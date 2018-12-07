12 китайских кроссоверов, готовых порвать российский рынок

Автопроизводители из Поднебесной постепенно избавляются от имиджа изготовителей поделок на колесах. Их новые модели очень даже ничего! Вот только многие из них в нашей стране не предлагаются...

В фотогалерее ниже — дюжина китайских автомобилей, которые не испортили бы обедню в России.

  • Самые бессовестные автомобили-клоны из Китая мы собрали тут...
  • ...а машины, которыми бы гордился товарищ Мао, — тут.
  • Десять моделей BMW, о которых мы только мечтаем, представлены здесь...
  • ...а десять крутейших Audi, которые не продают в России, — здесь.
  • Семерка интересных Peugeot, которые не продают на российском рынке, находится по этой ссылке.
  • Форды, которые проехали мимо нас, — в этой публикации.
  • Восемь серийных Kia, которых нет в России, смотрите тут.
  • Линейка Honda съежилась у нас до двух кроссоверов, хотя еще как минимум десяток моделей этой марки могли пользоваться у нас неплохим спросом.
  • Десять моделей, которые Toyota не продает у нас, показаны тут.
  • Какие модели представляет на других рынках компания Mazda, читайте здесь.


Фото: фирмы-производители
12 китайских кроссоверов, готовых порвать российский рынок
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