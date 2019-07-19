Премиальные Chery: вскоре они будут в России — журнал За рулем

Премиальные Chery: вскоре они будут в России

В 2020 году на российский рынок выйдет новый бренд Exeed.

Следуя примеру других китайских марок, Chery создала собственный премиальный суббренд Exeed. Сейчас в модельной линейке представлены два автомобиля — кроссовер TX и удлиненная версия TXL. Помимо Китая марка Exeed будет представлена в ряде других стран, включая Россию.

Новая марка приступила к сертификации своего автомобиля для российского рынка. Старт продаж Exeed в России запланирован на 2020 год.

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Кроссовер построен на новой платформе M3X, а в конструкции использованы технологии Jaguar Land Rover. Exeed TX оснащается 190-сильным бензиновым турбомотором 1.6. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот». Привод — передний или полный.

В оснащение модели для китайского рынка входят 6 подушек безопасности, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, цифровая приборная панель, мультимедийная система, панорамная крыша, поддержка онлайн-сервисов и другое оборудование.

Технические характеристики и комплектации Exeed TX станут известны ближе к выходу кроссовера на российский рынок.

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