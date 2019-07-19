Премиальные Chery: вскоре они будут в России

Выше скорость — меньше ям. Только так и надо ехать на ралли

На днях завершился масштабный ралли-рейд «Шелковый путь». Самая длинная его часть проходила, как ни странно, не по России или Китаю, а по Монголии. Пилоты наконец выдыхают, расслабляются и начинают рассказывать, через что им пришлось пройти.