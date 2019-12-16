Вслед за кроссовером F7 компания Haval поставила на конвейер своего российского завода купе-кроссовер F7х. Чем он отличается от родственника и кому адресован?

Кроссоверы с кузовом купе (или псевдокупе, поскольку купе — это всё же двухдверный спорткар) растут как грибы после дождя. И уже не только в премиальном сегменте, но и среди народных моделей. Сначала — Renault Arkana, а следом и китайцы выпустили кросс-купе Haval F7x. Конечно, сложно называть народной машину ценой около 1,8 млн рублей, но она всяко в несколько раз дешевле, чем BMW X6.

Как и базовый F7, кросс-купе F7х собирают на заводе в Тульской области. В планах компании на ближайшее время — выпуск этих моделей в соотношении 70:30.

Haval F7x 2.0 AWD Длина / ширина / высота / база 4615 / 1846 / 1655 / 2725 мм

Объем багажника (VDA) 448 / 1190 л

Двигатель бензиновый, с наддувом, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 140 кВт / 190 л. с. при 5500 об/мин; 340 Н·м при 2000–3200 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,0 с

Максимальная скорость 197 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑95 / 56 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,3 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; Р7

Сила Х

Чем, помимо литеры Х в названии, кросс-купе отличается от уже известного нам универсала F7? Завалена крыша, немного укорочен задний свес. F7х вышел симпатичным и поджарым. Но подходишь ближе — и замечаешь кривые зазоры. Спишем на огрехи машин из первых партий, но галочку поставим и будем наблюдать, останутся ли следы детских болезней на последующих автомобилях. Главные отличия в интерьере — яркие вставки на черной коже в цветах хоккейной команды «Питтсбург Пингвинз», которые наверняка приглянутся фанатам НХЛ. Я бы чуть притушил буйство красок — вполне хватит цветных отстрочек на сиденьях.

Сиденья неплохо спрофилированы, отделаны приятной кожей и радуют диапазоном регулировок. Для «китайца» — приятная неожиданность.

Сзади просторно, но потолок ниже, чем хотелось бы: покатая крыша съела пространство над головой.

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В остальном всё как в кроссовере F7. Добротные материалы и качественная подгонка деталей, грамотная эргономика, пристойные диапазоны регулировок хорошо спрофилированного сиденья и руля. Приятная графика на дисплее мультимедийной системы и виртуальной панели приборов. Видно, что на пикселях дисплеев не экономили, и реакции у тачскрина адекватные. А за дублирование основных функций физическими кнопками отдельное спасибо.

Отличия купе от универсала, безусловно, нужно искать во втором ряду. Пассажиры ростом от 180 см, будьте осторожны! Велик шанс получить по макушке — потолок здесь ниже, чем в F7. Скошенная крыша подрезала и объем багажника. «Под шторкой» пространство осталось прежним, но до верха столько вещей, как в обычном F7, уже не накидаешь.

Как едет?

Ужали и без того небогатый набор агрегатов, оставив только 2-литровый турбомотор мощностью 190 л.с. Работает он исключительно в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом.

Двухлитровая «четверка» уверенно разгоняет Haval, но радость смазывается двумя ведрами дегтя. За динамику приходится расплачиваться несусветным расходом: на трассе при скорости 100–110 км/ч F7x потребляет 11 литров, а в городе на показания трип-компьютера лучше вообще не смотреть.

Интерьер самобытен, качество сборки не хромает. Впечатление портят бликующие дисплеи мультимедийной системы и панели приборов. Мультимедийная система проста в управлении. На количестве пикселей и скорости откликов тачскрина не экономили. Основные функции продублированы физическими кнопками.

Виртуальная панель предлагает три варианта графического оформления — «технологичный», «модный» и «динамичный». Он же самый удобный.

Еще больше раздражает своенравная коробка. Пока едешь плавно и неспешно, всё прекрасно, - но стоит пришпорить… Каждое резкое нажатие на газ сопровождается интригующей ­паузой, и лишь потом диски робота смыкаются — и машина неприятно резко срывается с места. Я не удивлен: создать с ходу идеальный робот с двумя сцеплениями практически никому не удавалось.

Робот нервничает и вне асфальта. Невозможно точно определить, когда машина откликнется на газ, поэтому ехать внатяг не получается. Такой алгоритм управления коробкой усложняет и движение на подъеме, и езду на рыхлом покрытии. Я на бездорожье не новичок, но из-за неловкой коробки основательно закопался в безобидной песчаной ловушке. И это несмотря на то, что у Хавейла отключается система стабилизации и есть выбор режимов движения, включая «песок». Плохо запрограммированный робот перечеркивает и мои навыки, и старания мотора. Выскочить из засады враскачку (первая — задняя — первая) тоже не получилось.

Если бы не машина нашего оператора с тросом в багажнике, пришлось бы идти за трактором.

Неплохая геометрическая проходимость, достойный арсенал электронных помощников, хорошая тяга двигателя — отлично! Но робот-тугодум свел все усилия на нет. Пришлось звать на помощь.

На плотной грунтовке F7x весьма неплох. Рулевое управление и подвеска остались неизменными, и это хорошо. На грейдере она тщательно отфильтровывает большинство толчков и ударов. И, на мой взгляд, делает это даже чересчур мягко, для купе была бы предпочтительнее подвеска пожестче. Энергоемкость не сильно пострадает, зато повороты F7х станет проходить интереснее. Впрочем, он и так неплохо управляется: достойно стоит на дуге, а усилитель генерирует внятную обратную связь на руле. Только крены великоваты — опять же для кросс-купе. Вместе со слегка распущенным рулем это делает реакции тяжеловесными. Но в целом Haval понятен, предсказуем и надежен, и это существенное достижение для китайского автопрома.

Haval F7x 2.0 AWD

Почему так дорого?

Цен пока нет. Но точно известно, что купе не будет дешевле обычного F7 — не было бы дороже! Значит, Haval F7x в топовой версии Premium, с 190‑сильным мотором и полным приводом обойдется почти в два миллиона рублей. Степень локализации купе — как у обычного F7, около 30%, потому сильно снизить цены в ближайшее время не удастся.

Haval F7x — один из лучших китайских автомобилей, прошедших через мои руки, однако за эти деньги конкуренты предлагают машины с более рафинированными ездовыми повадками. Пусть чуть меньше размером и попроще комплектацией, но при этом более совершенные и с доведенной конструкцией.

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