Плюшки завезли: большой тест нового большого китайского кроссовера

Tiggo 7 — самый новый и самый крупный кроссовер Chery — создатели наделили бодрым мотором и массой «плюшек», включая смарт-браслет вместо ключа. И все же кое-что, как выяснил «За рулем», нуждается в «допиливании».

Chery Tiggo 7

Смарт-браслет и по совместительству ключ считывает пульс, количество шагов, отпирает двери, багажник и опускает стекла. Еще бы умел пускать двигатель! Говорят, такая возможность прорабатывается.

Обожаю писать про китайские автомобили — столько фактуры иной суперкар не даст.

Но в целевую аудиторию «китайцев» я не попадаю. В автомобиле для меня самое главное — собственно автомобильность, ездовые повадки. А длинный перечень опций — дело десятое.

Смотрю на Tiggo 7 — ладный кроссовер со стильными фарами, которые, как оказалось, и светят неплохо. Симпатичный кузов сидит на солидных 18‑дюймовых колесах.

На моем запястье смарт-браслет, исполняющий роль ключа. Открываю водительскую дверь, и на асфальт проецируется надпись Tiggo. Сколько «плюшек»! А про сам автомобиль не забыли?

Chery Lady

Интерьер добротный — спокойный и не без интересных деталей. Кажется, в Китае принят особый план по выработке искусственной кожи. «Кирзовая» — на сиденьях и передней панели, мягкая и приятная — на руле. Даже «стеганые» коврики тоже из нее. Решение спорное: практичности ноль, а выглядят словно с АлиЭкспресса. Жаль, что на мягкий пластик «плана партии» нет. Сплошь жесткие панели, да еще с химическим душком. Но это мелочи, главное, чтобы про эргономику не забыли.

Жесткая передняя панель частично обшита кожей. В центре экспозиции — 9-дюймовый «телевизор». Смотрится неплохо, но сидится не очень — к эргономике есть вопросы.

Фирма Chery освоила такие приборы еще до того, как это стало мейнстримом у BMW. В отличие от Tiggo 2, в новой машине показания считываются куда лучше.

Китайцы знают толк в мультимедиа. На Tiggo 7 в топовом исполнении доступна система кругового обзора. Жаль, качество изображения на уровне «бабушкин телевизор в деревне».

Суперсекретный USB-разъем спрятался за центральной консолью. Там же и потайная площадка под смартфон.

Добротные с виду сиденья неплохо распределяют нагрузку в плечах, а в поясницу всё время что-то упирается. Через час спина устает. Руль не регулируется в продольном направлении, поэтому найти удобную посадку посчастливится не всем. А вот задним пассажирам можно позавидовать: просторно!

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Комплектации составлены специ­фически. Наиболее доступная машина, за 1 199 900 рублей, - с турбомотором мощностью 150 л.с. и механической коробкой. А вот две более дорогие… слабее и медленнее! Они с вариатором и атмосферным двигателем, 122 силы которого, поделенные на полторы тонны, не обещают особой прыти.

Паспортные 12,8 секунды до сотни Tiggo реально выдает, что для «китайцев» редкость. Задумчивый акселератор 122‑сильной версии немного раздражает в городском потоке, заставляя нажимать педаль заранее. Переход из режима «эко» в «спорт» не спасает. Но с ростом скорости «семерка» реабилитируется, быстрее реагирует на газ, да и вариатор не склонен к прелюдиям. И расход умеренный: 8 литров 92‑го бензина на сотню на трассе и 13 литров — в городе.

Разброд и шатания

Передние сиденья отлично поддерживают плечи, подушка тоже неплоха. Но диапазон регулировки по высоте должен быть шире, а поясничный упор чрезмерно навязчив.

Задние сиденья однозначно можно записать в актив: много места, удобная посадка, обогрев.

Для пассажиров сзади есть свои дефлекторы обдува.

Активные водители сразу смекнут, что платформу T1X, на которой выстроен Tiggo 7, еще нужно «допиливать». Реакции на руль смазаны, в поворотах постоянно приходится доворачивать, ворох ненужных кренов и колебаний подчер­кивает сырость шасси.

И не зря я переживал за низкопрофильные шины. Машина дотошно считывает профиль дороги, сотрясая душу и салон. Термошвы и «лежачие полицейские» больно отдаются по всему кузову. Лучше бы сделать колеса на дюйм меньше, а шины поставить с более высоким профилем. Ситуацию усугубляет неважная энергоемкость подвески — даже на средних ямах запас на пределе, а на разбитой дороге надо быть очень аккуратным.

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для тех, кто в первую очередь изучает список опций, - и вовсе подарок. Но шасси нуждается в доводке. Китайские производители ориентируются прежде всего на внутренний рынок, а тамошним покупателям важнее, как машина выглядит. Стал ли Tiggo 7 правильной вишенкой на китайском торте? Отчасти. Он самобытен и в чем-то даже приятен, аКитайские производители ориентируются прежде всего на внутренний рынок, а тамошним покупателям важнее, как машина выглядит. Мы тоже встречаем по одежке, но и считать умеем. Тестовый Tiggo 7, топовый, стóит почти миллион четыреста тысяч, а за эти деньги выбор довольно велик, и не только среди китайских ­автомобилей. Chery Tiggo 7 Симпатичный кроссовер с бодрым мотором и щедрым оснащением Шасси требует доработки Chery Tiggo 7 1.5 Т 2.0 Длина / ширина / высота / база 4432 / 1837 / 1670 / 2650 мм Объем багажника (VDA) 414 / 1100 л Снаряженная масса 1465 кг 1507 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 112 кВт / 152 л.с. при 5500 об/мин; 205 Н·м при 2000–4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1971 см³; 90 кВт / 122 л.с. при 5500 об/мин; 180 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с 12,8 с Топливо / запас топлива АИ-92 / 57 л Расход топлива: смешанный цикл 7,7 л / 100 км 8,4 л / 100 км



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