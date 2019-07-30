Фирма Chery уже пыталась запускать премиальные суббренды. Еще одна попытка — марка Exeed. Через год Exeed TXL появится у российских дилеров.

Материалы по теме Новый большой китайский кроссовер — первый тест-драйв

Exeed TXL — одноклассник Tiggo 8, но чуть крупнее: 4775 мм в длину (против 4700 мм) и 2800 мм колесной базы (против 2715 мм). Осенью его собираются привезти на сертификацию.

К нам приедут машины с турбомотором 1.6 мощностью 197 л.с. и «мокрым» роботом Getrag. Этот тандем неплохо везет! Весомым аргументом в его пользу может стать адаптация под 92‑й бензин, что у турбомоторов встречается нечасто.

«Фишка» — в налете премиальности. В Китае за Exeed TXL просят, в переводе на наши, минимум 1,2 млн рублей, тогда как «восьмерка» на 200 тысяч дешевле. Внешне машины отличаются друг от друга, но каждая по-своему притягательна.

Exeed TXL в потоке не затеряется. Главное, чтобы не отставал от него в поворотах и на выбоинах: ходовая требует настройки под российские условия эксплуатации.

Странно, что в топовой модели переднюю панель оформили скромнее, чем в «народных» Chery. Но это только к лучшему. Без сенсорного изобилия благороднее и безопаснее.

Комбинация приборов полностью цифровая.

У Эксида удобнее салон. Блок климат-контроля не обделен ЖК-дисплеями, однако они лишь дополняют классическую архитектуру с шайбами и клавишами. Комбинация приборов полностью цифровая, но информативность выше, чем у приборки Tiggo 8. Мне приглянулись асимметричные центральные дефлекторы вентиляции и гармоничное сочетание разнофактурных материалов отделки.

На Exeed TXL не ставят третий ряд сидений. Зато — редкость пока для «китайцев» — есть полноприводная версия. Сколько за такой попросят в рублях? Полагаю, 1,7–1,8 миллиона.

Еще один премиальный кроссовер нового бренда — Exeed TX — уже проходит сертификацию в России.

Фото: Кирилл Милешкин и Chery