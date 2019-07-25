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Сейчас самый дорогой Chery в России стоит 1,2–1,37 млн рублей. Это Tiggo 7 длиной 4432 мм со специфическим набором силовых агрегатов. Турбомотор в 152 силы сочетается только с «ручкой», а вариатор трудится в тандеме с 122‑сильным атмосферником.
К концу года «семерку» сместит с вершины иерархии Tiggo 8. У него от носа до хвоста 4700 мм, а в багажнике установлен третий ряд сидений.
С «восьмеркой» история странная. Ее презентовали весной 2018‑го, а ровно год спустя показали рестайлинговый вариант. Изменили всё: силовой агрегат, интерьер, внешность. Вот это скорость!
Chery Tiggo 8 смотрит на мир светодиодными фарами с «бегущей строкой» поворотников. Надеюсь, светят они так же классно, как выглядят.
Chery Tiggo 8 смотрит на мир светодиодными фарами с «бегущей строкой» поворотников. Надеюсь, светят они так же классно, как выглядят.
К сенсорным панелям управления не успели привыкнуть в Европе, а их уже вовсю ставят на китайские автомобили. Серьезный минус в том, что эргономику пока не «причесали» даже ведущие концерны, а китайцы явно не впереди них.
К сенсорным панелям управления не успели привыкнуть в Европе, а их уже вовсю ставят на китайские автомобили. Серьезный минус в том, что эргономику пока не «причесали» даже ведущие концерны, а китайцы явно не впереди них.
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Комбинация приборов — это дисплей диагональю 12,3 дюйма. Микроскопическая вертикальная шкала спидометра — чистой воды декорация. А ведь это основной прибор.
Комбинация приборов — это дисплей диагональю 12,3 дюйма. Микроскопическая вертикальная шкала спидометра — чистой воды декорация. А ведь это основной прибор.
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Климат-контроль двухзонный, но в третьем ряду сидений предусмотрен свой простенький пульт управления микроклиматом.
Климат-контроль двухзонный, но в третьем ряду сидений предусмотрен свой простенький пульт управления микроклиматом.
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Tiggo 8 оснащен ультраполезной в России опцией — встроенным видеорегистратором. Оставят ли его в спецификации для нашей страны?
Tiggo 8 оснащен ультраполезной в России опцией — встроенным видеорегистратором. Оставят ли его в спецификации для нашей страны?
Многосекционные фары и противотуманки, как и положено, — со светодиодной начинкой. С ними хорошо гармонируют хромированные акценты решетки радиатора. Если прикрыть эмблему, Tiggo 8 можно легко принять за модель Kia или Hyundai. Это комплимент.
Приборы — как у Arrizo GX. Экраны так же бликуют, но проблем с яркостью и качеством картинки у Tiggo 8 нет. Спидометр и тахометр ютятся по краям немаленького дисплея. Для указателей температуры антифриза и уровня бензина оставили псевдоциферблаты, нутро которых оказалось «рисованным». Не слишком логично и не очень удобно.
Сиденья обтянуты приятной кожей. И на передней панели тоже кожа, а не входящий в моду «отстроченный» пластик.
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Уселся «сам за собой» (мой рост 185 см), и от коленей до спинки переднего сиденья осталась почти ладонь в длину. Просторно!
Уселся «сам за собой» (мой рост 185 см), и от коленей до спинки переднего сиденья осталась почти ладонь в длину. Просторно!
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В подлокотнике спрятались два USB-разъема, розетка, подвижная полка с подстаканниками.
В подлокотнике спрятались два USB-разъема, розетка, подвижная полка с подстаканниками.
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Ниша для шторки под полом — грамотное решение. В семиместной конфигурации объем багажника всего 193 литра.
Ниша для шторки под полом — грамотное решение. В семиместной конфигурации объем багажника всего 193 литра.
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Третий ряд откровенно детский, во втором — по-королевски просторно. Вариант с двумя отдельными сиденьями второго ряда (есть и такой) не выглядит неуместным. Подлокотник, регулировка угла наклона спинки, подстаканники, дефлекторы, пара розеток — в наличии. Для наших условий не помешал бы обогрев. Полного привода нет, поэтому пол ровный, среднему пассажиру ничто не мешает.
Первый год на Tiggo 8 ставили турбомоторы 1.5 (147 л.с.) и 2.0 (170 л.с.). Полуторалитровому положена механическая коробка или робот, 2-литровому — вариатор. Мощную версию нам и выкатили для пробной поездки.
Бесступенчатая трансмиссия плохо дружит с мотором, заставляя его выть на максимальных оборотах при динамичном разгоне. Заявленная масса машины всего полторы тонны, и 170 сил ей должно хватать для динамичного передвижения, но часть энергии теряется в недрах трансмиссии, не доходя до колес.
При проезде через импровизированный «лежачий полицейский» кузов содрогнулся, заплясал на подвеске, а задние амортизаторы и пружины отработали безобидную неровность с грохотом. Китайцы сказали, что машина предсерийная. ОК, подождем серию.
К нам повезут машины с турбомотором 1.6 мощностью 197 л.с. и «мокрым» роботом Getrag. Этот тандем я оценил на кроссовере Exeed TXL. Неплохо везет! Весомым аргументом в его пользу может стать адаптация под 92‑й бензин, что у турбомоторов встречается нечасто.
Семиместный Tiggo 8, если опираться на цену более компактной «семерки», должен стоить в России не меньше 1,4 млн рублей.
Добавив 200 тысяч, можно купить Kodiaq — беднее оснащенный, но с полунемецким нутром. И я, кажется, знаю, что вы будете выбирать.
- 12 китайских кроссоверов, готовых порвать российский рынок, мы собрали тут.
Фото: Кирилл Милешкин и Chery