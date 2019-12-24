В минувшем году дилерская сеть в России выросла, достигнув 3380 предприятий, рекорд поставлен и по выручке с продаж машин, сообщил сегодня президент Ассоциации РОАД Олег Мосеев на пресс-конференциии «Авторитейл. Итоги 2019. Прогноз 2020». Но радоваться этому не стоит.

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Если в 2018 году в России насчитывалось 3355 дилеров, то в 2019-м их стало 3380. Несмотря на то, что количество выросло, прежде чем делать выводы, нужно посмотреть на составляющую этого роста, отметил глава Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев. И сам же раскрыл «секрет» — рост произошел за счет увеличения сети китайских брендов (в 2019 году их доля составила уже 19%). При этом многие из них только «заходят» на рынок, поэтому видно несоответствие числа дилеров объемам продаваемых машин. Если же посчитать количество регистраций новых легковых машин, то, как и в статистике АЕБ, рынок показал падение порядка 2,3%, или 1,76 млн автомобилей (без коммерческих, которых в том числе считают в АЕБ).

Что касается дилерской сети, то топ-брендов распределился следующим образом — Lada — 301 центр (продано 362 356 машин, +1%, продажи на один центр — 1203 шт.), Kia — 192 центра (223 901 шт., —1%, продажи на один центр — 1176 штук) и Hyundai — 181 центр (продано 178 809 машин, 0%, продажи на один центр — 988 машин).

Рынок автомобилей с пробегом в 2019 году составил 5,4 млн штук (-0,4% к 2018 году), 918 тыс. из них было реализовано через сеть официальных дилеров.

Таким образом объем авторынка (новые и подержанные) в прошлом году чуть превысил 7 млн легковых автомобилей.

Если рассматривать емкость рынка в денежном выражении, то тут зафиксирован очередной рекорд — 2,51 трлн рублей (в 2018 году — 2,4 трлн рублей). Но радоваться вряд ли стоит — «рекорд» поставлен за счет роста цен на автомобили, что стало стоп-фактором для роста объемов продаж в штуках.

Прогноз на текущий год дилерская ассоциация дала неутешительный — минус 8% к 2019 году. Хотя возможен также оптимистичный сценарий — минус 4,5% и пессимистичный — минус 10–12%. Прогноз по вторичному рынку — отсутствие роста, но и падения тут не предвидится (0%).

Без реального роста доходов населения увеличение продаж в штуках невозможно, подчеркнул Олег Мосеев. Да, у населения есть накопления на черный день, и они не такие уж маленькие, но для того, чтобы люди стали залезать в этот «чуланчик», они минимум 2–3 года должны наблюдать рост доходов, и только тогда поменяют модель поведения «меньше тратим, больше копим», на более позитивную.

Впрочем, начало этого года продемонстрировало позитивную динамику. Почему так произошло, логических объяснений у дилеров нет.

«Возможно, покупатели поняли, что повышение утильсбора скажется на цене автомобилей не только импортируемых, но и других значительнее, чем кажется на первый взгляд. Поднятие цен с 1 января многими производителями это подтверждает», — прокомментировал Олег Мосеев «подозрительно хорошие» январские продажи.

Но в целом настроение на рынке, по итогам пресс-конференции, оптимизма не вызывает. Если сейчас в России присутствует порядке 50 брендов, то, скорее всего, мы пойдем по пути Канады, где смогли закрепиться только 26 брендов. Для остальных продажи в России станут либо «нишевой историей», либо они покинут рынок, хотя кто именно, сказать в РОАД не взялись. Если политика государства по поддержке только локализованных моделей сохранится, то рынок ждет «обеднение» не только в смысле марок, но моделей, комплектаций, а также сокращение линейки представленных двигателей. Для покупателей это означает сужение выбора. Что же касается «спасения положения» с помощью экспорта, то это, увы, у локализованных производителей совсем не получается: нас в Европе никто не ждет, рынок там и так перенасыщен. Если только Африка «поможет»…

Автомобили с пробегом также подорожали.



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