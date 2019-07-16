Новая модель Chery для России: тест-драйв по-китайски

Chery была в числе первых китайских марок, пришедших в Россию. В 2018 году среди земляков бренд оказался у нас вторым по продажам. В этом году конкуренция еще более обострилась, и Chery в ней пока не выигрывает, впереди Geely, Haval и Lifan.

Chery отметилась россыпью новинок (есть и для России!)

Тест-драйв по-китайски — это закрытая территория и несколько проездов по площадке длиной 200 метров. Так что полноценные ездовые впечатления придется отложить до прихода машин в Россию.

Chery Arrizo GX

Значит, нужно расширяться! Нынешняя линейка из пяти кроссоверов в конце этого и первой половине следующего года пополнится еще тремя машинами, - с ними мне довелось мимолетно познакомиться в Китае.Жаль! На взгляд и на ощупь хорошие китайские автомобили уже не отличишь от японских и корейских, а порой — и от европейских. И агрегаты на уровне: турбомоторы и преселективные роботы стали обязательными. А вот с настройками подвески чаще всего беда — управляются «китайцы» так себе. Но встречаются и исключения, значит работа ведется и в этом направлении. Однажды проверим!Если Chery реализует план, ее модельная линейка станет самой широкой среди китайских брендов, торгующих в России. Конечно, седан Arrizo GX, среднеразмерный кроссовер Tiggo 8 и схожий с ним по габаритам «премиальный» кроссовер Exeed TXL станут играть не в самом массовом сегменте, поэтому не факт, что их вклад в продажи бренда будет большим.Но расширение ассортимента — это всегда в плюс. Особенно во времена, когда многие сжимаются или вовсе уходят с рынка.

Российские покупатели, перепробовав много китайских машин, более-менее приняли только кроссоверы. Седаны и хэтчбеки у нас не пошли. Посему решение Chery привезти к нам в 2020 году четырехдверку Arrizo GX (последние литеры наверняка заменят цифрой) выглядит смелым.

Шансы на успех можно ловить в сверхпопулярном у нас В‑классе, если машина хороша и цена адекватна. Но Arrizo крупнее: он играет в медленно вымира­ющем гольф-сегменте. Туда потенциальные покупатели если и заглядывают, то обычно в поисках практичных пятидверок, которых почти нет среди машин В‑класса. Седаны охотно берут таксисты, но у них в почете проверенные временем модели — преимущественно корейские и европейские.

Выглядит Arrizo GX отлично. Но это седан, а в гольф-классе основной интерес приходится на пятидверки.

Симпатичная машина построена на платформе седана Arrizo 5, представленного четыре года назад. Общих черт тем не менее нет: кузов удлинили и переоформили, салон стал абсолютно другим.

Интерьер производит вау-эффект. Такая же крутая сенсорная приборная панель, как в моделях Audi и Range Rover! Если бы я рассматривал ее на выставке — с расстояния и выключенной, ушел бы с впечатлением полного космоса.

Но сейчас можно всё оценить в деталях.

Отклик на нажатие неплох. Отсутствие заторможенности говорит о том, что «железо» соответствует заложенному набору функций. Но оба экрана нещадно бликуют, а яркости катастрофически не хватает.

Приборная панель «не по чину» — сенсорная! Богато, но с эргономикой беда.

Приборы с семидюймовым экраном посередине хороши. Но и сюда добираются блики, мешая считывать информацию.

Качество картинки с камер кругового обзора неважное.

Видите пиктограммы на панели? А они есть. Дисплею необходимо добавить яркость.



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Функция кругового видеообзора — это круто для гольф-класса. Но почему поставили самые дешевые камеры? Качество картинки посредственное. А еще удивляет, что сенсорный блок управления микроклиматом заведует… обычным кондиционером.

Спинка сиденья неплоха, но подушка коротковата — стандартная для азиатских машин проблема. На упомянутые сенсорные дисплеи приходится львиная доля общения с автомобилем, и удовольствия это не доставляет. В погоне за модой и красотой забыли об эргономике и функционале.

А пассажирам комфортно. Сзади просторно, сиденье пристойнее. Из удобств — дефлекторы системы вентиляции и разъем USB.

Короткая поездка на Arrizo GX оставила на удивление приятное впечатление. Он неплохо слушается руля, не пасует на змейке и переставке. Об энергоемкости подвески ничего сказать не могу — потрясти машину на кочках не было возможности. Клиренс не годится для наших дорог — всего 127 мм.

С турбомотора объемом полтора литра сняли 147 л.с. и 207 Н·м. Вариатор умеет имитировать девять передач. Для багажника заявлено аж 570 литров объема — территория Skoda Octavia.

Что в итоге? Интерес к машине определит цена. А без локализации привлекательной ее не сделать — после закрытия черкесского Дервейса у фирмы Chery (и не только у нее) появились проблемы.

Фото: Кирилл Милешкин и Chery