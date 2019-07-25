Семиместный Chery Tiggo 8 приедет в Россию уже в этом году.

Сейчас самый дорогой Chery в России стоит 1,2–1,37 млн рублей. Это Tiggo 7 длиной 4432 мм со специфическим набором силовых агрегатов. Турбомотор в 152 силы сочетается только с «ручкой», а вариатор трудится в тандеме с 122‑сильным атмо­сферником.

К концу года «семерку» сместит с вершины иерархии Tiggo 8. У него от носа до хвоста 4700 мм, а в багажнике установлен третий ряд сидений.

С «восьмеркой» история странная. Ее презентовали весной 2018‑го, а ровно год спустя показали рестайлинговый вариант. Изменили всё: силовой агрегат, интерьер, внешность. Вот это скорость!

Chery Tiggo 8 смотрит на мир светодиодными фарами с «бегущей строкой» поворотников. Надеюсь, светят они так же клас­сно, как выглядят.

К сенсорным панелям управления не успели привыкнуть в Европе, а их уже вовсю ставят на китайские автомобили. Серьезный минус в том, что эргономику пока не «причесали» даже ведущие концерны, а китайцы явно не впереди них.

Комбинация приборов — это дисплей диагональю 12,3 дюйма. Микроскопическая вертикальная шкала спидометра — чистой воды декорация. А ведь это основной прибор. Климат-контроль двухзонный, но в третьем ряду сидений предусмотрен свой простенький пульт управления микроклиматом.

Tiggo 8 оснащен ультраполезной в России опцией — встроенным видеорегистратором. Оставят ли его в спецификации для нашей страны?



Многосекционные фары и противотуманки, как и положено, — со светодиодной начинкой. С ними хорошо гармонируют хромированные акценты решетки радиатора. Если прикрыть эмблему, Tiggo 8 можно легко принять за модель Kia или Hyundai. Это комплимент.

Приборы — как у Arrizo GX. Экраны так же бликуют, но проблем с яркостью и качеством картинки у Tiggo 8 нет. Спидометр и тахометр ютятся по краям немаленького дисплея. Для указателей температуры антифриза и уровня бензина оставили псевдоциферблаты, нутро которых оказалось «рисованным». Не слишком логично и не очень удобно.

Сиденья обтянуты приятной кожей. И на передней панели тоже кожа, а не входящий в моду «отстроченный» пластик.

Уселся «сам за собой» (мой рост 185 см), и от коленей до спинки переднего сиденья осталась почти ладонь в длину. Просторно!

В подлокотнике спрятались два USB-разъема, розетка, подвижная полка с подстаканниками.

Ниша для шторки под полом — грамотное решение. В семиместной конфигурации объем багажника всего 193 литра.

