12 китайских кроссоверов, готовых порвать российский рынок

В фотогалерее ниже — дюжина китайских автомобилей, которые не испортили бы обедню в России.
- Самые бессовестные автомобили-клоны из Китая мы собрали тут...
- ...а машины, которыми бы гордился товарищ Мао, — тут.
- Десять моделей BMW, о которых мы только мечтаем, представлены здесь...
- ...а десять крутейших Audi, которые не продают в России, — здесь.
- Семерка интересных Peugeot, которые не продают на российском рынке, находится по этой ссылке.
- Форды, которые проехали мимо нас, — в этой публикации.
- Восемь серийных Kia, которых нет в России, смотрите тут.
- Линейка Honda съежилась у нас до двух кроссоверов, хотя еще как минимум десяток моделей этой марки могли пользоваться у нас неплохим спросом.
- Десять моделей, которые Toyota не продает у нас, показаны тут.
- Какие модели представляет на других рынках компания Mazda, читайте здесь.
Фото: фирмы-производители
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