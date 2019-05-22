7 плюсов и 3 особенности Chery Tiggo 7

Компакт-кроссовер Chery Tiggo 7 начали продавать в России этой весной. Его даже можно купить на популярнейшем у нас Aliexpress — конечно же, со скидкой.

1. Простор в салоне

Chery Tiggo 7 построен на модульной платформе T1X. Минимальная величина колесной базы у автомобилей на этой платформе — 2650 мм, максимальная — 2800 мм. У Tiggo 7 минимальная, и все же на 40 мм больше, чем у Tiggo 5 — машины с достаточно просторным задним рядом. Так что в «семерке» тесно будет разве что баскетболистам.

Этот автомобиль с удивительно просторным вторым рядом сидений... ...и при этом с довольно вместительным багажником.

Может быть, китайцы по традиции жертвуют объемом багажника ради длинного салона? Нет, в него входят 414 литров при разложенных сиденьях и 1100 литров при сложенных (на сотню больше, чем в Tiggo 5).

До появления у нас семиместного Chery Tiggo 8 «семерка» будет самым просторным кроссовером марки.

2. Дизайн

Chery Tiggo 7 — прямой наследник концепта TX 2012 года — первой работы нового шеф-дизайнера марки канадца Джеймса Хоупа и его интернациональной команды. Этот концепт был назван лучшим шоукаром Женевского автосалона, получил приз за лучший дизайн от Auto Design Conference в Европе, а сайт cardesignnews.com присвоил ТХ звание лучшего концепткара года — впервые в истории китайского автопрома.

Серийный Chery Tiggo 7 — прямой наследник концепта TX 2012, собравшего несколько дизайнерских премий.

Автомобиль привлекает внимание, особенно в красном цвете. Для этой модели Chery предлагает еще два ярких цвета (оранжевый и синий). Остальные четыре — серый, серебристый, черный и белый — для более консервативных покупателей.

3. Оцинковка кузова

Все кузовные панели Chery Tiggo 7 оцинкованы (кроме крыши). Передние крылья — снаружи, двери, задние крылья и капот — с двух сторон. И качество ЛКП у автомобиля вполне приличное. Марка дает гарантию от сквозной коррозии на пять лет или 150 тысяч км. При продаже предыдущих моделей гарантию от коррозии давали на два года.

Кроме того, что кузов автомобиля оцинкован, он усилен элементами из высокопрочной стали. Китайский краш-тест Chery Tiggo 7 прошел на пять звезд.

4. Оснащенность

Материалы по теме Опции в автомобиле — полезные и бесполезные. Выбор экспертов ЗР

Мало кто из конкурентов может похвалиться подобной комплектацией по такой цене

Самая «навороченная» версия Elite имеет:

ESP;

бесключевой доступ;

атмосферную подсветку интерьера;

обогрев передних и задних сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя, рулевого колеса и зеркал заднего вида (складываются автоматически);

кожаную (точнее, из экокожи) обивку;

водительское сиденье с электприводами, в том числе поясничного подпора;

автоматический климат-контроль;

мультимедийную систему с 9-дюймовым дисплеем;

2 USB-разъема; cистему кругового обзора;

18-дюймовые колеса

и даже световую проекцию логотипа на асфальт при открытии двери.

Впрочем, последнее просто забавляет, но не несет особого практического смысла.

Автомобиль, особенно в топовой комплектации Elite, оборудован щедро, одноклассникам на зависть.

5. Экономичность

Времена, когда двигатели Chery считались прожорливыми, уже прошли. Двухлитровый атмосферник SQRD4G20, сочетающийся с вариатором, требует всего 8,4 литра на 100 километров пути в смешанном режиме (и не раздражает при этом срабатыванием «старт-стопа» — здесь этой функции просто нет). Наддувный полуторалитровик SQRE4T15, работающий с 6-ступенчатой механикой, еще экономичнее — ему достаточно 8 литров на 100 километров. И при этом оба двигателя довольствуются АИ-92.

Особенно экономичен турбомотор объемом 1,5 литра, обеспечивающий автомобилю отличную динамику.

6. Определенная перспектива

Скидки на Tiggo 7 можно получить при покупке по трейд-ин и программам «Первый автомобиль»/«Семейный автомобиль», а также при приобретении через сайт Aliexpress. Дилеров у марки уже довольно много: на начало года было 96 ДЦ, к концу года прибавится еще 25.

С запчастями у этой марки проблем нет. И на вторичном рынке автомобили пользуются определенным (хотя и не ажиотажным) спросом.

7. Неугоняемость

Китайские автомобили практически не привлекают внимания российских угонщиков, так что при покупке такой машины можно сэкономить на каско.

А теперь немного про особенности, которые стоит иметь в виду.

Настройки ходовой

Динамика двухлитровой машины с вариатором не выдающаяся. Бодрее едет машина с турбодвигателем.

Энергоемкость подвески вызывает некоторые вопросы — на средних ямах запас на пределе, не говоря уже о разбитых дорогах. Машина считывает профиль дороги, в салоне потряхивает. Отчасти в этом виноваты 18-дюймовые диски с низкопрофильными шинами марки Giti. Однако другие колеса на эту модель в России не ставят.

Подвеска автомобиля настроена на ровный асфальт, хотя детали ходовой выглядят довольно внушительно — почти как на внедорожнике. Однако полного привода у этого автомобиля нет.

Отсутствие полного привода

Еще один повод для сожаления: полноприводной версии этой модели не существует — хотя полный привод на эту машину так и просится.

Непрестижность марки

Далеко не все российские покупатели знают, с какой стороны подступить к Chery. Но это не повод отворачиваться от этих машин. «Корейцев» тоже когда-то гнобили... А теперь они бьют все рекорды.

Chery предстоит еще долго и напряженно трудиться, чтобы стать в России популярной и уважаемой маркой и развеять мифы о ломучести и недолговечности китайских машин.

Фото: Сhery и Александр Кульнев