Автомобили с пробегом стали дороже на 6,2%

Машины разных возрастов дорожали в 2019 году по-разному. Некоторые прибавили в цене более 13%.

В 2019 году подорожание коснулось не только новых автомобилей, но и машин с пробегом. Средневзвешенная стоимость автомобилей на вторичном рынке по итогам продаж прошлого года достигла 596 500 рублей, то есть стала на 6,2% больше, чем по итогам продаж 2018 года. Благодаря инфляции и увеличению утилизационного сбора, который сделал новые автомобили дороже, цены на машины с пробегом продолжат расти и в 2020 году.

Автомобили разных возрастом дорожали в течение 2019 года неравномерно, отмечают в агентстве «Автостат». Так, средневзвешенная цена машин в возрасте трех лет увеличилась по сравнению с показателями 2018 года на 6,6%, достигнув отметки 1 217 800 рублей.

Больше других подорожали машины в возрасте пяти лет. Их средний ценник сегодня составляет 909 400 рублей, что на 13,4% выше, чем годом ранее. Стоимость же старых автомобилей, которым исполнилось 10 и более лет, дорожали не так стремительно. В течение года их средняя цена увеличилась на 3,5%, достигнув отметки 338 200 рублей.

Рост цен связан не только с инфляцией и подорожанием новых автомобилей, которое наблюдается на протяжении последних пяти лет. На вторичном рынке появилось немало более дорогих машин, которые активно покупались несколько лет назад.

С ростом цен по регионам РФ можно ознакомиться здесь.

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