухцветном исполнении с металлическими или деревянными вставками.

Линейка двигателей седана состоит из агрегатов семейства Smartstream. Это 1,6-литровый мотор с турбонаддувом мощностью до 180 л.с. и 265 Нм (степень форсировки зависит от рынка сбыта), 2-литровый атмосферник мощностью 152 л.с. и 192 Нм, еще один 2-литровый агрегат, отличающийся системой регулировки высоты подъема клапанов CVVL, благодаря чему его мощность составляет 160 л.с. и 196 Нм, а также 2,5-литровый двигатель мощностью 194 л.с. (246 Нм) и турбодвигатель того же объема мощностью 290 л. с. и 422 Нм. Новое поколение седана будет оснащаться и гибридными силовыми установками.

В качестве трансмиссии используются только автоматы — 6-ступенчатый и 8-ступенчатый. Кроме того, автомобиль получил, как и ожидалось, систему полного привода с подключаемыми задними колесами.

Для нового Kia K5 предусмотрено множество систем пассивной и активной безопасности: ассистент предотвращения фронтальных столкновений (FCA), система мониторинга слепых зон (BVM) с системой кругового обзора (SVM) и ассистентом предотвращения столкновений с объектами в слепых зонах (BVA), интеллектуальный круиз-контроль (SCC) или интеллектуальный круиз-контроль с использованием информации от навигационной системы (NSCC), ассистент поддержания движения в полосе (LFA), ассистент движения по автомагистрали (HDA) и система контроля внимания водителя (DAW), система мониторинга пространства позади автомобиля (RVM) и ассистент предотвращения столкновений с поперечно движущимися транспортными средствами при движении задним ходом (RCCA). Кроме того, седан первым получит интеллектуального ассистента дистанционной парковки RSPA (Remote Smart Parking Assist), позволяющего ставить автомобиль на параллельную парковку в автономном режиме, дистанционно управляя им с помощью кнопок на ключе.

Новое поколение седана обещает быть весьма популярным. Например, в Южной Корее всего за три дня на него поступило более 10 000 предзаказов.

Продажи нового Kia Optima начнутся в первом полугодии 2020 года. О том, какие именно двигатели, коробки и системы получит версия седана для России, мы узнаем позже.

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Фото: Kia